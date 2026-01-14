Etapa 10 del Dakar | Nani Roma cede el liderato y Carlos Sainz y Daniel Sanders pierden la carrera en las dunas

Tenía que ir todo sobre raíles para mantener opciones a la victoria, pero sin las trazas de las motos para guiarles, la navegación condenó de manera casi definitiva a los cabecillas españoles de Ford en el Dakar. Carlos Sainz se dejó tres cuartos de hora tras perder más de 20 minutos en uno de los puntos de paso de la etapa 10 y luego recibir una sanción. El líder caído, Nani Roma, cedió menos tiempo y no lo da todo por perdido. El catalán se sitúa por encima de la barrera psicológica de los 10 minutos en la general, que vuelve a comandar el catarí Nasser Al-Attiyah, cinco veces ganador del rally y puntal del proyecto de Dacia. En las dos ruedas, una dura caída del vigente campeón Daniel Sanders le hizo perder el tren de la carrera y deja la batalla por el triunfo final entre Ricky Brabec (Honda) y Luciano Benavides (KTM).

La etapa en coches se la llevó el francés Mathieu Serradori con un tiempo de 4h26m15s, la segunda de su palmarés y la primera para el constructor sudafricano Century. Su triunfo llegó además en el 40 aniversario de la trágica muerte de Thierry Sabine, fundador de la prueba, en un accidente de helicóptero en la edición de 1986. Al-Attiyah, el nuevo líder de la prueba quedó a siete minutos del ganador, mientras su compatriota Sébastien Loeb, que por fin levantó la cabeza en el rally, acecha el podio de la carrera desde la cuarta posición en la general. Roma, ahora tercero, ya dejó entrever tras su gran golpe en la víspera que solo una etapa brillante iba a mantenerle en la pomada por el triunfo.

El piloto catalán empezó con buen pie la jornada y pudo sostener su liderato hasta el kilometro 186 de una especial de 421. Allí se hizo un lío junto a su copiloto Àlex Haro y pasó de ceder apenas 10 segundos con Al-Attiyah y mantener el liderato a verse 10 minutos por detrás. Finalmente, cedió 14 minutos y queda a 12 y medio en la tabla. “Estoy contento de haber superado otra maratón. Estamos aquí, y sabíamos que iba a ser duro. Nasser ha abierto un hueco importante, pero así es este juego cuando abres”, comentó el de Folgueroles en la línea de meta.

Casi al unísono, Sainz y Lucas Cruz cometieron el error que les condena definitivamente en la búsqueda de su quinto entorchado. Además de ceder 32 minutos con el ganador de la etapa, la FIA les impuso una sanción de 15 minutos por saltarse uno de los puntos de paso de la especial. Todo ello les retrasa hasta la sexta plaza de la general a casi 40 minutos del referente de la prueba.

Maestro de la gestión en sus últimos triunfos del Dakar, Al-Attiyah aprovechó su posición retrasada en la salida para dar el golpe de gracia a la carrera. En la línea de meta, dijo estar destruido tras atacar de principio a fin de la especial, su gran baza para ganar el sexto Touareg. El sudafricano Henk Lategan (Toyota) intentó mantenerse a tiro, pero finalmente cedió siete minutos en meta y se aleja a 12 en la tabla en segunda posición. A pesar de la ventaja cosechada, un par de pinchazos desafortunados y algún fallo en la navegación podrían cambiar perfectamente el signo de la carrera, y la zona de ‘pit-stop’ incluida en la etapa 11 entre Bisha y Al Henakiyah resulta explícita en este sentido.

Marcada en rojo en el calendario de los equipos, la especial del jueves volverá a contar con las piedras como protagonistas durante 347 kilómetros contra el cronómetro de pistas rápidas y un enlace de 535 kilómetros. Los favoritos piensan que puede ser la última oportunidad para dar un vuelco a la clasificación, así que se tomarán riesgos y se correrá a fondo, receta inequívoca para que la incertidumbre se apodere de la caravana.

Caída del campeón de 2025

En motos, una caída en el kilómetro 138 descartó en un abrir y cerrar de ojos al líder Daniel Sanders, que fue asistido de inmediato por Ricky Brabec y Tosha Schareina. Los dolores en el hombro durante la neutralizada escondían realmente una fractura en la clavícula izquierda y el esternón. “Ha sido duro, sobre todo en las dunas. Dejar escapar la carrera duele, pero ahora se trata de finalizar, sobrevivir a otro Dakar, yo nunca me rindo”, valoró el campeón de 2025.

El australiano persistió y pudo cruzar la meta a casi 28 minutos del ganador de la especial, el francés Adrien Van Beveren. La lesión del defensor de la corona transformó el paisaje de la prueba, ya que el liderato pasa ahora a manos del estadounidense de Honda después de que le devolvieran el tiempo perdido por asistir a su colega.

Brabec, ganador de dos Touaregs, se pondrá líder a tres etapas del final del rally cuando le devuelvan oficialmente el tiempo de asistencia con Sanders. Benavides seguirá muy pegado, probablemente a menos de un minuto en la general. El argentino lamentó una caída en una duna sin consecuencias y cinco minutos perdidos encallado en la arena. La sacudida en la tabla permitió al valenciano Tosha Schareina escalar al podio de la prueba, todavía demasiado lejos como para soñar con su primer triunfo en la general. Con más de 15 minutos de margen, solo un milagro permitiría al español reengancharse a la batalla.