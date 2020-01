Quique Setién: “Estoy acostumbrado a trabajar con lo que hay”

Cuando comenzó el mercado de invierno, el Barcelona tenía claro que no ficharía a nadie, acaso a un punta para el filial que pudiera dar relevo a Luis Suárez en caso de urgencia porque con Abel Ruiz (camino del Sporting de Braga) no se contaba. Y llegó el albanés Rey Manaj, del Albacete. Pero se lesionó Luis Suárez en la rodilla y el área deportiva activó su agenda para tratar de cerrar un delantero centro. El objetivo, al inicio, era ambicioso. Pero desde el área económica —reacia a gastarse 60 millones en un jugador que iba a ser de paso— se advirtió de que no sobraba el dinero. Una tara que ha imposibilitado las negociaciones —por más que vayan a ingresar al final del año 11 millones por Carles Pérez, ya traspasado a la Roma—; caso de Rodrigo, delantero del Valencia. Así, aunque el jugador estaba de acuerdo en ir al Camp Nou, Peter Lim, dueño del Valencia, negó la posibilidad de negociar en los parámetros que solicitaba el Barça.

“Yo tranquilo voy a estar”, aclaró Quique Setién. Y añadió: “Siempre puede haber un riesgo en caso en que haya lesiones, pero tengo mucha confianza en los jugadores que hay en la plantilla. Estoy acostumbrado a trabajar con lo que hay. En el mercado no ha aparecido algo conveniente, ahora vamos a recuperar a Dembélé, que seguro se va a salir. Es un jugador que creo que nos puede dar mucho, independientemente de donde juegue. Él se siente más cómodo por fuera. Espero que podamos ver el grandísimo jugador que es”. Ante el Leganés, Griezmann se colocó en la posición de Luis Suárez, una opción que contemplaba la secretaría técnica en el mercado de verano. “Yo estoy aquí para ayudar. Me da lo mismo si es de 9 o a la izquierda o a la derecha. Quiero jugar y disfrutar el fútbol”, aclaró el delantero francés, que marcó su cuarto gol en la Copa, el 13 con la camiseta del Barcelona.

Griezmann se colocó de 9 y Setién recuperó la línea de cuatro defensores. “Me sentí bien. Yo me siento bien cuando juego. Vamos a intentar asimilar las ideas del entrenador lo más rápido posible”, explicó Semedo, que jugó de lateral derecho y asistió al francés en el primer gol del Barcelona. “Estamos intentando aprender lo más rápido posible las ideas del nuevo míster. Es otro sistema y otras combinaciones”, intervino Griezmann. “Hemos variado el dibujo, nos ha ido muy bien los primeros 25 minutos, con control, precisión y recuperando rápido. Hemos hecho muchas cosas bien aunque no estoy del todo satisfecho”, subrayó Setién.

El técnico del Barcelona, sin embargo, no descarta recuperar su primer sistema. “Es muy posible que volvamos a ver el 3-5-2. Quiero ver con tranquilidad el partido y ver si lo de hoy nos ha ido bien o hemos sufrido, no me dejo llevar por el resultado, hay que mirar con detenimiento. El dibujo va a cambiar muchas veces, incluso en un mismo partido”, sostuvo el preparador cántabro. “Dependerá del partido y del contrario. Hoy con cuatro defensas hemos hecho un partido bastante completo. Ha sido un Barça muy contundente”, convino Lenglet. Setién, sin embargo, recordó los errores de su equipo. “En los últimos minutos de la primera parte nos hemos precipitado, queríamos llegar demasiado rápido, debemos controlar cuándo acelerar y cuándo tener pausa, si no lo hacemos hay pérdidas y las pérdidas traen problemas”, concluyó el técnico azulgrana.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.