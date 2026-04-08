Eric García, el jugador multiusos que completa a Hansi Flick sobre el césped

Hansi Flick no acostumbra a intervenir con frecuencia en los entrenamientos. Observa, corrige puntualmente a algún futbolista y da libertad a sus jugadores. Hay excepciones, claro. Pocas tan significativas como la sesión previa al partido de ida de los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid (21.00, Movistar). El técnico alemán se mostró especialmente intervencionista y, durante el ejercicio de presión, detuvo el trabajo en repetidas ocasiones. A su lado estaba Toni Tapalovic, uno de sus colaboradores. Y el foco principal de sus indicaciones se centró en el mediocampo: Eric García, uno de sus mimados, el camaleónico futbolista capaz de tapar cualquier boquete del Barcelona. Así lo demostró en el último partido ante el Atlético en el Metropolitano: comenzó como pivote, pasó al lateral derecho y terminó de nuevo en el centro del campo.

Sin Frenkie de Jong —todavía no se entrena con el grupo—, con Marc Bernal lesionado y con Marc Casadó instalado en el banquillo, Eric García responde como mediocentro. “Hay partidos que necesitan de un pivote más posicional. Y en ese sentido Eric nos ayuda mucho”, explican desde el área deportiva del Barcelona. No es la primera vez que lo hace: ya acumula 10 partidos como pivote esta temporada. La decisión de Flick no es baladí: es uno de los futbolistas que mejor interpreta el juego —acostumbra a charlar de táctica con los colaboradores del alemán—, también el defensa con mayor peso en la salida de balón (toca un promedio de 81,6 balones por partido con un 92% de precisión en el pase), símbolo de su protagonismo en la construcción del juego azulgrana. “No le importa dónde juega si puede ayudar al equipo y por eso nos da muchísimo. Vive por el equipo. Desde que llegamos vimos en él un gran potencial. Es un grandísimo profesional”, le elogia Hansi Flick.

En cualquier caso, que Eric García no solo llama la atención de Hansi Flick. En la pasada convocatoria de Luis de la Fuente, el defensa azulgrana aparecía como uno de los candidatos a sumarse a la Roja. Era una jornada especial: la última antes de la lista definitiva para viajar a Estados Unidos, México y Canadá. “Posibilidades tiene todas”, aseguró el seleccionador sobre las opciones de Eric de sumarse a la Roja; “estaba en un momento muy bueno y ha tenido una pequeña lesión que, quizá, es lo que le ha impedido estar aquí en esta concentración”. Y, por si a alguien le quedaba alguna duda de la intención de sumarlo al grupo, añadió: “Para que no haya dudas, Eric ha estado conmigo en la Sub-19, la Sub-21, la Olímpica… Es un futbolista contrastado y muy querido por la Federación y por mí, especialmente”.

Su baja en la lista de De la Fuente no decepcionó al defensa del Barcelona. De alguna manera, hasta lo revitalizó. Mientras la mayoría de sus compañeros, que no tenían compromisos internacionales, optaron por tomarse un descanso del agitado calendario, Eric García optó por quedarse en Barcelona. En coordinación con el cuerpo técnico del club, realizó ejercicios específicos con un preparador físico. Su cabeza está en Barcelona, un puente inequívoco hacia la selección. De hecho, aun afectado por la reciente muerte de su abuelo, le pidió a Hansi Flick no quedarse fuera del partido del pasado sábado ante el Atlético. El alemán lo agradeció.

Este miércoles volverá a hacer tándem con Pedri en el centro del campo contra el Atlético. “Es un equipo duro, tiene la actitud adecuada, la intensidad, jugadores rápidos y fantásticos. Muchos jugadores descansaron el sábado. Saben cómo defender, en bloque bajo, y no es fácil marcar dos goles a un rival como el Atlético. Siempre es difícil. Habrá mucha emoción. Sabemos que hay la vuelta, pero tengo ganas. Hemos llegado a esta fase porque lo merecíamos y queremos seguir adelante y alcanzar nuestro objetivo”, comentó el preparador alemán.

Flick tiene el duelo en la cabeza. Y si no, que se lo pregunten a Eric García: su comodín en el campo, la esponja que absorbe sus instrucciones.