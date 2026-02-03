Albacete - Barcelona en directo | El Barça se enfrenta a la revelación de la Copa del Rey en cuartos de final

Alberto González, entrenador del Albacete: “El equipo llega en un momento idóneo, con la confianza por las nubes y buena dinámica”

El entrenador del Albacete, Alberto González, acaba de decir en la previa del partido: “Creo que el equipo llega en un momento idóneo, con la confianza por las nubes y buena dinámica”. Tras la campanada ante el Madrid en los octavos de la Copa disputados en el Carlos Belmonte, el Alba cuenta sus partidos por victorias con tres triunfos en tres jornadas de Liga: primero ganó por la mínima al Cádiz y al Valladolid, y el pasado sábado le enchufó un 2-0 al Zaragoza.