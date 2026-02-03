La doble felicidad del Albacete en la Copa: de eliminar al Madrid a enfrentarse al Barcelona

El pasado 14 de enero pasó a la historia como la primera vez que le ganaba al Real Madrid, algo que no había logrado en los 14 enfrentamientos previos. Después de aquello, al Albacete el sorteo de la Copa del Rey lo emparejó en los cuartos de final con el otro gigante del España: el Barcelona (21.00, La1), de nuevo en el Carlos Belmonte. “Es un partido ilusionante y lo vamos a dejar todo para intentar pasar. Es muy difícil porque es un equipazo, pero como ya le demostramos al Madrid, le metimos ilusión y mucho corazón y lo vamos a intentar”, comentó Jefté Betancor, el delantero que eliminó con su gol en el minuto 93 al Real, tras saber su próximo rival. Desde la victoria contra los blancos, el conjunto dirigido por Alberto González, que va actualmente decimosegundo en Segunda División, no ha perdido ninguno de los enfrentamientos que ha disputado: primero ganó por la mínima al Cádiz y al Valladolid, y el pasado sábado le enchufó un 2-0 al Zaragoza. En esas tres ocasiones consiguió dejar la portería a cero.

El Alba tiene ahora un partido de máxima exigencia para seguir vivo en la Copa y pasar a semifinales. “Solo podemos pensar en hacer algo más grande, no en cumplir únicamente el expediente. Nuestra ilusión, deseo y trabajo va enfocado a tratar de superar a un rival que sabemos que es superior. Pero en fútbol puede pasar de todo y cuando haces las cosas muy bien, también te puedes encontrar grandes sorpresas”, expresó Alberto González en la rueda de prensa previa a la eliminatoria.

Las entradas para el partido contra el Barça salieron a la venta el 26 de enero para los abonados albacetistas (entre 20 y 45 euros) y, aunque quedan algunas localidades disponibles (para el público en general los precios oscilan entre los 120 y 280 euros), se espera que se acaben ocupando los 17.524 asientos del Estadio Carlos Belmonte. “Esta es su fiesta, su partido. Es un gran día que tenemos que disfrutar juntos, desde mucho antes de que empiece el partido hasta que terminemos de celebrarlo”, dijo el técnico andaluz. En términos económicos, haber llegado al menos a estas alturas del torneo ha sido una gran noticia para el Albacete. Contra el Real Madrid, la venta en taquillas supuso alrededor de 1,5 millones de euros para el club, a los que se hay que sumar los ingresos por merchandising y los generados de manera indirecta por los comercios de la ciudad. Su presupuesto para la campaña 2025-2026 era de 12 millones.

La de este martes es la primera vez que el Albacete y el Barça se ven las caras desde hace 21 años. El conjunto albacetista solo logró una victoria por la mínima en 1995 en el Camp Nou en las 15 ocasiones que se enfrentaron. “Hay muchos datos que hacen ver que puede ser algo histórico. Un equipo de Segunda División que haya superado a Madrid y Barcelona en una misma Copa creo que no existe. Hay muchas cosas que hacen que el partido pueda ser épico y nosotros tenemos que agarrarnos ahora mismo a la épica para poder conseguir algo grande. Hay que creer que se puede y luchar para que se dé”, apuntó Alberto González sobre el encuentro.

Nadie en Albacete discute la superioridad del Barcelona y nadie pierde la ilusión porque llegue un triunfo en un deporte que no siempre entiende de presupuestos. El equipo ya tumbó al Real Madrid cuando nadie lo esperaba.