Jon Uriarte ya hace cálculos para la salvación del Athletic: “Necesitamos 17 puntos para alcanzar los 42”

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club, ha mostrado este martes su preocupación por la situación en la que se encuentra su equipo, a tres puntos del descenso. En una comparecencia junto al director deportivo rojiblanco, Mikel González, en San Mamés, el mandatario ha mostrado su inquietud y reconocido que hace cuentas para alcanzar la salvación. El mensaje de Uriarte es diametralmente opuesto al emitido al inicio de temporada, donde la ilusión era un estado de ánimo. Con el equipo clasificado para la Champions de este curso, se hablaba de repetir participación en Europa. Cinco meses después, con el equipo fuera de la Liga de Campeones, eliminado con dureza en la Supercopa (5-0 ante el Barça en semifinales), marcha aún vivo en la Copa (jugará este miércoles en Mestalla ante el Valencia los cuartos) y también en la Liga, pero en esta última, a solo tres puntos del descenso, el club es consciente de que el objetivo inicial de temporada ha cambiado. Y es que el equipo ha sumado solo dos de los últimos 18 puntos. “El balance es malo. Estamos muy descontentos con nuestro desempeño. Nuestra posición es muy mala y tenemos que reaccionar para enderezarla”, aconseja el mandatario rojiblanco.

“Teníamos expectativas muy altas al inicio y no las estamos cumpliendo”, ha asumido Uriarte, “muy crítico” con la actuación del equipo en la Supercopa y “satisfecho” con el papel realizado en la Champions. “Hemos sido capaces de competir en circunstancias muy duras”, ha asegurado. Pero en LaLiga, Uriarte es consciente están lejos de los objetivos. “La situación no sería super preocupante si no estuviéramos a tres puntos del descenso”, añade. Así las cosas, el presidente del Athletic tiene claro que el objetivo es: “sacar los 17 puntos que nos separan de los 42 que da la salvación”. En ese tenido, no queda otro remedio que “aceptar la realidad y actuar en consecuencia”. “Estamos ahí abajo y no va a ser fácil”, advierte.

Se ha mostrado “preocupado y cabreado”. “Nos estamos metiendo en un lío”, avisa Uriarte, esperanzado de revertir la situación. No duda, por otro lado, de Ernesto Valverde porque “está capacitado” para reconducir el camino del Athletic. “Es uno de los mejores entrenadores de la liga; y le vemos con energía. Está enfadado, pero con ganas de darle la vuelta a la situación. Los jugadores apoyan a muerte a Ernesto y confían a ciegas en su trabajo”, ha querido dejar claro Uriarte, que está viviendo la etapa “más dura” desde que accediera a la presidencia.

De hecho, hace escasas fechas, una parte de la Grada de Animación del Athletic cerró el partido ante el Sporting con gritos de “Uriarte kanpora" (Uriarte fuera) dirigidos al presidente. “Respeto la libertad de expresión. Los socios pueden decir lo que quieran siempre que lo digan con respeto. Entiendo que ese grupo ha hecho un análisis y cree que soy el responsable de entrar en esta situación. Prefiero que carguen contra mí a que lo hagan contra los jugadores y el entrenador”, ha analizado el presidente.

Nico Williams y su pubalgia

También preocupa, y mucho, la situación por la que está atravesando Nico Williams, lastrado por una pubalgia que arrastra desde la pasada temporada. “Su prioridad absoluta es el Athletic por delante del Mundial, así me lo ha trasladado personalmente”, ha asegurado Mikel González, director de fútbol del Athletic Club. Explica que “el jugador está compitiendo por debajo de su cien por cien por su lesión, jugando con dolor o limitaciones”.

Williams ha sido sometido “a diferentes tratamientos, priorizando siempre tener disponible al jugador para perjudicar lo menos posible al equipo, pero a día de hoy no ha funcionado”, ha subrayado González, que, por el momento, ha descartado que Nico pase por el quirófano: “Hoy en día las lesiones de pubalgia no se suelen operar. Operar puede tener consecuencias negativas, como la falta de velocidad y aceleración, y sobre todo, no garantiza al cien por cien su recuperación. El tiempo de recuperación de una operación completa de pubalgia se estima entre tres y seis meses”, ha aseverado González, que no ha descartado, eso sí, parar unas semanas “para realizar un tratamiento de fortalecimiento de la zona afectada”.