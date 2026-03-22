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Real Madrid - Atlético en directo | Carvajal es titular en el lateral y Mbappé es suplente

Llorente vuelve al costado derecho con Koke y Cardoso en la medular | Llega el segundo derbi liguero tras el primero en el Metropolitano, donde los rojiblancos se impusieron por 5-2

Los jugadores del Real Madrid en el entrenamiento previo al derbi contra el Atlético.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
J. M. Benítez
J. M. Benítez
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El Real Madrid y el Atlético se miden este domingo a partir de las 21.00 en el Santiago Bernabéu en la jornada 29 de la Liga. En el primer derbi liguero, los rojiblancos se impusieron en el Metropolitano con un contundente 5-2. En las semifinales de la Supercopa de España fueron los blancos los que vencieron por 1-2. Los de Arbeloa llegan con la necesidad de ganar el encuentro para no perder la estela del Barça, que ha vencido este domingo al Rayo por 1-0 y se ha puesto siete puntos por encima. Los de Simeone, por su parte, quieren los tres puntos para asegurar su plaza de Champions para el curso siguiente y encarar el final de la temporada en una buena dinámica donde tienen una eliminatoria de cuartos de la Liga de Campeones ante el Barcelona y la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

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Así llegan ambos equipos al partido

racha de partidos
  • P
  • G
  • G
  • G
  • G
  • G
  • G
  • G
Goles a favor
por partido2.1460
por partido1.6847
Goles en contra
por partido0.8624
por partido0.8925
Faltas cometidas
por partido13.21370
por partido9.32261
Tarjetas rojas
por partido0.216
por partido0.072
Tarjetas amarillas
por partido1.7950
por partido1.7950
Remates
por partido13.46377
por partido10.93306
Remates recibidos
por partido10.14284
por partido10.29288
J. M. Benítez
J. M. Benítez
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J. M. Benítez
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¡Sale el once de Simeone!

Le Normand sustituye al lesionado Pubill. Cardoso y Koke estarán en la medular con Marcos Llorente en el lateral derecho.

XI: Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián.

J. M. Benítez
J. M. Benítez
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Y ahora, el gran reto de Álvaro Arbeloa: hacer que el Real Madrid también funcione con todas las estrellas juntas

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El técnico, que ya cuenta con Mbappé y Bellingham, busca prolongar la versión comprometida del equipo, algo que no lograron Xabi Alonso ni el último Carlo Ancelotti

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J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale el once de Arbeloa!

Mismo once en el Madrid que en el partido ante el City salvo Carvajal y Lunin.

XI: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Arda Güler, Valverde; Brahim y Vinicius.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Real Madrid - Atlético!

En el primer derbi liguero, los rojiblancos se impusieron en el Metropolitano con un contundente 5-2. En las semifinales de la Supercopa de España fueron los blancos los que vencieron por 1-2.

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