Nando de Colo: “Es la época del Madrid. El Barça debe pensar en el futuro”

Uno de los grandes anotadores de Europa termina contrato. El base Nando de Colo (Sainte-Catherine, Francia; 31 años) afrontará en junio la disyuntiva de demostrar que tiene calibre NBA, tras su intento fallido en los Spurs en 2012, o seguir rozando la veintena de puntos por noche en Europa. Mientras que en EE UU los Raptors mantienen sus derechos, el Valencia Basket tendría la opción de tanteo si el jugador decidiese volver a la Liga Endesa. Antes, junto al Chacho, liderará a un rejuvenecido CSKA, siempre candidato a conquistar la Euroliga. Adaptado a la vida en Moscú, donde su hija de cuatro años ejerce de intérprete con el ruso cuando es necesario, atiende a EL PAÍS en un fluido castellano que no ha dejado de practicar con su mujer, la exjugadora valenciana Vero Compañ.

Pregunta. ¿Qué balance hace de la temporada pasada y de una Final Four a la que llegaron tocados pilares como usted y Hines?

Respuesta. Fue otra temporada muy larga y muy dura. No fue fácil llegar a la Final Four. Teníamos algunos jugadores lesionados y aunque quieras dar lo máximo, no tienes ritmo. El Real Madrid tuvo muchos jugadores fuera de la pista durante meses, pero llegaron en forma a la Final Four y jugaron mejor que nosotros. Ganamos la VTB [la Liga], pero no es suficiente, el objetivo principal era la Euroliga. En la Final Four sólo vale ganar.

P. Han rejuvenecido la plantilla con la salida de veteranos como Fridzon y Khryapa. Además de Hackett y Ukhov, han llegado de la NBA Peters y Bolomboy. ¿Qué equipo tienen?

R. Sobre el papel tenemos mejor equipo que el año pasado, con más jugadores que pueden hacer más cosas sobre la pista. Pero no sólo el CSKA, todos los clubes tienen plantillas muy profundas en la Euroliga. Tenemos más juventud, jugadores que van a darlo todo en su primera experiencia a este nivel.

P. Su familia hace mucha vida en común en Moscú con la de Sergio Rodríguez, ¿no?

R. Sí, claro, porque nuestras mujeres son españolas. Además, Vero coincidió en las categorías inferiores de la selección con Chacho, son de la misma generación. Hemos hecho muchas cosas fuera de la pista con el equipo: Halloween, Acción de Gracias, fiestas para los niños... No solo es importante que estemos bien nosotros, también nuestras familias. Es difícil para la gente entender que en Rusia se vive muy bien, pero estamos en Moscú, no en la Rusia profunda.

P. ¿Cómo ve al Real Madrid y al Barcelona?

R. Ha sido un verano de transición para el Real Madrid con la marcha de Doncic a la NBA. Hizo una temporada impresionante, pero no creo que vayan a cambiar muchas cosas. Tienen un equipo muy completo. El Barça no está pasando por su mejor época. Hace siete años era su momento y ahora es del Real Madrid. Deben pensar en el futuro y no sólo año a año.

P. ¿Hubo posibilidad de que hubiera acabado allí?

R. Al salir de Valencia, cuando me fui a los Spurs, pude haber fichado por el Barcelona. Estuve en contacto con ellos, pero tuve al Barça en un lado y a los Spurs en el otro. No lo pensé mucho. Cuando tienes la oportunidad de ir al mejor equipo del mundo, no la dejas pasar. Volví a Europa y en estos cuatro años no he pensado irme a otro equipo.

P. ¿Qué piensa de la retira de Navarro y de Ginóbili?

R. Se van dos leyendas del baloncesto. He tenido la suerte de jugar con Manu y es un compañero muy importante para un equipo dentro y fuera de la pista. Lo da todo. Y sé lo que ha significado Navarro para el básket español y para su club en Europa.

P. En la NBA, los Spurs afrontan cambios con la marcha de Tony Parker a Charlotte, la retirada de Ginóbili y el traspaso de Kawhi por DeRozan. ¿Cómo los ve?

R. Desde que se empezó a decir que los Spurs eran viejos, ganaron otro anillo y siguen compitiendo. Después de 20 años en la NBA hay que saber retirarse. Lo que más me extrañó es que Parker abandonase los Spurs. Quería jugar para Michael Jordan, su ídolo. Es normal que los Spurs quisieran rejuvenecer el equipo.

P. Usted mantiene que Gregg Popovich es el mejor entrenador del mundo, a pesar de que no contó demasiado para él...

R. No tuve las oportunidades que quería, pero pude ver cómo se comporta con sus jugadores. Es como un padre. Puede ser muy duro cuando no respetas lo que quiere, pero es un señor que se preocupa por los demás. Fuera de la pista está pendiente de todos. Tengo mucho respeto por eso. Antes de irme traspasado a Toronto, habló conmigo y me explicó que era difícil que tuviera más minutos porque había muchos jugadores en mi puesto.

P. ¿Se ve de vuelta a la NBA?

R. Sí, por qué no, todo depende del momento, de lo que me puedan ofrecer. En San Antonio pensaban que podía ayudar al equipo, pero el entrenador tenía otros planes. Y eso no puedes controlarlo. Ahora que sé cómo funciona el sistema.

P. ¿Y de regreso a España?

R. Sí, para vivir, sí. Para jugar no lo sé... ya veremos. Es exactamente lo mismo que pienso de la NBA. Depende de lo que puedan ofrecerme. No sólo hablo de dinero, sino de baloncesto, que es lo más importante en mi vida. Claro que tengo que pensar en mi familia, pero también deseo seguir mejorando y lograr más títulos.