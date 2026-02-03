Ir al contenido
Fútbol
Albacete ALB
0
Barcelona BCN
0
35'
1ª parte
En directo

Albacete - Barcelona en directo | El Barça se enfrenta a la revelación de la Copa del Rey en cuartos de final

Los azulgranas visitan a la gran sorpresa del torneo, el equipo que eliminó primero al Celta y después al Madrid en el Carlos Belmonte

El País
El País
El Albacete se está enfrentando este martes al Barcelona en el Carlos Belmonte en cuartos de final de la Copa del Rey con la intención de seguir soñando y sumar al Barça al carro de víctimas coperas, donde ya están el Celta y el Real Madrid, contra quien logró en enero la gran sorpresa del torneo al apear en octavos al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. Los azulgranas, que no cuentan con Raphinha por lesión, se han deshecho hasta ahora sin excesivos apuros pero también sin brillantez del Deportivo Guadalajara (0-2), un conjunto de Primera RFEF, y del Racing de Santander (0-2), líder de Segunda División. Los actuales campeones de la Copa visitan a domicilio al único conjunto de la categoría de plata que queda vivo. Tras la campanada ante el Madrid, el Albacete cuenta sus partidos por victorias con tres triunfos en tres jornadas de Liga.

Publicaciones nuevas
El País
El País

Segundo disparo a puerta del Albacete

Vuelve a intentarlo Puertas, pero Joan García también frustra su segundo disparo. Buena imagen de momento del Albacete. El conjunto de Segunda está aguantando muy bien al Barcelona e incluso está dejando chispazos en el área de los azulgranas.

El País
El País

Ronda el Barça la portería de Lizoain

Está rondando el Barça la portería de Raúl Lizoain. El equipo azulgrana aún no ha tirado a puerta, pero cada vez está más y más cerca del guardameta del Albacete y tiene más y más posesiones alrededor del área de su rival. 

El País
El País

Gran puesta en escena del Albacete

El Albacete firmó unos buenos primeros 20 minutos contra el Barcelona en el Carlos Belmonte. El conjunto local solo concedió una ocasión clara que Rashford malogró, pero estuvo muy generoso e intenso en los esfuerzos e incluso llegó a probar a Joan García con un disparo de Antonio Puertas que el meta catalán atrapó sin ningún apuro.

Tarjeta para Cancelo

Primera amarilla del partido para Cancelo. El lateral portugués derribó a Bernabéu cuando el Albacete trataba de lanzar una contra por su banda izquierda.

El País
El País

Primera ocasión del Albacete

El conjunto de Alberto González ha tenido su primera ocasión del partido. El Alba presionó sobre la salida del Barça, robó el balón a Lamine y terminó la jugada con un disparo de Antonio Puertas desde una posición muy esquinada que Joan García atrapó sin problemas.

El País
El País

Ocasión clarísima de Rashford

Ha tenido el primer gol del partido Rashford en el minuto. Dani Olmo ha alumbrado un pase fantástico para el delantero inglés, que disparó fuera en el mano a mano ante el guardameta del Albacete.

El País
El País

Buen pase cruzado de Lamine

Lamine ha dado un pase cruzado muy bueno a Rashford con el que lo ha dejado solo ante Raúl Lizoain, pero el delantero inglés estaba en una posición muy escorada y trató de dar el pase atrás. Ni Dani Olmo ni Lewandowski llegaron para empujar el balón a la red.

El País
El País

Pitos a Lamine Yamal cada vez que recibe el balón

El público del Carlos Belmonte está pitando a Lamine Yamal, el jugador más desequilibrante del Barcelona, cada vez que recibe el balón en los primeros minutos del partido.

¡Comienza el partido!

Empieza el partido entre el Albacete y el Barcelona en el Carlos Belmonte. El equipo de Alberto González parece que va a salir con un 5-3-2 para encastillarse alrededor de su área e intentar castigar al Barça en las transiciones.

Así llegan ambos equipos al choque

recent form
  • G
  • G
  • G
  • G
  • G
  • G
  • G
  • G
Goles a favor
per match2.510
per match24
Goles en contra
per match1.255
per match00
Faltas cometidas
per match8.7535
per match11.523
Tarjetas rojas
per match00
per match00
Tarjetas amarillas
per match1.56
per match12
Remates
per match7.7531
per match14.529
Remates recibidos
per match1248
per match612
El País
El País

Alberto González, entrenador del Albacete: “El equipo llega en un momento idóneo, con la confianza por las nubes y buena dinámica”

El entrenador del Albacete, Alberto González, acaba de decir en la previa del partido: “Creo que el equipo llega en un momento idóneo, con la confianza por las nubes y buena dinámica”. Tras la campanada ante el Madrid en los octavos de la Copa disputados en el Carlos Belmonte, el Alba cuenta sus partidos por victorias con tres triunfos en tres jornadas de Liga: primero ganó por la mínima al Cádiz y al Valladolid, y el pasado sábado le enchufó un 2-0 al Zaragoza. 

El País
El País
La doble felicidad del Albacete en la Copa: de eliminar al Madrid a enfrentarse al Barcelona

copa del rey

La doble felicidad del Albacete en la Copa: de eliminar al Madrid a enfrentarse al Barcelona

Atenea García

El pasado 14 de enero pasó a la historia como la primera vez que le ganaba al Real Madrid, algo que no había logrado en los 14 enfrentamientos previos. Después de aquello, al Albacete el sorteo de la Copa del Rey lo emparejó en los cuartos de final con el otro gigante del España: el Barcelona (21.00, La1), de nuevo en el Carlos Belmonte. “Es un partido ilusionante y lo vamos a dejar todo para intentar pasar. Es muy difícil porque es un equipazo, pero como ya le demostramos al Madrid, le metimos ilusión y mucho corazón y lo vamos a intentar”, comentó Jefté Betancor, el delantero que eliminó con su gol en el minuto 93 al Real, tras saber su próximo rival. Desde la victoria contra los blancos, el conjunto dirigido por Alberto González, que va actualmente decimosegundo en Segunda División, no ha perdido ninguno de los enfrentamientos que ha disputado: primero ganó por la mínima al Cádiz y al Valladolid, y el pasado sábado le enchufó un 2-0 al Zaragoza. En esas tres ocasiones consiguió dejar la portería a cero.

Lea aquí el artículo completo.

El País
El País

El once del Albacete para medirse con el Barça

Alberto González ha apostado de inicio en el Albacete por Lizoain, Lorenzo, Javi Moreno, Neva, Bernabéu, Agus Medina, Javi Villar, Capi, Meléndez, Pacheco y Puertas.

El País
El País

Araujo, la gran novedad en el once del Barcelona

Este es el once del Barcelona para medirse con el Albacete. Flick sale de inicio con Joan García, Cancelo, Eric García, Araujo, Gerard Martín, Bernal, Frenkie de Jong, Olmo, Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.

El País
El País

Comenzamos la narración del Albacete - Barcelona

Buenas tardes, el Barcelona visita este martes el campo del Albacete, el Carlos Belmonte, en busca de las semifinales de la Copa del Rey. El vigente campeón se mide con la gran sorpresa del torneo, un equipo de Segunda que primero eliminó al Celta y después dio la gran campanada al apear al Madrid.

