Nani Roma da el gran golpe y se pone líder del Dakar con Carlos Sainz a su estela

La suerte sonríe a Nani Roma, que justo cuando el Rally Dakar entra en ebullición irrumpe en lo más alto de la clasificación. Los problemas de varios de sus grandes rivales por la victoria en la etapa 9, que sacudió el tablero de la carrera después de varios días de mucha igualdad, permitieron al piloto catalán de Ford borrar una desventaja de casi 10 minutos con Nasser Al-Attiyah (Dacia) y sacarle otro adicional para asentarse como nuevo líder de la general, justo por delante de su compañero madrileño Carlos Sainz. Cuarto al inicio de la especial, se quitó también de en medio a Henk Lategan (Toyota), aquejado de problemas en la dirección asistida, y a su compañero Mattias Ekström, perdido un buen rato tras seguir la estela del catarí alrededor del kilómetro 300 de los 410 totales de la especial.

Roma pudo resistir además la embestida de su buen amigo dentro del vivac, un Sainz que se dejó el posible liderato de la prueba en una sanción por exceso de velocidad. El cuatro veces ganador del Dakar se mantiene a tiro del liderato a menos de un minuto de su vecino de tienda de campaña esta noche, en la segunda etapa maratón de la presente edición. Aunque reconocía que no le gustaba eso de dormir en una tienda cuando está en juego su quinto Dakar, la satisfacción de una jornada casi perfecta le ayudará a conciliar el sueño mucho mejor.

Roma, a quien todos los rivales han señalado como uno de los principales favoritos a una victoria que se le resiste desde 2014, dormirá a cuerpo tendido bajo las estrellas, aunque en el mismo escenario le comentaba lo siguiente a Sainz la semana pasada. “¿Qué Carlos? Cómo nos tenemos que ver…”, le decía mientras ambos calentaban su ración militar de pasta, la misma que les espera en unas pocas horas. “Por muy mala que sea, sienta bien cuando tienes tanta hambre y estás en medio de la nada”, agregaba con una sonrisa.

A lo largo del rally, los dos candidatos españoles a la victoria han compartido su admiración mutua. “Hay gente que con 63 años ya está pensando en ir a ver las obras, lo de este tío es tremendo”, reconocía el piloto de Folgueroles, que viene de superar un cáncer de vejiga y ver cómo su hijo quedaba parapléjico. “La vida le pone pruebas a quien puede superarlas, y Nani lo ha hecho con creces”, le piropeaba de vuelta Sainz.

La novena etapa en coches la ganó el joven polaco Eryk Goczal (Toyota), irrelevante en la general, pero un cohete con mucho futuro en la especialidad, con un tiempo de 3h46m42s. El chaval de 21 años dejó a los cabecillas de la prueba a más de 15 minutos de distancia y a su tío Michel, segundo de la especial, a más de siete. La burgalesa Cristina Guitérrez (Dacia) destacó con una sexta plaza en la etapa y se sitúa entre los 10 mejores de la general a 50 minutos del líder.

Ante la dificultad de abrir pista sin las trazas de las motos también este martes, Roma contará con siete vehículos enfrente para poder respirar algo en la navegación. Aun así, su candidatura a la victoria final dependerá enormemente del resultado de la etapa 10 y la orientación del barcelonés Àlex Haro, el copiloto que le ha acompañado en nueve participaciones, con un segundo puesto en 2019 como mejor resultado. Lo mismo puede decirse de Sainz, que si pretende colocarse líder necesitará tirar fuerte el miércoles y confiar en las dotes del también barcelonés Lucas Cruz, con quien ha ganado sus cuatro Touareg. Por detrás, Al-Attiyah a poco más de un minuto, Lategan a seis y Ekström a once siguen siendo candidatos a todo en una de las ediciones más apretadas de la historia.

Triplete de Tosha Schareina

En motos, la especial del día fue a manos del valenciano Tosha Schareina (Honda) con un tiempo de 3h45m42s, que recortó en cinco minutos su distancia con el líder, de nuevo el australiano Daniel Sanders (KTM). El vigente campeón abrió la mayor parte de la etapa tras cazar a su compañero Luciano Benavides, que venía de arrebatarle el liderato en la jornada previa, pero este martes se dejó más de 11 minutos respecto al ganador. El argentino cae a la tercera plaza de la general, con el estadounidense Ricky Brabec en segunda plaza a más de seis minutos del defensor de la corona.

El principal contendiente español mantiene la cuarta plaza en la tabla, a 15 minutos del líder, y supo sacar tajada de un error de navegación conjunto de los tres pilotos que le preceden en la tabla. El catalán de 20 años Edgar Canet (KTM), que iba liderando la especial hasta el kilómetro 158, sufrió un golpe en la llanta delantera que le retrasó más de media hora en la línea de meta, en otra lección para el chaval llamado a ser la gran estrella de futuro de la competición.

Los participantes pasarán la noche al raso y cerca de la hoguera para evitar el frío camino a Bisha, donde en la décima etapa les esperan 421 kilómetros con bastantes dunas blandas y un final con pistas más marcadas. La tensión es evidente ante las expectativas de que la especial del día podría ser la más decisiva de todo el rally. Se prevén nuevos tumbos inesperados en la clasificación. Aunque el primero se dio este martes.

Clasificaciones

Etapa 9 motos

1. T. Schareina (Honda), 3h45m42s

2. D. Sanders (KTM), +4:35

4. R. Brabec, +6:22

General motos

1. D. Sanders (KTM), 37h09m17s

2. R. Brabec (Honda), +6:24

4. T. Schareina (Honda), +15:28

Etapa 8 coches

1. Eryk Goczal (Toyota), 3h46m42s

2. M. Goczal (Toyota), +7:45

6. C. Gutiérrez (Dacia), +14:49

General coches

1. N. Roma (Ford), 36h44m01s

2. C. Sainz (Ford), +0:57

3. N. Al-Attiyah (Dacia), +1:10