Barcelona - Atlético en directo | Eric García y Llorente, titulares en la medular
Culés y rojiblancos se enfrentan por segunda vez en apenas unos días para abrir la eliminatoria europea. En juego un billete a semifinales
Superada la primera noche de cuartos de final, con Bayern y Arsenal tomando ventaja sobre Real Madrid y Sporting, es el turno de la segunda tanda. El Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou (21.00, Movistar+ Liga de Campeones) con un billete a la semifinales de la máxima competición continental en juego. Los de Hansi Flick y Diego Pablo Simeone se ven las caras por segunda vez en apenas unos días. La tercera llegará el próximo martes, con la vuelta de los cuartos en el Metropolitano.
¡Y once del Atleti!
Simeone responde con: Musso, Molina, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Koke, Llorente, Giuliano, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.
¡Alineación del Barça!
Flick sale en la ida con el siguiente once: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric García, Rashford, Olmo, Lamine Yamal y Lewandowski.
¡Bienvenidos a los cuartos de la Champions!
Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan en la ida de los cuartos de final con un billete a las semifinales en juego. Por si fuera poco, el Camp Nou acoge el segundo duelo entre ambos equipos... ¡Y serán tres en 11 días!
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.