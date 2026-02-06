Jornada 23 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos

Valencia - Real Madrid y Atlético - Betis, los partidazos de la jornada, que empieza el viernes 6 y termina el lunes 9

La Liga va tomando velocidad con la jornada 23. El primer clasificado, el Barça, se enfrenta al Mallorca, y buscará la victoria para seguir manteniendo o ampliar su ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, que visita Mestalla. El Atlético por su parte recibe al Betis, y el Villarreal, al Espanyol, siendo ambos partidos duelos directos por Europa y la Champions. La jornada empieza el viernes 6 con el Celta - Osasuna y finaliza el lunes 9 con el Villarreal - Espanyol.

El equipo gallego quiere volver a la buena racha que protagonizó entre diciembre y enero con una victoria ante los rojillos, invictos en sus tres últimos partidos.

Los de Íñigo Pérez quieren poner fin al mal estado de forma en el que se encuentran (0 puntos de los últimos 9) con una victoria ante el colista de LaLiga.

Los azulgrana, primeros clasificados, quieren mantener o agrandar su distancia respecto al Real Madrid, a quien sacan un punto de ventaja.

El conjunto andaluz quiere escapar de la zona peligrosa de la tabla con una victoria ante los catalanes, que van de menos a más en LaLiga.

El conjunto de Matarazzo, único equipo de LaLiga invicto en 2026, busca seguir con su buena racha con un triunfo ante el Elche, que buscarán asaltar Anoeta para coger aire respecto as los puestos de descenso.

Duelo entre equipos con dinámicas opuestas. El Alavés quiere alargar su racha de victorias después de dos consecutivas que le han permitido alejarse moderadamente del descenso. El Getafe en cambio está en el límite, a un solo punto del farolillo rojo. Los de Bordalás llevan ocho jornadas sin sumar de tres.

El Athletic quiere volver a la senda de la victoria ante su afición contra un Levante que sigue en descenso, pero que empieza a creer en la salvación desde la llegada de Luís Castro. Los de Valverde encadenan seis encuentros sin sumar de tres y necesitan ganar para no involucrarse en la pelea por el descenso.

Atlético y Betis se miden en uno de los partidazos de la jornada. Los de Simeone necesitan ganar si quieren volver a intentar meterse en la lucha por la Liga: tienen al Madrid a 10 puntos y al Barça a 11. Los de Pellegrini por su parte quieren encadenar una racha de partidos que los consolide en puestos europeos y que les acerce al Villarreal.

El Valencia recibe al Madrid en Mestalla con la necesidad de ganar para huir del descenso. Los de Corberán perdieron su racha de victorias ante el Betis en La Cartuja y tienen el descenso a un punto. El Madrid por su parte llega tras ganar al Rayo en los últimos minutos con un gol de Mbappé de penalti y siguen la estela del Barça, el líder de la Liga, también a un punto.

Villarreal - Espanyol (lunes 9, 21:00, Dazn)

Partido en la parte alta de la tabla entre dos equipos con una mala racha. El Villarreal encadena tres partidos sin ganar —con un empate y dos derrotas— y necesita sumar de tres para engancharse en la lucha por el tercer puesto con el Atlético. El Espanyol por su parte lleva cinco partidos sin ganar y tiene que cambiar su dinámica si no quiere perder la plaza de puestos europeos.