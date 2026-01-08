Un Mónaco arrollador frena al Valencia en el Roig Arena

El Valencia no perdía en el Roig Arena desde el 15 de octubre. Una racha majestuosa con solo un tropiezo en su cancha, sin público, frente al Hapoel entre la ACB y la Euroliga. Pero el Mónaco, un equipo arrollador, uno de los pocos que anota más que el cuadro taronja en Europa, impuso su ley para someterle a una derrota (92-101) que le permite, además, superarle en la clasificación. Mucho mejor le fue al Real Madrid en un Movistar Arena a puerta cerrada en el que superó al Maccabi Tel Aviv (98-86).

El Valencia encontró en su feudo a un contrincante que también viaja cargado de artillería. El archifamoso equipo de Pedro Martínez y el Mónaco son dos raperos freestyle en una batalla de gallos. Dos conjuntos que, en vez de rapear muy deprisa, anotan sin parar (28-26 al final del primer cuarto). Por algo son dos de los mejores ataques de la Euroliga. El conjunto del Principado resistía gracias al curtido Nicola Mirotic, dispuesto a seguir escribiendo bellas historias de baloncesto en la Euroliga, y autor de ocho puntos en el primer cuarto.

El Valencia necesitaba más intensidad defensiva y ahí Pedro Martínez pensó inmediatamente en Josep Puerto y Jaime Pradilla para emparejarse con los incómodos Diallo y Hayes. Subió la apuesta con el súper especialista Isaac Nogués. Aunque, más que la defensa, le mantenía por delante el buen trabajo en el rebote ofensivo.

Esta vez no acompañó el acierto en el lanzamiento exterior y el Valencia empezó a sufrir ante un Mónaco de Vassilis Spanoulis que nunca afloja y que acabó yéndose a 13 puntos de distancia (40-53) de un Valencia muy impreciso poco antes del descanso.

El Valencia regresó a la cancha con la premisa de reducir los ataques a 10 segundos. Pedro Martínez dobló su apuesta ofensiva y el primero en encajar el golpe fue Hayes, que cometió su tercera falta con 17 minutos por delante. Pero esto también parecía insuficiente ante un rival que es un bólido que nunca para en boxes. Su nivel de acierto (por encima del 50% en triples y del 65% en tiros de dos) era incontestable.

El Valencia le puso intención en la segunda mitad, pero no logró reducir el caudal del Mónaco hasta el final del tercer cuarto. Ahí se colocó a siete puntos (67-74) y la hinchada empezó al fin a meterle más presión al conjunto de Spanoulis. El equipo taronja corría, al fin, y eso le permitió entrar en el cuarto final (70-76) pensando en una remontada.

El Mónaco, con menos rotación, empezaba a flaquear. Pero justo en ese instante emergió Nemanja Nedovic, el serbio que jugó en Valencia hace 10 años, y metió 11 puntos seguidos que salvaron a su equipo.

Real Madrid RMA 98 Maccabi TEL 86 1 2 3 4 T RMA 21 27 28 22 98 TEL 25 22 18 21 86 FINALIZADO

El Real Madrid venció al Maccabi Tel Aviv en un Movistar Arena sin público, como viene siendo la norma habitual cuando un equipo español recibe a un conjunto israelí. Una medida que no se adopta en otros países y que deja en clara desventaja a los cuatro representantes españoles. Hezonja fue el máximo anotador de los blancos con 16 puntos por los 15 de Campazzo.