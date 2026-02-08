El Athletic vuelve a ganar en Liga ante el Levante gracias a un gran Guruzeta
Un doblete del delantero, sumado a los tantos de Nico Serrano y Robert Navarro, da respiro al equipo de Valverde, que jugó con uno más casi todo el partido
El Athletic vuelve a la senda del triunfo en la Liga tras seis jornadas consecutivas sin sumar de tres. El conjunto dirigido por Ernesto Valverde supera a un Levante que jugó casi todo el partido con uno menos por la expulsión de Maturro en el minuto 17. Un doblete de Gorka Guruzeta, sumado a los goles finales de Nico Serrano y Robert Navarro, devuelve la felicidad a San Mamés en un encuentro que se le complicó al final con el arreón del equipo valenciano.
El conjunto rojiblanco llegaba al partido tras superar la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Valencia con un gol de Iñaki Williams en el tiempo de añadido. Y antes de jugar el partido de ida de las semifinales el próximo miércoles, en un nuevo derbi vasco, tenía una prueba de fuego ante su afición. Los de Ernesto Valverde se acercaban a la zona de descenso y enfrente tenían a un Levante que parecía haber dado con la tecla para salir del farolillo rojo desde la llegada de su nuevo entrenador, Luís Castro.
La jugada clave del partido fue la expulsión por roja directa del uruguayo Alan Maturro en el minuto 17, tras un agarrón continuado a Iñaki Williams cuando el capitán del Athletic encaraba la portería visitante. Con uno más, el conjunto bilbaíno veía cómo se aclaraba el encuentro y más con la aparición de su delantero Gorka Guruzeta. En el minuto 29 marcó el primero tras cabecear un centro de Ruiz de Galarreta y en el 33 aprovechó un buen balón al espacio servido por el mayor de los Williams para poner el 2-0.
La segunda parte tuvo un claro protagonista, sobre todo en el primer tramo: Mathew Ryan. El guardameta australiano salvó el hat-trick de Guruzeta con una buena mano, luego atrapó el balón antes del remate de Nico Serrano y se estiró para evitar el tanto de Nico Williams. Esos esfuerzos del portero visitante permitieron mantener vivo a un Levante que, ya al final del segundo acto, rompió la tranquilidad del Athletic con un gol del central vizcaíno Unai Elgezabal, que superó a Unai Simón con un remate acrobático de media chilena para poner el 2-1. Nico Serrano pareció cerrar el partido en el minuto 87, pero en el 93 Olasagasti puso de nuevo el miedo en el cuerpo de los aficionados rojiblancos. Aunque en los instantes finales, Robert Navarro firmó el 4-2 definitivo en un final agónico.
Ahora, el Athletic suma 28 puntos, a seis tanto de la zona europea como de los puestos de descenso, donde se hunde el Levante, que con 18 puntos, a cinco de la salvación, tendrá que seguir remando para luchar por su objetivo.
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
8
RSO
|31
|23
|8
|7
|8
|
9
OSA
|29
|23
|8
|5
|10
|
10
ATH
|28
|23
|8
|4
|11
|
11
GET
|26
|23
|7
|5
|11
|
12
GIR
|26
|23
|6
|8
|9
|Clasificación
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|
16
MLL
|24
|23
|6
|6
|11
|
17
VAL
|23
|22
|5
|8
|9
|
18
RAY
|22
|22
|5
|7
|10
|
19
LEV
|18
|22
|4
|6
|12
|
20
OVI
|16
|22
|3
|7
|12
