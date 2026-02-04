Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
COPA DEL REY

Valencia - Athletic de Bilbao: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

Ambos equipos buscan endulzar sus resultados irregulares en LaLiga llegando a las semifinales de la Copa del Rey

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Valencia y Athletic llegan a los cuartos de final de la Copa en un momento delicado para ambos equipos. A uno y tres puntos del descenso respectivamente, los dos clubes quieren brindar una alegría a su afición clasificándose a las semifinales de la Copa del Rey, torneo que ilusiona mucho: el Valencia fue campeón en en año 2019 y el Athletic, en el 2024. El precedente de este año es la victoria por 2-0 del conjunto che ante los vascos en Mestalla en un partido muy igualado hasta que los visitantes se quedaron con 10 por la expulsión de Vivian.

Valencia VAL
Athletic ATH
Movistar LaLiga

Horario y dónde ver el partido entre Valencia y Athletic de cuartos de Copa del Rey

El encuentro se disputará a las 21:00 y se podrá seguir a través de Movistar +.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas plegable antiviento XXL con mango antideslizante. COMPRA POR 15,99€
escaparate
90 pastillas Finish Powerball Quantum para el lavavajillas. COMPRA POR 14,39€ (49% DE DESCUENTO)
escaparate
Destornillador de carraca con puntas de Bosch. COMPRA POR 9,05€ (28% DE DESCUENTO)
escaparate
Botas barefoot de invierno unisex. COMPRA POR 18,99€ (56% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_