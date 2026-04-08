El Atlético de Simeone contra el sistema del Barcelona que más le concede

Por los clichés y las etiquetas que se cuelgan en el fútbol puede chirriar asegurar que este Atlético de Diego Pablo Simeone, en general, ataca mejor que defiende. También rechina augurar que bastantes de las posibilidades rojiblancas de arañar un buen resultado esta noche en el Camp Nou pasan tanto o más por lo que puedan hacer los Griezmann, Lookman, Giuliano o Julián Alvarez ante el sistema defensivo del Barcelona que más ha perforado el Atlético en los 14 años de la era Simeone. “Normalmente, cuando un equipo ataca mejor, defiende peor y nosotros estamos en ese proceso”, admitió ayer Simeone

La histórica fiabilidad defensiva de este equipo ahora no pasa este curso de citas puntuales o tramos de partidos. Por lesiones, errores o porque el perfil del plantel tiene menos plomo, este Atlético ha dado ya numerosas muestras de que le cuesta administrar más que antes las ventajas en el marcador. Esto lo padece ahora a un equipo que se adelanta con frecuencia en el marcador. En este sentido, la baja de Oblak, que no se ha recuperado de sus problemas en el costado y no viajó a Barcelona, es otro punto en contra. En los ocho enfrentamientos de Simeone ante el Barça de Flick (cinco derrotas, dos victorias y un empate), el Atlético promedia 1,75 goles a favor por partido, 14 goles en total. Un mayor registro que cuando Simeone tuvo enfrente a Tito Vilanova, Luis Enrique o Koeman (1), a Valverde (0,8), al Tata Martino (0,7) o a Xavi (0,4). Contra el Barça de Guardiola, el Atlético de Simeone marcó un gol en el único partido (3-1) en el que se midieron y contra el de Quique Setién anotó dos (4-2), también en un único enfrentamiento.

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Bajo la dirección del atrevido Flick, el Atlético de Simeone también ha logrado superar al Barça en dos ocasiones por al menos dos goles a favor: en Montjuïc, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey del curso pasado (4-4) y en el 4-0 de este en el Metropolitano, también en la ida del torneo copero. Por la valiente temeridad del sistema Flick, no ha habido un Barça en estos 14 años con el que el Cholo y su cuerpo técnico tengan más claro que gozarán de ocasiones claras a nada que sus futbolistas liguen combinaciones rápidas y bien dirigidas hacia los espacios abiertos. En algún entrenamiento así se lo han hecho saber al plantel.

Por esto, lo que menos le gustó al técnico rojiblanco del 3-0 de la vuelta de las semifinales de Copa de este año fue que sus jugadores no pudieran, hasta los minutos finales, engarzar dos transiciones que pusieran en peligro la portería de Joan García.

Los dos únicos partidos en los que el Atlético no marcó ante el Barça de Flick fueron los dos partidos de vuelta de las citadas semifinales coperas: la temporada pasada (0-1) y en el citado 3-0 de esta. En ambas citas, el Atlético arriesgó menos con la pelota, en el primero de los casos, o estuvo menos fino para ligar jugadas, en el segundo.

El denominador común de los 14 goles que el Atlético le ha marcado al Barça de Flick son las transiciones rápidas o por banda o con pases elevados por el medio a la espalda de los centrales, como sucedió en el gol de Giuliano Simeone el pasado sábado tras recibir un globo de Lenglet a la espalda de Gerard Martín. El propio Flick admitió ayer que por ahí pecan de una mayor contundencia. “Tenemos un equipo joven y los dos centrales son Cubarsí y Gerard. Están mejorando a un gran nivel, son fantásticos, pero es normal que en algunas situaciones no elijan la mejor opción. Son jóvenes y tienen que aprender”, dijo el técnico alemán.

Gran parte del plan ofensivo del Atlético pasa por Griezmann, que escuchó sentado en la sala de prensa del junto a Simeone como este le rindió un inesperado homenaje público: “Gracias por tu compromiso, te quiero mucho, pero si no corres estás fuera”.