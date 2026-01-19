Sorteo de la Copa del Rey: el Barcelona se jugará el pase a las semifinales ante el Albacete en el Carlos Belmonte

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, todavía una eliminatoria a partido único, se ha celebrado este lunes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la Ciudad del Fútbol en las Rozas. El vigente campeón, el Barcelona, ha sido unos de los primeros en ser rescatados del bombo y se medirá al Albacete, el único equipo de Segunda que, precisamente al ser de categoría inferior al resto cuenta desde el mismo sorteo con el factor campo a favor. El Albacete es el club que ha protagonizado la gran sorpresa de esta edición del torneo, pues eliminó la pasada semana al Real Madrid en el Carlos Belmonte, estadio que disfrutará de otro partido de altos vuelos a principios de febrero. Los partidos, cuyas fechas concretas están todavía por decidir, serán los próximos 3, 4 y 5 de febrero.

El resto de eliminatorias de cuartos de final son las siguientes: El Alavés, que ejercerá como local, y la Real Sociedad protagonizarán el derbi vasco de esta fase final de la Copa. El Valencia, que jugará en el estadio de Mestalla, se medirá al Athletic. Los de Carlos Corberán, pese a estar peleando por la salvación, están hoy a solo un partido de plantarse en las semifinales de la Copa. Ha cerrado el sorteo la eliminatoria que enfrentará al Real Betis, que jugará en la Cartuja, contra el Atlético de Madrid.