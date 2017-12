La mayor competición de videojuegos vuelve a Madrid

Espectadores viendo en directo la final de League of Legends.

El sector de los esports continúa ganando terreno a pasos agigantados y son hoy una máquina de hacer dinero: alrededor de 460 millones de euros en 2016 a nivel mundial, según Deloitte. Es este contexto, del viernes 15 al domingo 17 de diciembre los videojuegos volverán a ser protagonistas en Madrid con la octava edición de la feria Gamergy, el mayor evento dedicado a la competición profesional en el ocio electrónico. El evento centraliza las grandes finales de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) en el recinto ferial de Ifema, en Campo de las Naciones.

La feria ha decidido aumentar el recinto a dos pabellones y contará con 28.000 metros cuadrados de exhibición, 4.000 metros más que la pasada edición, hasta el momento la más vista de la historia, que superó el millón de espectadores y atrajo a más de 35.000 personas al recinto ferial. Durante el fin de semana se disputarán los títulos de tres finales nacionales de la Superliga Orange: League of Legends, Clash Royale y Counter-Strike: Global Offensive. Así, con estas competiciones se cierra la temporada de la LVP que se inició en el Barcelona Games World dos meses atrás.

Debido a la gran afluencia que tuvo la anterior edición de Gamergy, celebrada el pasado mes de junio, también en Ifema, el recinto también ampliará el espacio para el público en los tres grandes escenarios utilizados para las finales. El de League of Legends tendrá capacidad para 3400 espectadores, 300 más que en la séptima anterior, mientras que el de Counter-Strike: Global Offensive superará en 100 espectadores los que tuvo Call of Duty en el mes de junio, hasta llegar a los 800 asientos. Por su parte, la fase final de la temporada de Clash Royale se estrenará en un estadio propio con capacidad para unos 800 espectadores.

Datos de utilidad Localización: Recinto ferial del Campo de las Naciones. Accesos: Hay aparcamiento (de pago) pero se recomienda el uso del transporte público, tanto el metro Campo de las Naciones (línea 8) como las líneas 104, 112 y 122 de la EMT y la 828 del Consorcio Regional de Transportes. Horarios: Viernes de 16.00 a 21.00, sábado y domingo de 10.00 a 21.00. Los menores de seis años entran gratis, solo hay que adquirir la entrada del adulto que le acompañe. Todos los menores de 14 años tendrán que ir acompañados de un adulto para poder acceder al recinto. Entradas: Para el mismo día: 14 euros el viernes en taquilla (12 online) y 20 el sábado y el domingo en taquilla (18 online), aunque estas entradas no permiten volver al recinto si se sale de él. También existen abonos para tres días por 38 euros en taquilla o 34 euros por internet. Hay disponibles rebajas entre un 10% y un 15% comprando las entradas por Internet. También se puede adquirir un abono premium por 80 euros en internet.

En el caso de League of Legends, el campeonato se lo disputan cuatro equipos. La escuadra malagueña Giants Only The Brave, campeón de la temporada regular, es el máximo aspirante a dominar durante el fin de semana. Junto a este equipo, los candidatos a alzarse como campeones son MAD Lions E.C., en su temporada de debut; Movistar Riders y ASUS ROG Army. Las finales de la Superliga Orange se celebrarán de sábado a domingo, dejando la tarde del viernes y la mañana del domingo para los partidos por el ascenso y descenso a la máxima competición nacional, que tendrá como protagonistas a ThunderX3 Baskonia y al ganador del encuentro entre Arctic Gaming y eMonkeyz Club.

Otra de las finales que se disputa, la de la máxima competición nacional de Counter-Strike: Global Offensive regresa a Gamergy después de un año de ausencia. La fase final de la Superliga Orange coronará a un campeón inédito en la historia de la Liga de Videojuegos Profesionales: Giants Gaming, Movistar Riders, KPI Gaming o MAD Lions E.C. Los cuatro mejores quintetos de la temporada regular se enfrentarán para conseguir el título que actualmente tiene x6tence, último ganador de la competición española.

Por último, la final de Clash Royale, la primera que se disputa del videojuego tras su debut, se decide entre ocho equipos, y no entre cuatro como las otras dos competiciones. El título se disputará en un único día, el domingo 17, cuando se jugarán los últimos siete partidos de la temporada: cuatro cuartos, dos semifinales y la gran final.

Gamerly Masters

Además de las mencionadas Finales de la Superliga Orange, los días 15 y 16 de diciembre se disputará la segunda edición del Gamergy Masters, un torneo individual que contará con 16 de los mejores jugadores de Clash Royale que pelearán por un bote de premios que asciende a 14.000 euros.

Así, competirán los ocho mejores jugadores de la Superliga Orange de este esport, los ganadores de los clasificatorios presenciales de México y Argentina junto con el ganador online de Latinoamérica, el ganador del torneo presencial de Portugal, los tres ganadores de los torneos online de Europa y el ganador de la primera edición de esta competición, Coltonw83. Los aficionados de Clash Royale podrán ver también en acción al actual campeón del mundo de este videojuego, SergioRamos, al actual campeón de Europa, Loupanji, y a otras estrellas internacionales como Surgical Goblin.

Además, por primera vez se vivirá en la feria Gamergy la fase final de varios torneos amateurs que han contado con una fase previa online, como es el caso del Torneo Nissan Juke GT Sport. Con el videojuego de carreras automovilísticas Gran Turismo como protagonista, los 16 mejores pilotos de España y Portugal, clasificados previamente en Liga PlayStation, competirán para llevarse el Nissan Juke GT Sport que se ofrece como premio.