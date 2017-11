Bruselas no exigirá ajustes a España en 2018 aunque incumpla el déficit

Aprobado raspado para el Presupuesto español en Bruselas. Y enésimo aviso por la incertidumbre política. La Comisión Europea cree que aún es pronto para evaluar el impacto del desafío catalán, pero subraya que en todo caso no hará falta otro tijeretazo: "No vamos a pedir más ajustes", asegura el eurocomisario Pierre Moscovici a EL PAÍS. El agujero fiscal bajará sin ninguna dificultad por debajo del sacrosanto 3% del PIB en 2018. El déficit cerrará en el 2,4%, según Bruselas, lo que supone dos décimas más del objetivo. En otros tiempos Bruselas habría pedido un recorte de 2.000 millones: ahora no lo ve necesario.