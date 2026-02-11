Athletic - Real Sociedad en directo | Valverde presenta un once con varias rotaciones con Nico Williams como suplente
Matarazzo apuesta por Gorrotxategi en el centro del campo y Brais Méndez empieza en el banquillo | San Mamés acoge la ida de las semifinales del tercer derbi vasco de la temporada
Athletic y Real Sociedad se miden este miércoles en San Mamés por la ida de semifinales de la Copa del Rey. San Mamés acoge el primer partido de la única eliminatoria del torneo a doble partido, en el que será el tercer derbi vasco de la temporada. En el primero, la Real Sociedad se impuso por 3-2 en Anoeta con un tanto de Gorrotxategi en el tiempo de añadido. En el segundo, hace apenas 10 días, el partido en San Mamés acabó en empate tras el gol de Ruiz de Galarreta en los instantes finales del partido (1-1). Los de Ernesto Valverde accedieron a las semifinales tras vencer al Valencia en Mestalla con un gol de Iñaki Williams en el añadido (1-2). Los de Matarazzo, en cambio, remontaron un 2-1 en contra al Alavés en Mendizorroza. El Athletic cuenta con cuatro bajas para este partido: Yuri Berchiche, Sancet, Berenguer y Vician. La Real por su parte, no dispone de Marrero, Zakharyan, Kubo, Barrenetxea y Sucic.
Así ha sido el recibimiento al Athletic
Así llegan ambos equipos al encuentro
¡Sale también el once de la Real!
Gorrotxategi entra en el once titular y Brais Méndez se queda en el banquillo. Sergi Gómez sustituye a Aihen Muñoz en el lateral izquierdo.
XI: Remiro, Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez, Gorrotxategi, Soler, Marín, Turrientes, Guedes y Oyarzabal.
¡Sale el once del Athletic!
Rotación importante de Valverde para el primer partido. Iker Monreal será el compañero de Laporte en el centro de la zaga. Lekue ocupa el lateral derecho, Rego el doble pivote con Jauregizar y Robert Navarro sustituye a Nico Williams en la banda izquierda.
XI: Padilla, Lekue, Monreal, Laporte, Adama, Rego, Jauregizar, Iñaki Williams, Unai Gómez, Robert Navarro y Guruzeta.
¡Buenas noches y bienvenidos al directo del Athletic-Real Sociedad!
