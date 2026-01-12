Luciano Benavides, el líder del Dakar que corre con una rodilla destrozada

El hermano pequeño del primer campeón sudamericano del rally se lleva su tercera victoria de etapa en una edición a la que llegó muy tocado: “Cuando las ganas son tan grandes el dolor pasa a un segundo plano”, dice

El argentino Luciano Benavides compareció sin muchas expectativas en Arabia Saudí, pero ahora se planta como líder del Dakar 2026 en motos cuando llegan las jornadas decisivas de la prueba. Y lo hace tirando de fuerza mental, ya que el físico no está para demasiados rodeos. A dos meses del inicio de la carrera, se rompió el hombro y los ligamentos cruzados de la rodilla. A un día de empezarla, durante una sesión de fotos de un patrocinador, se cayó al tropezar con una piedra tras un salto y terminó de reventarse el menisco.

El nativo de Salta, de 30 años y hermano de Kevin, el primer campeón sudamericano del Dakar, parece haber encontrado otra marcha ante el cúmulo de adversidades. La de este lunes es su segunda victoria consecutiva de especial, la tercera en lo que va de rally. Una exhibición abriendo pista en nada más ni nada menos que la especial más larga de la presente edición. Con un tiempo de 4h 26m 39s, Benavides se impuso por cuatro minutos y medio a su compañero y vigente campeón Daniel Sanders, incapaz de cazarle en los 481 kilómetros contra el cronómetro, un menú variado con pistas rápidas, dunas, cañones, vegetación e incluso algunas rocas con paisajes sobrecogedores en el oasis de Al Dawasir

Hace dos días estaba a algo más de 10 minutos del defensor de la corona, y ahora le supera en 10 segundos, un quebradero de cabeza que no preocupa todavía en la carpa de KTM, la fábrica a batir. “Este Dakar empezó hace dos meses, cuando me caí en el rally de Marruecos. La rodilla la tengo bastante mal, necesita cirugía y ya tengo turno para cuando termine la carrera”, explica Luciano, apodado faster (más rápido) por su círculo cercano. Nada mal teniendo al lado a la gran leyenda de la especialidad de todo un continente, su hermano Kevin, ganador en moto en 2021 y 2023, que ahora compite en buggies en la categoría Challenger.

“Me convencí de que debía enfocarme en mí y en mi cuerpo, en no hacer nada más de lo que pudiera y centrarme en lo que yo puedo controlar. Ni pienso en los demás ni en los tiempos”, reflexiona sobre las claves que explican su advenimiento. Pero el cuerpo le duele, por supuesto. El hombro se fatiga de más, la rodilla se hincha tanto tras las etapas que incluso tienen que extraerle sangre. Todo, además, se combina con algunas dolencias en su costado izquierdo. “Viene aguantado, y de acá hasta el final no hay vuelta atrás. Toca seguir y dar el máximo”, sonríe el gran protagonista de la etapa 8.

“Todo pasa por la cabeza, me preparé mucho a nivel mental para encarar este Dakar. Lo quiero y vengo buscando desde hace mucho, y cuando las ganas son tan grandes el dolor pasa a un segundo plano. Si estuviera pensando en ello, estaría a media hora del líder”, detalla el nuevo líder, que trabaja con el psicólogo Gustavo Ruíz, que entre otros deportistas lleva también al argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1. Cada día, sin excepción, le llama para realizar una sesión de la menos media hora. También desde el vivac aislado de la etapa maratón, la segunda de las cuales arranca este martes, gracias a un teléfono satelital.

Para alcanzar el rally a tiempo, Benavides se puso en manos de Jordi Zaragoza, osteópata y antiguo fisioterapeuta del equipo KTM que ahora trabaja a título personal con Nani Roma, su copiloto Alex Haro, el cocinero Nandu Jubany y los hermanos. Cámara hiperbárica, piscina y doble sesión de fisio cada día sirvieron para ponerle a punto, aunque bajo mínimos, para este Dakar. Luciano tiene otro hermano desde hará cosa de un año, la joven perla catalana del equipo, Edgar Canet.

“Desde que le conocí en unas pruebas en Estados Unidos, se ha convertido en uno de mis mejores amigos fuera de la pista”, cuenta el chaval de La Garriga, que en febrero se irá tres semanas a explorar Argentina junto a los hermanos de moda en el rally. “Como piloto, Luciano es tranquilo, controla muy bien la navegación y sabe en los momentos que debe atacar, pero igual le falta un punto de velocidad y ese instinto asesino que sí tiene Daniel”, detalla el español al ser preguntado por sus dos compañeros y mentores en el rally. Entre los hermanos, Kevin es el más temperamental, mientras Luciano es más técnico y metódico, indican quienes les han visto crecer en las pistas en su tierra nativa.

Los Benavides, como hicieron el año pasado los Márquez en MotoGP, hicieron historia del motociclismo en el Dakar en la víspera de la irrupción de Luciano en la general este lunes. Con sendas victorias de etapa el domingo, se convirtieron en los primeros hermanos en compartir triunfo en una especial del rally el mismo día.

En coches, la octava etapa fue para el joven sudafricano de Toyota Saood Variawa, que firmó un tiempo de 4h 20m 35s para imponerse a los pesos pesados de la general. Sin grandes variaciones de tiempo, Nasser Al-Attiyah (Dacia) continúa como líder con cuatro minutos de margen sobre Mattias Ekström (Ford) y seis sobre Henk Lategan (Toyota), que desbancó del podio de la prueba a Nani Roma, ahora a nueve minutos de la cabeza de carrera seguido a un minuto por su compañero de equipo Carlos Sainz.

Clasificaciones

Etapa 8 motos

1. L. Benavides (KTM), 4h26m39s

2. D. Sanders (KTM), +4:50

4. T. Schareina, +9:47

General motos

1. L. Benavides (KTM), 33h18m50s

2. D. Sanders (KTM), +0:10

4. T. Schareina (Honda), +20:13

Etapa 8 coches

1. Saood Variawa (Toyota), 4h20m35s

2. H. Lategan (Toyota), +0:03

6. C. Sainz (Ford), +1:29

General coches

1. N. Al-Attiyah (Dacia), 32h32m06s

2. M. Ekström (Ford), +4:00

4. N. Roma (Ford), +9:37

5. C. Sainz (Ford), +10:39