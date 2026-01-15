Etapa 11 del Dakar: Nani Roma reduce la brecha con el líder Nasser Al-Attiyah

C’est le Dakar. Es el mantra que se usa para todo en una carrera donde la incertidumbre interviene a diario, incluso cuando la suerte parece echada. Que se lo pregunten a Henk Lategan y Toyota. El piloto sudafricano, puntal de los japoneses, empezó la jornada en segunda plaza de la general y una avería a los 140 kilómetros le hundió irremediablemente en la clasificación. El catalán Nani Roma (Ford), el único candidato que se mantiene a tiro de la victoria, heredó la segunda plaza en la general y limó desde los 13 a algo menos de nueve su distancia con el líder Nasser Al-Attiyah (Dacia).

El catarí se dedicó a gestionar su margen en la tabla y consiguió además una posición de salida muy beneficiosa de cara a la especial decisiva de este viernes, ya que la jornada final del sábado será un mero trámite de 100 kilómetros por la orilla del mar Rojo. Al-Attiyah se refugió en la estela de Sébastien Loeb, su compañero de equipo y tercero de la general, para alcanzar la meta de la especial de 347 kilómetros entre Bisha y Al Henakiyah sin demasiados apuros en decimocuarta plaza. “Se trataba de finalizar sin problemas, y cuando vi que llegaba Seb, le hemos dejado pasar y seguido hasta la meta. Mañana habrá que ser inteligentes y sabemos que podemos perder tres o cuatro minutos para ganar la carrera”, apuntó el líder.

Tampoco tendrá malas roderas Roma, que a lo largo del rally se ha mostrado muy competitivo en las etapas donde más crudo lo tenía en teoría. Él siempre es optimista, y por eso pasa página de inmediato y se centra ya en cómo apretar el máximo en una etapa 12 que tendrá 310 kilómetros con un menú muy variado hasta la meta en Yanbu, donde hace dos semanas empezó la contienda y terminará la edición de 2026. La amenaza de las rocas seguirá bien presente en la ruta, aunque las tácticas de equipo reducirán en esta ocasión el impacto de los pinchazos.

“Nunca es bonito ver a un competidor caer por un problema mecánico, pero es parte del juego. Aquí seguimos nosotros, súper centrados. El polvo y las rocas hicieron difícil adelantar al inicio, pero hemos sido consistentes y no hemos tenido ningún problema con el coche”, explicó el piloto de Folgueroles, undécimo en la etapa a nueve minutos del vencedor. El primer español en ganar el Dakar y el único en hacerlo en motos y coches no sube al podio de la general desde 2019, y tendrá que salir a fondo el viernes para intentar recortar la brecha con Al-Attiyah.

La etapa del día fue a manos del Mattias Ekström (Ford), ganador también de la prólogo y la séptima especial de la presente edición. El sueco completó el rocoso recorrido de la jornada en 2h47m22s. Carlos Sainz, un día después de perder sus opciones en la general, terminó tercero a un par de minutos de su compañero de equipo y subió a la quinta plaza de la clasificación, a casi 30 minutos del líder. Ambos deberían jugar un papel clave en la estrategia de Roma en la próxima etapa, ejerciendo como escuderos de lujo.

La experiencia de Brabec

En motos, el estadounidense Ricky Brabec defendió su candidatura al tercer Touareg cediendo el liderato a propósito en el tramo final de la especial. El piloto de Honda, de 34 años, fue más rápido que su rival por la victoria, el argentino Luciano Benavides, pero ralentizó su marcha en los últimos kilómetros para situarse justo detrás de él en la etapa y la general. El único multicampeón en liza en las dos ruedas demostró que la experiencia es un grado, ya que en la etapa 12 podrá dedicarse a seguir las trazas del candidato de KTM y atarle en corto. Con llegar pegado a él a la línea de meta, el Dakar será suyo.

El ganador del día fue otro estadounidense de Honda, el bigotudo Skyler Howes. A los 33 años, con un tiempo de 3h09m02s y tras ocho participaciones en el Dakar, logró su primer triunfo en una especial del rally de rallies, que en 2023 finalizó en tercera plaza. Edgar Canet (KTM), el joven de 20 años que iluminó al vivac con dos victorias de etapa al inicio de la carrera, logró la tercera plaza de la especial a poco más de un minuto del ganador.

23 segundos separan ahora a Benavides de Brabec en lo más alto de la tabla, y los compañeros de equipo pueden resultar claves en el desenlace de la carrera. “No creo que se vaya a decidir del todo hasta el último día, las diferencias son muy pequeñas”, valoró el piloto argentino. Canet intentará tirar de su vecino de litera, mientras el estadounidense contará con la ayuda inestimable de Tosha Schareina, tercer clasificado en la general a 15 minutos del líder. El vigente campeón Daniel Sanders, con la clavícula rota, cruzó a 10 minutos del ganador y mantiene la cuarta plaza de la general a tan solo ocho minutos del podio.