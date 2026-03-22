Vinicius quiere que siga la Liga y decanta con un doblete el triunfo del Madrid ante el Atlético

El brasileño destaca en un derbi intenso en el que Valverde acabó expulsado y mantiene al equipo de Arbeloa a cuatro puntos del Barcelona

En plena persecución al Barcelona, que empezó la noche con siete puntos de ventaja, el Real Madrid se reencontró con el Atlético, uno de sus peores recuerdos del curso, aquel derbi del 5-2 en el Metropolitano que encontró las primeras vías de agua al proyecto de Xabi Alonso. Se trata de una cita muy brava esté donde esté cada uno, intercambio de golpes en el que suele el equipo de Simeone marcar el tono. Pero este Madrid de Arbeloa ha rescatado sus reservas de espíritu salvaje y también de resistencia. Primero abrasó un tramo al Atlético, que aguantó con cuerpo y se puso por delante, luego se repuso con descargas de Vinicius y Valverde, y cuando el árbitro expulsó al uruguayo por una entrada a Baena, otra vieja historia de estos derbis agitados, aguantó para sostener otra semana el pulso de la Liga.

RMA Real Madrid 3 Andrii Lunin, Fran García, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal (Trent Alexander-Arnold, min. 63), Dean Huijsen, Federico Valverde, Thiago Pitarch (Kylian Mbappé, min. 63), Aurélien Tchouaméni, Arda Güler (Jude Bellingham, min. 73), Brahim Díaz (Eduardo Camavinga, min. 73) y Vinícius Júnior (Álvaro Carreras, min. 86) ATM Atlético 2 Juan Musso, Matteo Ruggeri, Dávid Hancko, Robin Le Normand (José María Giménez, min. 45), Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman (Nahuel Molina, min. 56), Giuliano Simeone (Álex Baena, min. 70), Johnny Cardoso (Nico González, min. 56), Antoine Griezmann (Alexander Sørloth, min. 56) y Julián Alvarez Goles 0-1 min. 32: Lookman. 1-1 min. 51: Vinicius Junior. 2-1 min. 54: Valverde. 2-2 min. 65: Nahuel Molina. 3-2 min. 71: Vinicius Junior Arbitro José Luis Munuera Montero

Tarjetas amarillas Johnny (min. 26), Ruggeri (min. 35), Hancko (min. 60), Thiago (min. 62), Marcos Llorente (min. 67) Tarjetas rojas Valverde (min. 76)

Todo empezó al revés de lo acostumbrado. Todavía con Mbappé y Bellingham en la recámara, el Madrid volvió a desplegar la versión eléctrica en la que Thiago pone las descargas. Salió como muchas otras veces ha salido el Atlético, que deja al Real con el pasmo que provoca encontrarse de frente con una convicción desaforada. Con Arbeloa, no. El equipo del Cholo trataba de juntarse para tapar vías.

Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Vinicius burló a cuatro rivales haciendo funambulismo sobre la línea de banda. Cruzó el pase al otro lado, por donde llegaba Carvajal, y el defensa, titular por el retraso de Trent en un entrenamiento, comprobó que Musso estaba despierto. El Atleti empezó tratando de ir a buscar arriba al Real, pero se encontró con que Valverde se saltó la celada con un autopase ante Hancko. Pulsó el interruptor de la carrera supersónica, se plantó ante Musso y le pegó al palo.

El equipo del Cholo respondió enseguida con una internada de Griezmann, que le dejó la pelota atrás a Llorente. El lateral remató a bocajarro y se topó con Lunin, tan vivo como Musso, el otro portero secundario que compareció en el derbi por las lesiones de Courtois y Oblak.

A partir de entonces, Simeone replegó a la tropa. Al Madrid le aguantaba su versión más energética, impulsada por las presiones en bandada de Thiago, Valverde y Brahim. Detrás de sus robos, siempre asomaba peligro, lanzado por la inercia de la descarga salvaje. Ese espíritu funcionaba como combustible de la defensa, y también del ataque. Ahí se agitaba con mucho dinamismo la cuadrilla de la presión, con mucho intercambio de lugares y cierta premura con el balón. El Atlético aguantaba aletargado y seguro, con Griezmann ordenando también la resistencia en la que probablemente fuera su última visita al Bernabéu.

Entonces, en pleno chaparrón, Lookman encontró una salida por la izquierda, se juntó con Ruggeri, Giuliano apareció para dejar un taconazo, otra vez a Lookman, que superó a Lunin. El Atlético se había adelantado cuando cada vez parecía más inevitable que marcara el Real. El equipo de Arbeloa quedó desconcertado. Siguió monopolizando el balón, pero era mucho más pesado que antes. Lo movían con un ritmo más cansino. También sus futbolistas, cada vez más estáticos, un panorama de manejo sencillo para el rival.

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Vinicius Junior celebra con el público del Santiago Bernabeu AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press) Julian Alvarez controla el balón en un momento del partido. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press) Kylian Mbappe y Nahuel Molina disputan el balón en un momento del partido que ha enfrentado al Real Madrid y al Atlético en el Estadio Santiago Bernabeu. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press) El jugador del Real Madrid Fede Valverde celebra su gol frente al Atletico de Madrid INMA FLORES Giuliano Simeone controla el balón. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press) Brahim Díaz, del Real Madrid y David Hancko, del Atlético de Madrid, disputan el balón durante el partido. INMA FLORES El jugador del Atlético de Madrid Ademola Lookman celebra su gol contra el Real Madrid INMA FLORES Federico VAlverde lanza a puerta en un momento del partido. INMA FLORES Thiago Pitarch y Cardoso luchan por el balón. INMA FLORES Vinicius Junior marca en el momento del lanzamiento del penalti. INMA FLORES Nahuel Molina celebra tras marcar un gol. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press) Federico Valverde del Real Madrid y el jugador del Atlético Matteo Ruggeri, durante el partido. J.J.Guillen (EFE)

Necesitaron pasar por el vestuario para recuperar el impulso, para poder soltar otra descarga. Brahim se plantó en el área, casi pisando la línea de fondo y nubló a Hancko. El malagueño maneja el regate con una destreza indescifrable. Que esté a punto de probar algo resulta inquietante. Y fue entonces cuando le golpeó el central eslovaco. Vinicius volvió a acertar de penalti, ha marcado cuatro de los últimos cinco que ha tirado con Mbappé lesionado o en el banquillo. El fogonazo no quedó ahí. Valverde apretó a Giménez, le birló la pelota y marcó con el exterior. El arreón había encontrado el premio que resultó esquivo en el primer acto.

Al verse por detrás, Simeone reaccionó con tres cambios: metió a Sorloth, Nico y Nahuel por Griezmann, Cardoso y Lookman. Arbeloa también maniobró con Trent y Mbappé por Carvajal y Thiago.

El Atlético dio un par de pasos adelante hacia territorio enemigo y Nahuel soltó un derechazo lejano que se clavó en diagonal en la escuadra de Lunin. Fue un golpeo seco, recto: demoledor. El rumbo del encuentro había cambiado de nuevo, pero esta vez tampoco fue definitivo. El Madrid escapó a la contra y Vinicius, muy bien vigilado por Llorente toda la noche, logró fabricarse un espacio para descargar un tiro al palo más alejado con el que el Madrid atrapó la victoria después de resistir el último tramo con diez por la expulsión de Valverde, un rato en el que también regresó Bellingham. El Real alarga la pelea por la Liga, que se retomará ya en abril, pero sin el alma del uruguayo, que será sancionado.