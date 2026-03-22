Real Madrid - Atlético en directo | Carvajal es titular en el lateral y Mbappé es suplente
Llorente vuelve al costado derecho con Koke y Cardoso en la medular | Llega el segundo derbi liguero tras el primero en el Metropolitano, donde los rojiblancos se impusieron por 5-2
El Real Madrid y el Atlético se miden este domingo a partir de las 21.00 en el Santiago Bernabéu en la jornada 29 de la Liga. En el primer derbi liguero, los rojiblancos se impusieron en el Metropolitano con un contundente 5-2. En las semifinales de la Supercopa de España fueron los blancos los que vencieron por 1-2. Los de Arbeloa llegan con la necesidad de ganar el encuentro para no perder la estela del Barça, que ha vencido este domingo al Rayo por 1-0 y se ha puesto siete puntos por encima. Los de Simeone, por su parte, quieren los tres puntos para asegurar su plaza de Champions para el curso siguiente y encarar el final de la temporada en una buena dinámica donde tienen una eliminatoria de cuartos de la Liga de Campeones ante el Barcelona y la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.
Así llegan ambos equipos al partido
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La estrella del Atlético recupera su chispa y su mejor versión en ataque en el momento mollar de la temporada
¡Sale el once de Simeone!
Le Normand sustituye al lesionado Pubill. Cardoso y Koke estarán en la medular con Marcos Llorente en el lateral derecho.
XI: Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián.
El técnico, que ya cuenta con Mbappé y Bellingham, busca prolongar la versión comprometida del equipo, algo que no lograron Xabi Alonso ni el último Carlo Ancelotti
¡Sale el once de Arbeloa!
Mismo once en el Madrid que en el partido ante el City salvo Carvajal y Lunin.
XI: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Valverde; Brahim y Vinicius.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Real Madrid - Atlético!
En el primer derbi liguero, los rojiblancos se impusieron en el Metropolitano con un contundente 5-2. En las semifinales de la Supercopa de España fueron los blancos los que vencieron por 1-2.
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