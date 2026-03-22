La esperada arrancada de Julián Alvarez

A los futbolistas de movimientos e intenciones dañinas se les detecta sobremanera la falta de frescura en la cabeza y en las piernas en los últimos metros. Se suele esperar tanto de ellos que, cuando las acciones y los partidos se suceden sin que generen peligro real, el diagnóstico del bache suele ser certero tanto como incierto el tiempo de su superación. Dos meses estuvo apagado Julián Alvarez —de diciembre a febrero—, que se presenta al derbi de este domingo en el Santiago Bernabéu (21.00, Movistar) con ese punto de más en las arrancadas verticales con las que suele desafiar a sus marcadores en el uno contra uno. Rota la larga sequía goleadora que tanto acusó el Atlético, del 9 de diciembre al 12 de febrero estuvo sin ver puerta, con 17 tantos, Julián Alvarez ha recuperado la condición. “Es una persona y, como tal, evidentemente, todos tenemos momentos mejores y por ahí otros que no son tan buenos, pero esto que se ha visto en estos últimos partidos lo hemos visto anteriormente muchas veces; por eso, cuando bajó su nivel, le reclamábamos esta necesidad de volver a ser este futbolista”, reflexiona Diego Pablo Simeone. Nada como la titularidad o la suplencia del delantero argentino para saber la trascendencia que el preparador argentino le da al derbi.

Más allá de la sequía goleadora que atravesó, frenar y arrancar de seguido o tratar de meter una marcha más a la carrera para zafarse de sus rivales sin éxito era la secuencia de Julián Alvarez que mejor describió su bajón ofensivo. El miércoles, en el Tottenham Stadium de Londres, el atacante argentino emitió varias veces la señal de que está de nuevo rápido de piernas y de cabeza. Los defensores de los Spurs padecieron a ese delantero que cae a las bandas para ofrecerse como prolongación de los contragolpes o que pisa el centro del ataque para llegar al gol. “Todo el mundo sabe lo que es Julián, nunca desapareció, siempre ha estado ahí, metiendo goles y aportando mucho”, defendió Robin Le Normand en la zona mixta del Tottenham Stadium. Su falta de determinación ofensiva no fue una cuestión física, admiten en el Cerro del Espino. Tampoco ha habido un plan físico especial para que recuperar la velocidad y la chispa en los últimos metros.

“No tengo duda de que está más identificado [Julián Alvarez] con todo lo que le está pasando ahora que con todo lo que le pasó anteriormente, pero también sabemos que dentro del camino que tenemos por recorrer nunca es un camino recto, siempre hay curvas y ya saben lo que pienso cuando vienen las curvas”, abunda Simeone sobre el futbolista que abandera el proyecto del Atlético. Simeone suele repicar: “¿Hasta dónde? Hasta el final y, si viene una curva, acelera”. Esta es la receta con la que el Cholo ha tratado de gestionar la salida de la crisis de su compatriota.

Julián Alvarez nunca ha dejado de correr para el equipo, solo era cuestión de tiempo que recuperara el tenaz y mordiente juego ofensivo que perdió coincidiendo con su nueva condición de padre primerizo. Tirando de experiencia, Simeone ha esperado con paciencia a que la mejor versión de Julián Alvarez reapareciera. Su levantamiento coincide con el momento mollar del curso, con la final de Copa ante la Real Sociedad a menos de un mes y la resolución de los cuartos de final de la Champions tres días antes. Todo ello previo al Mundial, la gran cita que cierra el curso y que puede marcar su futuro.

O una subida salarial previa —ahora percibe seis millones de euros netos— o un verano inquietante le aguarda a la dirigencia del Atlético si Julián Alvarez se revaloriza en la Copa del Mundo. El club es consciente, como ya sucedió con Falcao, Griezmann u Oblak, que fichó a un jugador siempre apetecible para clubes con un mayor potencial económico. También lo sabe el agente del jugador, que igualmente esperaba que su representado arrancara para poder exigir.