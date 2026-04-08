Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Barcelona BAR
Barcelona
Atlético ATL
Atlético
Movistar Liga de Campeones
En directo

Barcelona - Atlético en directo | Eric García y Llorente, titulares en la medular

Culés y rojiblancos se enfrentan por segunda vez en apenas unos días para abrir la eliminatoria europea. En juego un billete a semifinales

Griezmann y Cubarsí durante uno de los duelos entre el Atlético y el Barcelona de esta temporada.CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)
Daniel Arribas
Daniel Arribas
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Superada la primera noche de cuartos de final, con Bayern y Arsenal tomando ventaja sobre Real Madrid y Sporting, es el turno de la segunda tanda. El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou (21.00, Movistar+ Liga de Campeones) con un billete a la semifinales de la máxima competición continental en juego. Los de Hansi Flick y Diego Pablo Simeone se ven las caras por segunda vez en apenas unos días. La tercera llegará el próximo martes, con la vuelta de los cuartos en el Metropolitano.

Publicaciones nuevas
Daniel Arribas
Daniel Arribas

¡Y once del Atleti!

Simeone responde con: Musso, Molina, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Koke, Llorente, Giuliano, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.

Daniel Arribas
Daniel Arribas

¡Alineación del Barça!

Flick sale en la ida con el siguiente once: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric García, Rashford, Olmo, Lamine Yamal y Lewandowski.

Daniel Arribas
Daniel Arribas

¡Bienvenidos a los cuartos de la Champions!

Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en la ida de los cuartos de final con un billete a las semifinales en juego. Por si fuera poco, el Camp Nou acoge el segundo duelo entre ambos equipos... ¡Y serán tres en 11 días!

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos deportivos con hasta 50 horas de reproducción. COMPRA POR 26,99€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Bolsas para lavar zapatillas. Protegen el calzado y lo dejan como recién estrenado. COMPRA POR 10,44€
escaparate
Sudadera básica para hombre de Jack & Jones. COMPRA POR 22,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_