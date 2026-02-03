Albacete - Barcelona en directo | El Barça se enfrenta a la revelación de la Copa del Rey en cuartos de final
Los azulgranas visitan a la gran sorpresa del torneo, el equipo que eliminó primero al Celta y después al Madrid en el Carlos Belmonte
El Albacete se está enfrentando este martes al Barcelona en el Carlos Belmonte en cuartos de final de la Copa del Rey con la intención de seguir soñando y sumar al Barça al carro de víctimas coperas, donde ya están el Celta y el Real Madrid, contra quien logró en enero la gran sorpresa del torneo al apear en octavos al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. Los azulgranas, que no cuentan con Raphinha por lesión, se han deshecho hasta ahora sin excesivos apuros pero también sin brillantez del Deportivo Guadalajara (0-2), un conjunto de Primera RFEF, y del Racing de Santander (0-2), líder de Segunda División. Los actuales campeones de la Copa visitan a domicilio al único conjunto de la categoría de plata que queda vivo. Tras la campanada ante el Madrid, el Albacete cuenta sus partidos por victorias con tres triunfos en tres jornadas de Liga.
Segundo disparo a puerta del Albacete
Vuelve a intentarlo Puertas, pero Joan García también frustra su segundo disparo. Buena imagen de momento del Albacete. El conjunto de Segunda está aguantando muy bien al Barcelona e incluso está dejando chispazos en el área de los azulgranas.
Ronda el Barça la portería de Lizoain
Está rondando el Barça la portería de Raúl Lizoain. El equipo azulgrana aún no ha tirado a puerta, pero cada vez está más y más cerca del guardameta del Albacete y tiene más y más posesiones alrededor del área de su rival.
Gran puesta en escena del Albacete
El Albacete firmó unos buenos primeros 20 minutos contra el Barcelona en el Carlos Belmonte. El conjunto local solo concedió una ocasión clara que Rashford malogró, pero estuvo muy generoso e intenso en los esfuerzos e incluso llegó a probar a Joan García con un disparo de Antonio Puertas que el meta catalán atrapó sin ningún apuro.
Tarjeta para Cancelo
Primera amarilla del partido para Cancelo. El lateral portugués derribó a Bernabéu cuando el Albacete trataba de lanzar una contra por su banda izquierda.
Primera ocasión del Albacete
El conjunto de Alberto González ha tenido su primera ocasión del partido. El Alba presionó sobre la salida del Barça, robó el balón a Lamine y terminó la jugada con un disparo de Antonio Puertas desde una posición muy esquinada que Joan García atrapó sin problemas.
Ocasión clarísima de Rashford
Ha tenido el primer gol del partido Rashford en el minuto. Dani Olmo ha alumbrado un pase fantástico para el delantero inglés, que disparó fuera en el mano a mano ante el guardameta del Albacete.
Buen pase cruzado de Lamine
Lamine ha dado un pase cruzado muy bueno a Rashford con el que lo ha dejado solo ante Raúl Lizoain, pero el delantero inglés estaba en una posición muy escorada y trató de dar el pase atrás. Ni Dani Olmo ni Lewandowski llegaron para empujar el balón a la red.
Pitos a Lamine Yamal cada vez que recibe el balón
El público del Carlos Belmonte está pitando a Lamine Yamal, el jugador más desequilibrante del Barcelona, cada vez que recibe el balón en los primeros minutos del partido.
¡Comienza el partido!
Empieza el partido entre el Albacete y el Barcelona en el Carlos Belmonte. El equipo de Alberto González parece que va a salir con un 5-3-2 para encastillarse alrededor de su área e intentar castigar al Barça en las transiciones.
Así llegan ambos equipos al choque
- G
- G
- G
- G
- G
- G
- G
- G
Alberto González, entrenador del Albacete: “El equipo llega en un momento idóneo, con la confianza por las nubes y buena dinámica”
El entrenador del Albacete, Alberto González, acaba de decir en la previa del partido: “Creo que el equipo llega en un momento idóneo, con la confianza por las nubes y buena dinámica”. Tras la campanada ante el Madrid en los octavos de la Copa disputados en el Carlos Belmonte, el Alba cuenta sus partidos por victorias con tres triunfos en tres jornadas de Liga: primero ganó por la mínima al Cádiz y al Valladolid, y el pasado sábado le enchufó un 2-0 al Zaragoza.
El pasado 14 de enero pasó a la historia como la primera vez que le ganaba al Real Madrid, algo que no había logrado en los 14 enfrentamientos previos. Después de aquello, al Albacete el sorteo de la Copa del Rey lo emparejó en los cuartos de final con el otro gigante del España: el Barcelona (21.00, La1), de nuevo en el Carlos Belmonte. “Es un partido ilusionante y lo vamos a dejar todo para intentar pasar. Es muy difícil porque es un equipazo, pero como ya le demostramos al Madrid, le metimos ilusión y mucho corazón y lo vamos a intentar”, comentó Jefté Betancor, el delantero que eliminó con su gol en el minuto 93 al Real, tras saber su próximo rival. Desde la victoria contra los blancos, el conjunto dirigido por Alberto González, que va actualmente decimosegundo en Segunda División, no ha perdido ninguno de los enfrentamientos que ha disputado: primero ganó por la mínima al Cádiz y al Valladolid, y el pasado sábado le enchufó un 2-0 al Zaragoza. En esas tres ocasiones consiguió dejar la portería a cero.
El once del Albacete para medirse con el Barça
Alberto González ha apostado de inicio en el Albacete por Lizoain, Lorenzo, Javi Moreno, Neva, Bernabéu, Agus Medina, Javi Villar, Capi, Meléndez, Pacheco y Puertas.
Araujo, la gran novedad en el once del Barcelona
Este es el once del Barcelona para medirse con el Albacete. Flick sale de inicio con Joan García, Cancelo, Eric García, Araujo, Gerard Martín, Bernal, Frenkie de Jong, Olmo, Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.
Comenzamos la narración del Albacete - Barcelona
Buenas tardes, el Barcelona visita este martes el campo del Albacete, el Carlos Belmonte, en busca de las semifinales de la Copa del Rey. El vigente campeón se mide con la gran sorpresa del torneo, un equipo de Segunda que primero eliminó al Celta y después dio la gran campanada al apear al Madrid.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.