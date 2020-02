La finura del Barcelona se impone al acero del Getafe

Habrá que prestar atención al Barça de Setién. La pelota regresó de momento al Camp Nou. El equipo recuperó el buen gusto por el fútbol en una jornada muy exigente por la visita del Getafe y la presión del Madrid, los clubes más elogiados de LaLiga en contraste con el Barcelona. A los azulgrana les faltan recursos y aún son un equipo inacabado, déficits que limitan sus aspiraciones europeas y ya se verá si también el 1 de marzo en Madrid. A cambio, intenta recuperar su carta de naturaleza y tiene la autoestima suficiente para marcar diferencias con el Getafe.

4-3-3 Quique Setién 1 Ter Stegen 18 Cambio 21' Sale Júnior Firpo Alba 20 1 goles 38' Gol Sergi Roberto 3 Piqué 23 Tarjeta amarilla 48' Tarjeta amarilla Umtiti 21 Frenkie De Jong 5 Busquets 8 Cambio 74' Sale Rakitic Arthur Melo 10 Messi 17 1 goles 33' Gol Griezmann 31 Cambio 84' Sale Vidal Tarjeta amarilla 84' Tarjeta amarilla Ansu Fati 13 David Soria 2 Djene 17 Cambio 51' Sale Kenedy Mathías Olivera 16 Etxeita 12 Nyom 5 Cambio 66' Sale Amath Etebo 15 Marc Cucurella 18 Mauro Arambarri 20 Nemanja Maksimovic 19 Cambio 51' Sale Ángel Jorge Molina 7 Tarjeta amarilla 72' Tarjeta amarilla Mata 4-4-2 (D.P.) José Bordalás

No se sabe qué se le puede pedir al Barcelona, y menos después de que se escucharan pitos cuando los azulgrana arriesgaban con el cuero, expuestos en una última media hora que emborronó el buen tono del primer acto del Camp Nou. Aunque el encuentro se le hizo ciertamente demasiado largo, más que nada por sus propias concesiones, defensivas y también ofensivas, el Barça ofreció síntomas de mejora en una cita muy complicada y sufrida por la personalidad del Getafe, un equipo en estado de gracia y que representa precisamente la antítesis que simboliza el Barça.

El Getafe genera una tensión agotadora en sus rivales, tanto en la cancha como en el banquillo, más desafiante que nunca en el Camp Nou. Quique Setién ignoró a Bordalás cuando ambos salieron al campo, distanciados y enemistados desde sus tiempos en el Lugo y el Alcorcón, Jordi Alba se rompió nada más tocar la pelota y Nyom tumbó a Umtiti a la salida de un córner que acabó en un gol anulado por el VAR. Los azulgrana salían volteados en cada balón dividido, muy exigidos en defensa y reducidos en ataque, inferiores individual y colectivamente al Getafe.<TB>

Juega el equipo de Bordalás de manera muy comprimida, excelente en la presión, intenso y fuerte, aplaudido y jaleado desde que está en el podio de LaLiga. Apenas se le advertían defectos antes de enfrentarse al Barça después de cuatro partidos sin tacha: cuatro victorias, ningún gol en contra y nueve a favor, portada de los diarios, protagonista en las emisoras de radio y las televisiones, ejemplar por su capacidad para optimizar los recursos, tal que fuera el Leicester de España. La autoestima del Getafe duró hasta que se encontraron los solistas del Barcelona.

Messi y Griezmann se asociaron de forma deliciosa para desarmar en dos pases de primera el sofisticado sistema de contención del Getafe. El capitán recibió de Umtiti y, sin parar, sirvió de primera para el desmarque del francés, tan hábil como efectivo para poner la punta de la bota izquierda sobre la salida de David Soria. Ningún recurso mejor que la finura y la velocidad azulgrana para combatir la riqueza táctica, la exuberancia física y la fuerte mentalidad del Getafe. Griezmann es profundo, juega al espacio y es único a un toque como se constató en el 1-0.

El 2-0 fue también muy celebrado porque la jugada fue larga y bien ligada, de lateral a lateral, propia de un equipo que se explica a partir del pase: Arthur abrió para Junior y su centro fue rematado por Sergi Roberto. El Barcelona era tan paciente en sus salidas como selectivo en las llegadas al área de David Soria. Messi absorbía el juego, consciente de que hoy es mejor asistente que goleador, Ansu Fati desafiaba a Nyom y Grizmann resultaba indetectable para la zaga del Getafe, abatido en dos acciones sobresalientes, aclamadas en el Camp Nou.

Los equipos de Bordalás, sin embargo, difícilmente se rinden, intimidadores por naturaleza, ni siquiera cuando prescinden de El Cid Campeador, el sobrenombre con el que el técnico define a Jorge Molina. A escena salió Ángel, un suplente único como goleador, candidato a fichar por el Barça desde la lesión de Dembélé. El delantero enganchó un centro de Etebo con una volea imparable para cualquier portero, también para Ter Stegen, sobresaliente como futbolista de campo por su juego de pie, punto de apoyo imprescindible para el despliegue del Barça: 2-1.

Los azulgrana habían aprendido a descansar con el balón, esmerados en la posesión, atentos con el control de partido, aparentemente más fiables y reconocibles que en partidos anteriores, cuando apareció la diestra de Ángel. El gol desmontó por un rato al inteligente Barça y Ángel dispuso del empate después de una falta lateral que neutralizó Ter Stegen. El meta sacó la mano dos veces consecutivas para rechazar el tiro desde el segundo palo de Ángel. Los azulgrana, sin embargo, se repusieron en dos transiciones excelentes que no supo acabar Griezmann.

El francés no es un rematador fiable con la derecha y sus dos tiros no cogieron ni portería cuando estaba mano a mano con David Soria, sobre todo cuando fue asistido por Junior. Temblaba Griezmann en el área del Getafe y regateaba Piqué en la de Ter Stegen. La determinación del Barcelona contrastaba con la ambición del Getafe. La tensión, y ahora también la emoción, había regresado al Camp Nou. Esforzados y generosos, los muchachos de Bordalás encimaban a los de Setién. El coloso Piqué sostenía a un equipo que no acertaba a conectar con Messi.

El balón solamente llegaba a Griezmann y el delantero no alcanzaba a progresar ni a combinar, asustado por dos errores consecutivos que podían haber cerrado el partido y evitar la última carga del Getafe. Tampoco llegó el gol de Messi, estéril por cuarto partido consecutivo, y no paró de apretar el Getafe. A una parte de la hinchada no le gustó cómo acabó ni cómo comenzó un partido monopolizado por el pie de Ter Stegen. El desconcierto es importante en el Camp Nou porque hay quienes advierten una regresión y no una evolución en el Barça de Setién.

A una parte de la afición no le gusta que su equipo juegue la pelota en su área, seguramente porque le martiriza el recuerdo de Liverpool, el equipo de moda y cuyo fútbol nada tiene que ver con el que llegó a exhibir el mejor Barça. Al club azulgrana le pueden los nervios por lo que pasa y por lo que puede pasar, incapaz de degustar un partido completo y celebrar una victoria de mérito contra el Getafe.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.