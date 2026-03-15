MotoGP aplaza el Gran Premio de Qatar al 8 de noviembre y pospone las últimas dos carreras en Portimao y Valencia
El conflicto en Oriente Próximo obliga a la organización a modificar el calendario, pero no suspende de momento la cita en Lusail
MotoGP ha hecho oficial este domingo por la mañana el aplazamiento del Gran Premio de Qatar que se iba a disputar en abril por el vigente conflicto en Oriente Próximo. A diferencia de lo que anunció este sábado la Fórmula 1, que comunicó que los fines de semana en Bahréin y Arabia Saudí se cancelaban, el Mundial de Motociclismo de momento mantiene la cita en el Circuito de Lusail y establece como fecha el fin de semana del 8 de noviembre. “Esta decisión se ha tomado en estrecha colaboración con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el promotor y las autoridades locales de Qatar, con el objetivo principal de garantizar la seguridad, el bienestar y la máxima calidad del evento para todos los participantes y asistentes”, reza el comunicado.
Este movimiento a su vez ha provocado que llos dos últimos grandes premios, que tienen como sede Portimao (Portugal) y Valencia también vean modificado su calendario. La cita en el país luso se pospone un fin de semana —del 15 de noviembre al 22— y la última carrera, en Cheste, se llevará a cabo el 29 de novembre en lugar del 22.
The revised 2026 calendar 🗓️#MotoGP pic.twitter.com/yL2RGR63Lb— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 15, 2026
Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de MotoGP, ha declarado: “Esta decisión se ha tomado con mucho cuidado y en plena coordinación con nuestros socios de Qatar y de todo el paddock. Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con el mayor nivel de calidad posible”. Y prosigue: “También me gustaría agradecer a nuestros socios de Portimão y Valencia su colaboración y flexibilidad para ayudarnos a lograr una transición fluida al calendario revisado. Confiamos en que el calendario actualizado nos permitirá mantener la calidad del campeonato y, al mismo tiempo, ofrecer a los aficionados una temporada de carreras excepcional”.
Jorge Viegas, presidente de la FIM, ha añadido: “La FIM respalda plenamente la decisión de reprogramar el Gran Premio de Qatar. Teniendo en cuenta la situación geopolítica actual, la seguridad de nuestros pilotos, equipos, oficiales y aficionados debe ser siempre lo primero. Confiamos en que el calendario actualizado garantice que el evento en Catar pueda celebrarse en las condiciones más seguras y profesionales”.
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