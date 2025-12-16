Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Gallina de piel
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Una línea de puntos entre Bosman y Negreira

La ley promovida por el futbolista belga hace 30 años terminó desencadenando la mayor orgía de compraventa de jugadores y convirtiendo este deporte en una quimera difícil de sufragar

Jean-Marc Bosman
Daniel Verdú
Daniel Verdú
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Una causa justa puede desencadenar a veces una tormenta de proporciones no imaginadas. Incluso terminar haciendo compañeros de cama insospechados. En 1990, un centrocampista de medio pelo llamado Jean-Marc Bosman terminaba su contrato con el RFC Liège. El club belga no le renovó y él se buscó la vida para fichar por el Dunkerke francés. El problema es que en aquella época la ley permitía pedir un traspaso por un jugador, aunque hubiese expirado su vínculo. Como si fueran los electrodomésticos, la plancha grasienta y los taburetes de un bar que baja la persiana. Pero Bosman no era Zidane. Y el Dunkerke prefirió no desembolsar ni un franco, dejando al belga en un cruel limbo laboral.

Bosman, eso fue lo sorprendente, no tragó. Y comenzó una batalla legal de cinco años, de las que entusiasman a la tribuna por la épica del débil contra el poderoso. Todo el peso de su lucha se apoyaba en el Artículo 48 de los Tratados de Roma de 1957, origen de la Comunidad Económica Europea. Ya saben, el carbón y el acero, la fundación de la UE. El jugador invocó la libre circulación de trabajadores, ya fueran electricistas o futbolistas. Y de paso, la supresión de ese traspaso feudal en caso de finalizar el contrato. En 1995 el tribunal le dio la razón y todo cambió para siempre. Hoy tiene 61 años, está arruinado y sobrevive gracias a un subsidio, tal y como hace, de algún modo, una buena parte del fútbol surgido entonces.

Hubo un tiempo en que los entrenadores tiraban de micropolítica y sofisticada diplomacia para dejar al cuarto extranjero del equipo en la grada. Johan Cruyff sudaba en el banquillo con Koeman, Romario y Stoichkov en el campo y Laudrup en la grada (en parte por eso el danés se fue al Real Madrid). Pero la ley Bosman permitió a los clubes contratar un número ilimitado de comunitarios. Luego se abriría definitivamente la veda para comprar a granel, y cualquier brasileño, argentino o camerunés encontró un abuelo en Barakaldo. Ocurrió entonces que las canteras menguaron, los clubes con más dinero se convirtieron en hegemónicos y los países ricos siguieron expoliando a los más pobres. Aunque eso no fuese realmente ninguna novedad.

Los agentes y comisionistas se convirtieron en los reyes del fútbol. Y los clubes y las federaciones más pequeñas, hace ahora 30 años, fueron borrados de la primera línea del mapa internacional. O sea, de la Champions League. En esta última 2024-25, todos los integrantes de octavos de final pertenecían a las cinco grandes ligas. Tal y como escribía este el lunes el diario AS en un especial sobre el asunto, si lo comparamos con la antigua Copa de Europa, en las finales hubo equipos de hasta trece ligas distintas (Escocia, Rumania, Suecia, Bélgica, Grecia o Serbia), mientras que en el torneo actual solo ha habido finalistas de siete.

La orgía desatada con la ley Bosman cuesta un dineral. Pero ni siquiera ese reducido club en el que circula la pasta es suficiente para sufragar la cuenta de lo que parecía barra libre. Y surgieron entonces nuevas asociaciones y, sobre todo, ambiciones húmedas como la Superliga, promovida por Florentino Pérez y apoyada fielmente por Joan Laporta, club con el que el Real Madrid había decidido llevarse bien, incluso mirando hacia otro lado y apoyando con la dudosa inscripción de Olmo. “El Barça y el Madrid se tienen que ayudar”, señaló en noviembre de 2024. Hasta que esa alianza por el nuevo torneo terminó. Este lunes, en la copa de Navidad del Real Madrid, casi tres años después de llegar a los juzgados, el caso Negreira se convirtió en el escándalo más grave de la historia del fútbol.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Daniel Verdú
Daniel Verdú
Nació en Barcelona pero aprendió el oficio en la sección de Madrid de EL PAÍS. Pasó por Cultura y Reportajes, cubrió atentados islamistas en Francia y la catástrofe de Fukushima. Fue corresponsal siete años en Italia y el Vaticano, donde vio caer cinco gobiernos y convivir a dos papas. Corresponsal en París. Los martes firma una columna en Deportes
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Christophe Gleizes

El drama de un periodista deportivo francés condenado a siete años de prisión en Argelia por viajar a hacer un reportaje

Daniel Verdú | París
Araújo

Araújo y el martirio interior

Daniel Verdú | París

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
  2. Un trabajador de Acciona asegura que fue el exdirector de Construcción quien le sugirió colaborar con Servinabar, la empresa a la que la UCO vincula con Cerdán
  3. El juez cree que la red de Leire Díez y el exdirector de la SEPI contó con “diversos cargos públicos” para el cobro de comisiones entre 2021 y 2023
  4. Eurovisión 2026 cierra la lista de sus países participantes, la cifra más baja desde 2004
  5. Sánchez se mueve para seguir: pacta una cita con Junqueras, anuncia un abono único y descarta tocar el Gobierno
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_