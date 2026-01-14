Cómo una duna entre un millón sentenció el Rally Dakar de Carlos Sainz

En Arabia Saudí hay un sinfín de dunas, pero una sola puede haber cimentado el resultado del Rally Dakar 2026 en la categoría de coches. Carlos Sainz no estaba enfadado tras perder la carrera para la que se prepara todo el año en el controvertido punto de la décima etapa, que también fastidió a su compañero de equipo Nani Roma y a otros muchos pilotos. Sí estaba decepcionado, claro. “Lo siento”, repetía una y otra vez a los miembros del equipo Ford nada más bajarse del coche en el vivac de Bisha. El piloto madrileño de 63 años reconoció, resignado, que sus aspiraciones al quinto Touareg encallaron en algún lugar no identificado de esa maldita colina de arena situada en el kilómetro 186 de una especial de 421 entre el campamento refugio de la segunda etapa maratón, sin asistencia, y la población de Bisha.

Probablemente, será una de las notas del libro de ruta más difíciles de los 5.000 kilómetros contra el cronómetro que acumularán los competidores en la meta de Yanbu el próximo sábado. Uno de los puntos escondidos que temen todos los navegadores. Puesta con mala baba y peligrosa, según muchos, al encontrarse en una duna con poca visibilidad. Todos estuvieron de acuerdo en que fue una de las especiales más complicadas que recuerdan en la historia del rally, una especie de gincana de constantes zigzags entre montañas de arena blanda.

Roma, que todavía mantiene esperanzas, se perdió en el mismo punto y cede casi 13 minutos con el nuevo líder, el catarí Nasser Al-Attiyah. El catalán afirmó que la etapa de este miércoles fue una de las cosas más duras que ha hecho en su vida, que no son pocas. Además, señaló un posible fallo de anotación por parte de la organización, aunque tras varios rodeos sí pudo validar la nota. Àlex Haro, su copiloto, indicó que la nota de la discordia estaba al límite de lo correcto. Con tan solo desviarse tres grados del rumbo a lo largo de cuatro kilómetros entre dunas, se esfumaba. La confusión radicó en que parecía señalar un punto dentro de la pista, y no en lo más alto de la montaña de arena, donde realmente estaba.

“Era un punto muy complicado, hemos estado dando vueltas y hemos visto muchos coches igual, pero nosotros no hemos sido capaces de validarlo. Lo hemos intentado para arriba y para abajo, para adelante y para atrás. Así que al final hemos decidido seguir”, lamentó Sainz. “No creo que haya sido un problema del libro de ruta. Cuando es un punto en las dunas tienes que mantener el ‘cap’ (dirección), y nosotros hemos seguido las trazas de los otros coches, y al llegar al punto ha quedado claro que quien abría se había equivocado”, agregó tras conocer la opinión de su compañero de equipo.

Ford estudió reclamar la devolución del tiempo perdido a la FIA, más por buscar un milagro que por convicción. Detectaron dos errores a los que agarrarse: un rumbo incorrecto y una distancia de más de 400 metros entre notas en un cruce de pistas, algo que no permite sobre el papel la normativa. En su contra están los muchos participantes que sí acertaron en la nota, ya fuera con más o menos suerte.

Lucas Cruz, copiloto de Sainz, reconoció su error tras pasar a tan solo 40 metros del radio de detección de 300 metros que tienen los puntos de ruta (waypoint en la jerga inglesa de los rally-raids) y luego desviarse hacia el lado equivocado para intentar encontrarla. El estrés y la confusión hicieron el resto: cuando llevaban 20 minutos dando vueltas, decidieron saltarse la nota a sabiendas de que les caerían 15 minutos adicionales de castigo. Ahora están a 40 minutos del líder en sexta plaza de la general.

Al-Attiyah, que salía más retrasado y tenía muchas más pistas, no cayó en la trampa de las roderas de los rivales y aseguró pasar ese punto sin problema alguno. “Hoy ha sido una etapa de muy difícil navegación. En el punto que se perdieron Carlos y Nani, el secreto era no seguir las marcas del resto en la arena. Había que seguir la dirección que señalaba el libro de ruta y atrapar el punto, hacer nuestro trabajo”, convino el catarí, que lo tiene todo de cara para levantar su sexto Touareg en el segundo año de proyecto de Dacia, marca del grupo Renault. El líder de la carrera cuenta con 12 minutos de margen sobre el sudafricano Henk Lategan (Toyota) y casi 13 sobre Roma, que cierra el podio.

Carlos Sainz, que en otras derrotas no dudó en mostrar su cabreo, se limitó en esta ocasión a entonar una especie de mea culpa: “Ya sabíamos que iba a ser una etapa muy importante. El año pasado, en la etapa de 48 horas [muy similar a una etapa maratón], saliendo octavos, al poco tiempo ya íbamos abriendo pista y eso hizo que nuestro rally terminara ahí”. La historia se ha repetido este año, donde las dos maratones castigaron especialmente a Sainz. En la primera semana, durante la cuarta etapa, se dejó casi media hora por culpa de varios problemas mecánicos, y en la segunda le han caído 45 minutos en la etapa 10 después de haber empezado a tan solo un minuto del líder la jornada. Así es el Dakar.

En la categoría de motos, una dura caída del vigente campeón Daniel Sanders le descarta para la victoria, que se jugarán ahora el estadounidense de Honda Ricky Brabec, nuevo líder, y el argentino de KTM Luciano Benavides, separados por menos de un minuto en la general. El australiano intentará continuar el rally con la clavícula izquierda y el esternón roto.