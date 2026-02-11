José Mari Bakero: “Yo no sabía regatear, pero tenía remate de cabeza”

Quizá el suyo sea el cabezazo más famoso en los casi 126 años de historia del FC Barcelona. Un testarazo, aquel 6 de noviembre de 1991 en Kaiserslautern, abrió el camino para la conquista de la primera Copa de Europa del equipo culé. Cuatro años antes, también un remate de cabeza del protagonista de esta historia hizo que la Real Sociedad eliminara al Athletic en semifinales de la Copa y se clasificara para jugar la final de 1987 que acabaría ganando contra el Atlético de Madrid. “Tenía alguna virtud y rematar de cabeza era una de ellas. Siempre digo que yo no sabía regatear, pero tenía remate de cabeza”, reconoce José Mari Bakero (Goizueta, Navarra, 62 años), leyenda blaugrana y uno de los héroes de aquella Real campeona que ganó dos Ligas, una Supercopa y una Copa del Rey.

Bakero echa la vista atrás en el tiempo y los recuerdos se le amontonan. “Veníamos los dos equipos de haber ganado dos Ligas cada uno en los ochenta, con un nivel de competitividad fantástico. En esa época con Toshack, nosotros teníamos un plus. No me preguntes la razón, pero nos dio un mentalidad ganadora. El primer partido no fue tan brillante, pero el segundo, sí [0-0 en Atotxa y 0-1 en San Mamés]. Tuve la suerte de marcar a balón parado y esa victoria marcó muchas cosas. Ganamos en Zaragoza la final y fue el inicio de algo fantástico para la Real Sociedad”, recuerda el de Goizueta, para quien la figura del galés fue fundamental en el resurgir de la Real: “Para él todo era competir. Veníamos de un entrenador paternal como era Alberto Ormaetxea, un hombre inteligente, que sabía hacer las alineaciones, pero no era un entrenador intenso, agresivo con los jugadores como sí lo era Toshack”.

Para Bakero, “fue una eliminatoria más intensa que de calidad”. Cree que, con el paso de los años, el equipo blanquiazul ha dado un paso adelante en este sentido. “El Athletic sigue más en esa línea de la intensidad sobre la calidad y creo que la Real, en los últimos años, gracias a jugadores de fuera del País Vasco, intenta buscar más el juego desde el balón”, analiza. “Si coges el equipo base que teníamos nosotros, había ocho jugadores muy intensos y tres de mucha calidad. Creo que la Real tiene ahora más jugadores con calidad técnica que de intensidad física. El Athletic, por diferentes razones, sobre todo en ataque, ha tenido problemas físicos, sobre todo en los hermanos Williams, y lo ha notado mucho. ¿Por qué? Porque en el fondo es un equipo de mucha intensidad física y necesita gol y si no lo tiene, es difícil. Es una evolución por parte de la Real a un equipo más técnico-táctico y el Athletic mantiene más sus orígenes”, explica el excentrocampista de la Real.

Bakero se sentía “a gusto” jugando en San Mamés. Y no esconde cierta nostalgia ante el derbi de hoy en las semifinales de la Copa (21.00, Movistar). “A mí me encantaría jugar este derbi. Tengo envidia de poder jugar en San Mamés. Es un partido fantástico”, asegura alguien que vivió la mejor época en la historia de la Real Sociedad. “Imagínate lo que era para un chaval de 17 años estar en un equipo en el que había futbolistas que habían estado en el Mundial del 82 como Arconada, Zamora o López Ufarte. No podía creer dónde estaba”.

Aquella convivencia fue una exigencia constante. “Estar con esta gente era un reto, porque tenías que estar a la altura. Si no, no podías estar. Era una motivación fantástica de cada día”, recuerda Bakero, para quien los derbis ante el Athletic eran los partidos más especiales del calendario. “Esa sensación era mucho más intensa y bonita que jugar contra el Barça o el Real Madrid. Así de claro lo digo”, comenta. Y subraya la repercusión inmediata de aquellos partidos. “En los derbis siempre hay un impacto a corto plazo. Un empate o un resultado corto no pasa nada, pero si hay un resultado abultado afecta enseguida a cualquiera de los dos equipos”.

En aquella época, añade, la carga emocional era todavía mayor. “Yo ni pensaba en jugar en el Barça. El corto plazo era mucho más intenso”, afirma. En este sentido, Bakero nunca imaginó una salida de la Real. “Hasta el último año que decidí irme, nunca había pensado en marcharme. Cuando fui al Barcelona estaba negociando con la Real un contrato de cinco años. Salir no existía en mi cabeza hasta ese último año, por diferentes razones que no vienen al caso y que no me apetece contar”, se defiende. A pesar de las críticas que recibió entonces, reivindica su trayectoria con naturalidad. “Todos tenemos dos familias: la que tenemos de nacimiento y las que creamos. Yo tengo una muy sólida de nueve años en la Real y otra de nueve en el Barça. Son dos familias futbolísticas muy claras y no me importa demasiado lo que se pueda pensar desde fuera”.

En su memoria, los títulos marcan el camino. “El primer título de Liga en El Molinón, la Copa en La Romareda, mi primer título de Liga y la Champions con el Barça son los recuerdos de mi vida futbolística”, concluye Bakero, una figura marcada por la intensidad, los derbis y el remate de cabeza.