Valencia - Athletic de Bilbao: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa del Rey
Ambos equipos buscan endulzar sus resultados irregulares en LaLiga llegando a las semifinales de la Copa del Rey
Valencia y Athletic llegan a los cuartos de final de la Copa en un momento delicado para ambos equipos. A uno y tres puntos del descenso respectivamente, los dos clubes quieren brindar una alegría a su afición clasificándose a las semifinales de la Copa del Rey, torneo que ilusiona mucho: el Valencia fue campeón en en año 2019 y el Athletic, en el 2024. El precedente de este año es la victoria por 2-0 del conjunto che ante los vascos en Mestalla en un partido muy igualado hasta que los visitantes se quedaron con 10 por la expulsión de Vivian.
Horario y dónde ver el partido entre Valencia y Athletic de cuartos de Copa del Rey
El encuentro se disputará a las 21:00 y se podrá seguir a través de Movistar +.
