El Celta toma Lyon en una noche memorable para avanzar a los cuartos de Europa League

El equipo de Giráldez se impone a orillas del Ródano al líder de la primera fase del torneo, mermado por la expulsión de Niakhaté, con goles de Rueda y Jutglá y se enfrentará en la siguiente ronda al Friburgo

Sin su máximo goleador, ni su mayor asistente, ni el hombre que mandaba esta temporada en el centro del campo, el Celta dejó este jueves al Olympique de Lyon de Endrick fuera de la Europa League. En una noche continental memorable, sin la presencia de los sancionados Borja Iglesias y Mingueza ni tampoco del lesionado Miguel Román, los vigueses se cargaron en Francia en la vuelta de los octavos de final al líder de la primera fase del torneo, uno de los grandes candidatos para alzar el título en mayo. Con ocho canteranos sobre el césped a lo largo del partido, el equipo de autor de Giráldez superó con claridad a un rival mermado por la expulsión temprana de Niakhaté. Los franceses no supieron resistir en inferioridad númerica como sí lo hizo el Celta en Vigo por la roja que vio el Panda en el 1-1 de la ida. Los goles del excelente y omnipresente Rueda y de Jutglá llevaron de vuelta al club casi una década después a los cuartos de la Liga Europa, en donde espera el Friburgo.

LYO Lyon 0 Dominik Greif, Steeve Kango, Nicolás Tagliafico, Abner Vinícius (Afonso Moreira, min. 66), Clinton Mata, Moussa Niakhaté, Corentin Tolisso, Tyler Morton (Malick Fofana, min. 81), Noah Nartey (Orel Mangala, min. 66), Roman Yaremchuk (Tanner Tessmann, min. 45) y Endrick (Pavel Sulc, min. 66) CEL Celta 2 Ionut Radu, Sergio Carreira, Carl Starfelt (Joseph Aidoo, min. 45), Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Matías Vecino (Hugo Sotelo, min. 80), Ilaix Moriba, Fer López (Ferran Jutglà, min. 56), Javi Rueda, Pablo Durán (Iago Aspas, min. 56) y Williot Swedberg (Hugo Álvarez, min. 45) Goles 0-1 min. 60: Javi Rueda. 0-2 min. 91: Jutglà Arbitro Irfan Peljto

Tarjetas amarillas Williot Swedberg (min. 32), Starfelt (min. 42), Fer López (min. 52), Tagliafico (min. 80), Javi Rodríguez (min. 82), Javi Rueda (min. 88) Tarjetas rojas Moussa Niakhate (min. 18), Tagliafico (min. 95)

En un choque que Giráldez preveía de mucho ritmo, el técnico dejó al veterano Iago Aspas en el banquillo. En su puesto salió Fer López, el cantero que más ilusiona al celtismo desde la irrupción del emblema-mito del club en 2009, acompañado por Swedberg y Durán en el tridente ofensivo. La puesta en escena de los vigueses fue soberbia: los jugadores saltaron como si fueran cocodrilos al campo del Lyon para ahogar la construcción del juego. La presión hombre a hombre fue muy efectiva pero se quedó sin premio porque el colegiado no señaló un pisotón de Tagliafico a Rueda en el segundo minuto del encuentro. El carrilero fue atendido por los servicios médicos después de que el argentino le clavara los tacos en el tobillo dentro del área y la jugada no fuera castigada como penalti pese a la violencia de la acción.

El Celta supo conjugar la intensidad del equipo físico elegido por Giráldez con una buena circulación. El grupo, con Ilaix y Vecino en la medular, encajonó sobre su área al conjunto de Paulo Fonseca, que sacó el mismo once que había usado hacía siete días en Vigo pese a que había recuperado a hombres tan relevantes como Fofana, Moreira y Šulc, su máximo goleador. No hubo más noticias del Lyon en todo el primer tramo que un centro de Endrick muy tocado que Yaremchuk remató mordido poco antes de la expulsión de Niakhaté. El central vio la roja directa en el 19 por otro pisotón sobre Rueda, hiperactivo en ataque y en defensa e impactante siempre por su potencia en carrera.

Con un jugador más, el Celta se adueñó del choque con una autoridad absolutista. El equipo se hartó de trenzar en busca del hueco por el que castigar la portería de Greif. Fer López alumbró una entrega que dejó mano a mano a Durán en la que el portero eslovaco le achicó el espacio. El exguardameta del Mallorca sostuvo al OL con otras dos paradas fantásticas al mediapunta y a Swedberg. Primero fustró una acción de Fer en la que este pinchó el balón con un control extraordinario, recortó a Tagliafico y lanzó un zapatazo al palo corto. Después se lució al meter una mano muy dura ante el intento del extremo sueco, habilitado por un pase de Carreira.

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Giráldez protegió al equipo en el descanso al retirar a los sancionados Starfelt y Swedberg por Aidoo y Hugo Álvarez. La sociedad en la banda izquierda entre Hugo y Carreira, dos jugadores feitos en A Madroa, le dio mucha profundidad al Celta. El grupo supo enfrentarse al ejercicio de paciencia en el que se convirtió el partido con las líneas del Lyon tan juntas y retrasadas. Los vigueses derrumbaron al fin el dique defensivo en una combinación entre los jóvenes canteranos que Rueda remachó a placer. El carrilero, como hizo en Balaídos en su tanto, apareció por sorpresa en la posición de delantero tras una cabalgada poderosa.

El técnico celeste dio carrete a Aspas en cuanto Fer López vio amarilla. Giráldez no permitió ni una opción de que el grupo se quedara con diez tras las dos tarjetas que recibió Borja Iglesias en Vigo. Los gallegos pudieron matar el choque en una entrega en la que Iago puso otra vez en vuelo a Rueda. El carrilero tuvo tanto tiempo en el uno contra uno ante Grief que dudó y pifió la acción con un pase atrás que no conectó ni con Ilaix ni con Jutglá, que había sustituido a Durán.

Fonseca metió a Šulc, Fofana, Alfonso Moreira y Mangala. El conjunto francés no encontró más respuesta que un remate forzado y flácido de Tolisso ante un Celta que a orillas del Ródano escondió el balón por todo el campo antes de matar la eliminatoria en el 92 en una contra definida por Jutglá. Nueve años después, el equipo vigués vuelve a los cuartos, donde no estará por acumulación de amarillas Javi Rueda, el hombre que con su despliegue físico desesperó al Lyon.