El Barcelona tiene contratada una empresa que difama a terceros para mejorar la imagen de Bartomeu

El FC Barcelona tiene contratados los servicios de I3 Ventures, una empresa de consultoría en redes sociales y márketing digital con presencia internacional, que se dedica a blanquear la imagen del club y del presidente, Josep Maria Bartomeu, pero también a erosionar el perfil público de jugadores de la propia entidad, como Leo Messi o Gerard Piqué, de empresarios como Jaume Roures, director general de Mediapro –una de las cuentas está dedicada prácticamente en exclusiva a desprestigiar la figura del productor–, o Víctor Font, que se postuló a la presidencia del club hace unos meses. Así lo informó el equipo del programa Qué t'hi juges, de la cadena Ser Catalunya.

Ser Catalunya explicó a mediodía de este lunes que ha tenido acceso a dos de los informes elaborados por esta empresa: el primero versa sobre el seguimiento de la repercusión de algunas de las cuentas, seis concretamente (Més que un club, Alter Sports, Sport Leaks, Justicia y diálogo en el deporte y Jaume, un filme de terror, todas ellas de Facebook aunque existen decenas en Facebook y Twitter), a través de las cuales se emiten mensajes para mejorar la opinión pública sobre el Barcelona y de su junta directiva. Lo hacen con publicaciones en tono positivo, pero también con mensajes negativos sobre otros a quienes se difama y ataca para mejorar la imagen de la entidad.

El segundo informe es un plan de acción específico contra el futurible candidato a la presidencia azulgrana Víctor Font, con quien se ha vinculado a los exjugadores Xavi Hernández y Carles Puyol.

El objetivo no es otro que difamar a terceros con la misión de endulzar la imagen propia. Ocurrió incluso con ídolos para la afición azulgrana como Messi, a quien se llegó a atacar cuando todavía no había firmado la última renovación de su contrato. Algunos mensajes apuntaban que no lo hacía porque Jaume Roures lo tenía comprado. Roures, a través del Grupo Mediapro, invertirá decenas de millones en la construcción de un parque temático dedicado a Messi en China que supuestamente debería abrir sus puertas este año.

El Barcelona ha invertido casi un millón de euros en esta empresa, a través de diferentes contratos asignados a diferentes departamentos del club. De hecho, apunta la Ser, existen seis facturas distintas de cantidades inferiores a 200.000 euros, lo que permitiría evitar que esos contratos sean fiscalizados por la propia Junta Directiva.

Algunos miembros de la junta sabían que se trabajaba con esta empresa para monitorizar la imagen del Barcelona en redes sociales y para mejorar la imagen de la entidad y el presidente Josep Maria Bartomeu, pero no que el acuerdo incluyera también un servicio para emitir mensajes críticos sobre personajes del entorno culé.

El Barcelona ha admitido a la Ser que efectivamente trabajan con I3 Ventures, pero el club dice no hacerse responsable del contenido de las publicaciones, pues aseguran que el encargo se limita a la emisión de mensajes positivos.

