Jornada 26 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación

El Valencia se enfrenta al Efes, el Madrid al Panathinaikos, el Baskonia al Milano y el Barça al Fenerbahçe

La Euroliga va tomando velocidad de crucero con la jornada 26. Tres equipos españoles están empatados en cuanto a victorias y derrotas (Valencia, Madrid y Barça tienen un balance de 16-9) en la clasificación, por lo que puede ser una jornada vital para ellos. El Baskonia por su parte intentará apurar sus escasas opciones de quedar en el top 10 de la clasificación. El Valencia se enfrenta al Efes, el Madrid al Panathinaikos, el Baskonia visita al Milano y el Barça recibe Fenerbahçe.

Anadolu Efes - Valencia Basket (martes 3, 18:30)

El Valencia quiere recuperar el primer puesto de la Euroliga y para eso tiene que ganar al Efes, el penúltimo clasificado.

Panathinaikos - Real Madrid (martes 3, 20:15)

El Madrid quiere volver a la buena racha que estaba logrando en la Euroliga antes de la derrota ante el Paris con una victoria ante el Panathinaikos, rival directo en la clasificación.

Olimpia Milano - Baskonia (martes 3, 20:30)

El Baskonia necesita una victoria ante los italianos para intentar salir de la zona baja de la tabla antes de que se acabe la liguilla.

FC Barcelona - Fenerbahçe (martes 3, 20:30)

Los azulgrana quieren colocarse entre los tres primeros clasificados con una victoria en Turquía, pero no lo tendrán fácil ya que el Fenerbahçe va primero en la Euroliga.

Otros partidos:

Dubai - Olympiacos

Zalgiris - Mónaco

Estrella Roja - Hapoel Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv - Partizan

Bayern - París

Bolonia - Lyon

Dónde ver la jornada 26 de la Euroliga

Toda la jornada se podrá seguir a través de Movistar +.