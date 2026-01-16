El Fenerbahçe sofoca la euforia del Valencia

El Fenerbahçe no dio opción al Valencia en su duelo en la cumbre (quinto contra tercero) librado en Estambul. El campeón de la Euroliga, especialmente entonado en defensa, dominó durante casi todo el partido a un rival que despertó justo al final, cuando Jean Montero, con 10 puntos consecutivos, acercó a su equipo (80-77), pero no tembló el conjunto turco, perfectamente guiado por el histórico Nando de Colo, y alcanzó al cuadro taronja en la clasificación (82-79). Un tapón de Wade Baldwin evitó la sorpresa cuando el dominicano buscaba el empate desde la línea de tres.

Saras Jasikevicius y su Fenerbahçe, el vigente campeón de la Euroliga, un equipo claramente al alza después de un flojo inicio, puso la lupa sobre un punto débil del rimbombante Valencia Basket, un conjunto al que le cuesta encadenar minutos de alta intensidad defensiva. Esto fue muy evidente en la primera mitad. El grupo de Pedro Martínez tuvo un buen arranque en ambos cuartos, pero luego se desmoronó con un parcial de 13-0 (28-18 en el marcador) en el primer periodo y otro de 14-1 (44-31) en el segundo. De nada le valió al Valencia que Jaime Pradilla se saliera del radar de Jasikevicius y metiera tres triples en los primeros cuatro minutos.

El Fenerbahçe, que plasma desde hace semanas la mejor defensa del campeonato, con una plantilla esculpida en granito, fortísima, supo atar en corto a un contrincante con uno de los mejores ataques de Europa. El técnico lituano encontró el equilibrio en una plantilla muy compensada en las que todos los jugadores aportaban algo. El equipo turco, además, recibió hace unos días como regalo de Reyes a Nando de Colo, el veterano francés que lleva dos décadas paseando su perilla por el baloncesto mundial y que es la sensatez con un balón en las manos.

Pedro Martínez sacó la llave inglesa entre cuartos y apretó las tuercas de su defensa. El efecto fue inmediato. Un Valencia más intenso recortó la distancia en tres minutos (30-30). Pero en cuanto el equipo respiró, volvió a quedar a merced del bloque turco, que se marchó al descanso con 11 puntos de margen (45-34).

La remontada se antojaba especialmente compleja porque el Fenerbahçe sabía cómo evitar que los cinco taronja cogieran ritmo. Cuando el Valencia se acercó con dos triples en ataques breves (60-55), Jasikevicius pidió un tiempo muerto. Las muñecas prodigiosas de los taronja siempre permiten soñar con darle la vuelta al marcador mientras quede arena en el reloj. Porque si el entrenador conoce un punto débil del Valencia también sabe, de sobra, que este equipo nunca se rinde y siempre insiste en busca de una nueva oportunidad.

El Fenerbahçe se puso en manos de De Colo, un base de 38 años que juega con la pelota en una mano y un metrónomo en la otra. El tiempo se amoldó a su gusto y el campeón de la Euroliga retomó el mando. Pedro Martínez, sorprendentemente, no encontraba puntos en su caladero habitual: sus estilistas del juego exterior.

Ni siquiera cuando el Valencia se acercó en el marcador, siempre con la ayuda de un gran Nate Reuvers, dio sensación de amenaza. El equipo revelación sufría mucho en cuanto dejaba de correr y se enfrentaba a un nuevo cinco contra cinco. Hasta que el talento de Montero emparejó el final. Pero ni aún así flaqueó el Fenerbahçe.