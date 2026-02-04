Valencia - Athletic de Bilbao: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey

Valencia y Athletic llegan a los cuartos de final de la Copa en un momento delicado para ambos equipos. A uno y tres puntos del descenso respectivamente, los dos clubes quieren brindar una alegría a su afición clasificándose a las semifinales de la Copa del Rey, torneo que ilusiona mucho: el Valencia fue campeón en en año 2019 y el Athletic, en el 2024. El precedente de este año es la victoria por 2-0 del conjunto che ante los vascos en Mestalla en un partido muy igualado hasta que los visitantes se quedaron con 10 por la expulsión de Vivian.

Horario y dónde ver el partido entre Valencia y Athletic de cuartos de Copa del Rey

El encuentro se disputará a las 21:00 y se podrá seguir a través de Movistar +.