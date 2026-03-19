El viaje de Endrick: un revés en el Madrid y una cesión al Lyon para estar con Brasil en el Mundial 2026

El delantero, de vuelta en la Canarinha un año después tras recomendarle Ancelotti que se marchara del Real en busca de minutos, se mide con el Celta en los octavos de Europa League tras el 1-1 de Balaídos, donde marcó el gol del empate

Cuando comenzó esta temporada, en la cabeza del joven Endrick Felipe Moreira de Sousa (19 años) había dos ideas claras. La primera pasaba por disfrutar de muchos minutos en su segundo curso en el Madrid, que había pagado al Palmeiras unos 48 millones de euros por su fichaje y al que se había unido en julio de 2024 tras cumplir la mayoría de edad. La segunda sería consecuencia de la anterior: ser importante en el equipo blanco le daría el billete para ir con Brasil al Mundial 2026. El delantero zurdo, sin embargo, vio cómo su participación en el Real de Xabi Alonso era tan insignificante que solo había sumado 99 minutos antes de tomar en diciembre la determinación de marcharse cedido al Olympique de Lyon. Endrick habló con su extrentrenador en el Madrid y actual seleccionador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, y no dudó. “Me dijo: ‘Vete, desarrolla tu fútbol, quiero que estés contento’. Sus consejos me llegaron al corazón. Ha sido un gran entrenador en el Real Madrid, he seguido todos sus consejos porque me ayudó a desarrollar mi fútbol”, contó en enero en su presentación con el OL.

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Dos meses y medio después de su irrupción en la Ligue 1, el Lyon se mide este jueves con el Celta (18.45; Movistar+) en la vuelta de los octavos de final de la Europa League. El 1-1 de la ida en Balaídos, en la que el brasileño marcó el tanto del empate en el minuto 87 en una acción en la que Radu erró en el despeje, dejó todo abierto para el choque de hoy entre el líder de la primera fase del torneo y el conjunto dirigido por Claudio Giráldez, que en Vigo resistió durante más de media hora con un jugador menos por la expulsión de Borja Iglesias. Ni el Panda ni Mingueza, que vio la amarilla y está sancionado por acumulación de tarjetas, están disponibles esta tarde para el técnico de O Porriño, que en dos años ha transformado a un equipo que bordeaba el decenso una temporada sí y otra también en otro que compite de una forma extrarodinaria y casi salvaje: esta campaña registra su menor porcentaje de derrotas de todo el siglo XXI con un 23%.

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Endrick quería en el Lyon más tiempo sobre el césped después de que la aparición en el Mundial de Clubes del canterano Gonzalo García, y también sus problemas en los isquiotiables en el inicio de curso, apagaran sus participaciones con el Madrid de Xabi. Su estreno en Francia fue fantástico. Sumó cinco goles y dos asistencias en sus primeros seis encuentros y fue galardonado con el premio al mejor futbolista del mes. “Se ha adaptado muy bien y muy rápido. No está aquí de casualidad. Necesitábamos con urgencia a un delantero capaz de darnos un impulso ofensivo, y creíamos que el Lyon era un buen lugar para que se desarrollara un nueve joven de su nivel. La idea era sencilla: esto tiene que ser un win-win para él y para nosotros”, respondió a The Athletic el director técnico del equipo, Matthieu Louis-Jean, hace un mes.

Su inicio brillante, en cambio, se ha ido mitigando. Endrick solo repartió dos asistencias y anotó un tanto en los siguientes seis partidos, y fue el gol en Balaídos que entró en la portería por la pifia de Radu. Durante el choque en Vigo, en el que partió desde el extremo derecho, el brasileño exhibió su facilidad para disparar a puerta. Lo intentó siete veces, el que más, por delante de sus compañeros Tolisso (cinco) y Yaremchuk (tres) y también de Borja Iglesias y Ferràn Jutglà (ambos con dos). Su capacidad para engatillar rápido ya lo ha convertido en el jugador del Lyon que más tiros de media realiza por encuentro con 3,83, el doble que el segundo, Malick Fofana (1,92), según datos de la empresa especializada en estadísticas deportivas Opta.

Endrick, el pasado jueves en Balaídos en el calentamiento previo al partido de Europa League entre el Celta y el Olympique de Lyon. Jose Manuel Alvarez Rey (Getty Images)

Ese empecinamiento en disparar en casi todas las situaciones le lleva a veces a tomar decisiones precipitadas, como cuando en un partido ante el Atlético el pasado abril optó por realizar un intento lejano en una contra diáfana que podía haber decidido el derbi para el Madrid. El error fue esperpéntico y los rojiblancos acabaron empatando el choque. En Francia ha recibido críticas por su poca implicación defensiva y por no elegir siempre de forma correcta lo que necesita cada jugada. El exseleccionador de les bleus Raymond Domenech cargó contra él tras la derrota por 3-1 ante el Estrasburgo en febrero: “Realmente tenía que mostrarse, era inútil en el campo y no aportaba. El Lyon me decepcionó un poco, especialmente Endrick. Todos los atacantes deben hacer un trabajo defensivo real, ofrecer soluciones y dar un poco de profundidad. Él no hizo nada de eso”.

Su estancia en el OL, que acumula dos derrotas y cuatro empates, le sirvió hace unos días para regresar a una convocatoria de Brasil. La selección de Ancelotti disputará dos amistosos en EE UU ante Francia el 26 de marzo y frente a Croacia seis días después. Endrick, que sueña con cerrar la temporada en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, no acudía a la Canarinha desde hace un año, pero antes tiene hoy contra el Celta una cita fundamental para volver a mostrarse. Su equipo, uno de los favoritos para alzar la Liga Europa, busca los cuartos de final del torneo tras un mes sin ganar un solo partido.