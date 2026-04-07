Simeone, a Griezmann: “Te quiero mucho, pero si no corres estás fuera”

El técnico y el francés comparecen juntos en la sala de prensa previa a un partido ante el Barça marcado para el Atlético por la baja de Oblak

Trajeado, pero sin corbata, Antoine Griezmann se presentó en el auditorio del Camp Nou junto a Diego Pablo Simeone. Antes de que empezara a hablar el atacante francés, el Cholo quiso intervenir para agasajar públicamente al que ha sido su jugador fetiche en los 14 años que lleva al frente del Atlético.

“Perdón, quería, desde el lado del entrenador y del hincha del Atlético que que soy agradecerte tu trabajo, tu humildad, sois una persona admirable en una sociedad en la que los chicos necesitan gente como vos, gracias por lo que nos diste, nos das y nos darás. Gracias por tu compromiso, sabiendo diferenciar esa amistad entre el entrenador y el amigo. Te considero un jugador y después de un amigo, quedan ocho partidos de Liga, uno de Copa y si dios quiere vamos a jugar cinco partidos más en Champions”. Nunca Simeone se había expresado así ante un pupilo. Te quiero mucho, pero sabes que soy tu entrenador, y que si no corres vas para afuera", se sinceró Simeone, que no podrá contar con Oblak por no estar recuperado al ciento por ciento de sus problemas en el costado.

“Queda lo mejor: siempre pienso en el equipo, lo mejor para mi es estar tranquilo, que no haya dudas, que el cielo esté despejado” dijo Griezmann sobre el anuncio de su marcha a Orlando a final de temporada, antes de expresar lo que ha supuesto Simeone en su carrera: ”Le debo muchísimo al Cholo, he llegado a un nivel fubolístico que no me lo había imaginado, gracias a la Real y y a él con su trabajo. Me ha enseñado muchas cosas".

“Para mí también ha sido un poco sorpresa esto que ha dicho y hecho”, aseguró Griezmann. “La mejor despedida es mi rendimiento en el campo y en el esfuerzo que voy a dar en cada partido, lo que siempre he sido, trabajar para el equipo y de vez en cuando un gol, pero quiero disfrutarlo”.

Griezmann se presenta a este tramo del curso en el que el Atlético opta a la Champions y a la Copa del Rey pletórico. El curso pasado, salvio en la ida de las semifinales de Copa, no fue decisivo en el doble duelo de Champions con el Real Madrid, en y los partidos de Liga y Copa en el Metropolitano ante el Barça. “Ese mes marzo me hizo mucho daño, tenia muchas expectativas y no supe darle la vuelta mentalmente. En vez de enfocarme en buscar otra forma y en mejorar para ayudar al equipo..., no pude hacerlo. Este año he aprendido, con 35 años y sigo aprendiendo. Estoy dispuesto a lo que haga falta”, concluyó Griezmann.