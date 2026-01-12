Nani Roma resurge en el Dakar tras los golpes de la vida: “Nos volvemos locos por problemas absurdos”

El doble ganador del Dakar avista el liderato de la carrera después de superar un cáncer y digerir el accidente que dejó parapléjico a su hijo, que le felicita desde la lejanía

Nani Roma vuelve a estar en la cresta de la duna. El piloto catalán, de 53 años, fortaleció este domingo su posición de podio en la general del Rally Dakar, a siete minutos del líder Nasser Al-Attiyah. También vio cómo la organización confirmaba oficialmente su victoria en la quinta etapa del pasado jueves, después de que fuera revocada una sanción por exceso de velocidad interpuesta por la FIA. Para celebrarlo, su familia se juntó en casa para enviarle un vídeo por sorpresa que le hizo derramar alguna lágrima al término de la etapa. Sus hijos Abril, Júlia y Marc, también sus padres, de 96 y 86 años, le mandaron los mejores deseos y un fuerte abrazo.

“Aquí siempre vamos a tope de emociones, con muchos subidones y bajones. Y poder ver a los míos después de tantos días es muy bonito. Agradezco mucho el gesto y su apoyo incondicional. Esto, al final, es tan solo una carrera, y como bien sabéis lo más importante en esta vida es la familia”, apuntaba el catalán, que viene de pasar unos años muy complicados en el plano personal. Como recuerda con asombro Joaquim Terricabres, su médico de confianza que le acompaña a la carrera y atiende al resto del equipo, él ni siquiera debería estar aquí a estas alturas.

Diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022, se recuperó en tiempo récord de la quimioterapia y la posterior extirpación y reemplazo del órgano; en 2023, su anterior equipo le descartó para participar en el rally en contra de su voluntad; en 2024, meses después de haber regresado a la competición con una victoria de etapa, recibió la peor llamada de su vida. Sí, peor que la del tumor. Su hijo adolescente había sufrido un grave accidente de motocross y quedaría parapléjico.

Nani Roma escucha a su hijo Marc tras completar la etapa 7 del Dakar.

“Los últimos años me han cambiado la perspectiva de la vida. He aprendido a valorar mucho más lo que tengo, relativizarlo todo. A veces nos volvemos locos por cosas absurdas. Y lo importante, aunque suene a tópico, es la salud. Es lo que nos permite vivir la vida, pero siempre nos olvidamos de ello”, subraya Roma, el primer ganador español de la carrera, en conversación con EL PAÍS. Este año participa en su trigésimo Dakar y busca su tercer Touareg.

“Nani es un ejemplo. Cómo ha superado todos los problemas que ha tenido. Su ilusión y motivación de seguir aquí, a pesar de que la vida ha sido dura con él”, comenta Carlos Sainz, su ilustre compañero en Ford. “Hemos pasado por unos años muy, muy difíciles”, reconoce su mujer, Rosa Romero, antes de emocionarse. Normal. Ha regresado este año al rally como copiloto de Maria Gameiro, pero tanto ella como su marido siguen pensando más que nunca en casa, donde Marc se ha quedado sin ambos por primera vez desde su grave accidente en mayo de 2024: “La suerte es que el tío es un nervio, y ya es muy autónomo. Aunque todavía queda un largo proceso por delante, sus hermanas le ayudan mucho y tenemos a otros amigos que están atentos a todas las necesidades de la familia”.

Sobre el peligro de la disciplina y su periplo reciente marcado por el sufrimiento, Roma no pretende pontificar ni dar lecciones de vida. “Ni yo ni Rosa nos arrepentimos de nada. Lo que hemos vivido y disfrutado junto a él ha sido muy chulo. El deporte aporta unos valores muy positivos, y siempre animo a que la gente haga deporte. Lo único que es importante es ser muy consciente de lo que se hace y tomar las precauciones adecuadas en todo momento. Claro que hay un primer momento donde te asaltan los remordimientos, pero luego entiendes que hay gente con lesiones más graves que se han caído en la ducha. ¿Y cuánta gente tiene accidentes en la carretera?”, reflexiona.

El piloto de Ford se siente en plenitud de facultades, por mucho que técnicamente sigue estando enfermo. “Después de un cáncer, hasta los cinco años no te dan el alta y sigo realizando controles periódicos. Pero físicamente estoy bien y me entreno mucho”, detalla. Sobre volver a verse entre los mejores, él asegura que jamás tiró la toalla: “Siempre creí en mí. Para mí, todo lo que venga es un regalo”.