MotoGP aplaza el Gran Premio de Qatar al 8 de noviembre y pospone las últimas dos carreras en Portimao y Valencia

MotoGP ha hecho oficial este domingo por la mañana el aplazamiento del Gran Premio de Qatar que se iba a disputar en abril por el vigente conflicto en Oriente Próximo. A diferencia de lo que anunció este sábado la Fórmula 1, que comunicó que los fines de semana en Bahréin y Arabia Saudí se cancelaban, el Mundial de Motociclismo de momento mantiene la cita en el Circuito de Lusail y establece como fecha el fin de semana del 8 de noviembre. “Esta decisión se ha tomado en estrecha colaboración con la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), el promotor y las autoridades locales de Qatar, con el objetivo principal de garantizar la seguridad, el bienestar y la máxima calidad del evento para todos los participantes y asistentes”, reza el comunicado.

Este movimiento a su vez ha provocado que llos dos últimos grandes premios, que tienen como sede Portimao (Portugal) y Valencia también vean modificado su calendario. La cita en el país luso se pospone un fin de semana —del 15 de noviembre al 22— y la última carrera, en Cheste, se llevará a cabo el 29 de novembre en lugar del 22.

Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de MotoGP, ha declarado: “Esta decisión se ha tomado con mucho cuidado y en plena coordinación con nuestros socios de Qatar y de todo el paddock. Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de todas las personas involucradas en MotoGP, así como garantizar que cada Gran Premio se celebre con el mayor nivel de calidad posible”. Y prosigue: “También me gustaría agradecer a nuestros socios de Portimão y Valencia su colaboración y flexibilidad para ayudarnos a lograr una transición fluida al calendario revisado. Confiamos en que el calendario actualizado nos permitirá mantener la calidad del campeonato y, al mismo tiempo, ofrecer a los aficionados una temporada de carreras excepcional”.

Jorge Viegas, presidente de la FIM, ha añadido: “La FIM respalda plenamente la decisión de reprogramar el Gran Premio de Qatar. Teniendo en cuenta la situación geopolítica actual, la seguridad de nuestros pilotos, equipos, oficiales y aficionados debe ser siempre lo primero. Confiamos en que el calendario actualizado garantice que el evento en Catar pueda celebrarse en las condiciones más seguras y profesionales”.