Setién: “Seguimos estando convencidos de lo que hacemos”

Hay dudas con Setién cuando solo lleva tres partidos al frente del equipo, tres semanas de trabajo para poder instaurar sus ideas. Más que nada porque ha ganado dos duelos por inercia, porque los delanteros del Barça fallan poco (Granada e Ibiza) y porque se cayó en Mestalla sin apenas decir ni pío. Le toca ahora, en los octavos de final de la Copa, medirse con el Leganés (jueves a las 19.00 / DAZN). Un duelo que podría ponerle en el disparadero cuando acaba de empezar porque no son pocas las críticas que ha recibido. “No me suelo desgastar en lo que dicen de mí, sea bueno o malo, sino en hacer mi trabajo lo mejor posible”, se arrancó Setién; “mi estado emocional y de estabilidad sigue siendo el mismo. Ante el Valencia fue una derrota dolorosa, como lo son todas, pero esto no altera nuestro funcionamiento diario. Emocionalmente seguimos estando muy estables y convencidos de lo que hacemos”. Por lo que el técnico, por ahora, pide tiempo y paciencia para ver los resultados.

Admitió no hace mucho Setién que o los jugadores no le habían entendido o no se había explicado bien, error vinculado al reloj porque no le ha dado tiempo de asentar su modelo. “Hay muchas cosas que es imposible que las podamos ver de repente en el terreno de juego. Tratamos que haya muy buena comunicación, pero a veces no es fácil llegar al otro, no es fácil de explicar y a veces de entender”, subrayó el técnico azulgrana; “quiero que me dé tiempo. No conozco el nombre de gente de mi personal aún. Hay muchas cosas que desconozco de un club con esta dimensión. El presidente siempre me ha transmitido mucha confianza y debo darme un tiempo para entender y asimilar”. Aunque según el preparador lo ve con optimismo. “Me está resultando mucho más sencillo de lo que pensaba porque hay muchas cosas que hemos trabajado que sí que las veo. Ayer hicimos un entrenamiento espectacular. Lo he analizado esta mañana y lo he podido corroborar. Estoy encantado de ver la capacidad que tienen los jugadores de verlo y entenderlo de forma inmediata”, expuso. Y agregó: “El fútbol siempre hace regates inesperados. Pero nuestro objetivo es el de mejorar cada día y conseguir que lo que hacemos en la pizarra y hablamos con los jugadores se vea en el terreno de juego. Pero todavía es pronto porque solo llevamos unos seis entrenamientos”. Lo que no riñe con la capacidad de sus jugadores. “Si tuviéramos más tiempo sin la presión de los resultados sería mejor. Pero entendemos la situación en la que estamos y hay que ganar al tiempo que asimilan los cambios. Ya contamos con ello, con sus exigencias y necesidades. Está claro que hay mucho trabajo por hacer, pero la inteligencia de estos jugadores te ayuda mucho”.

Se mide ahora el Barça con el Leganés, que viaja al Camp Nou para la disputa copera. “Controlar el partido es nuestro objetivo principal, tratar de evitar y minimizar las contras y llevar la iniciativa”, resolvió Setién; “pero no será fácil porque pensarán que no tienen mucho que perder. Aunque para nosotros también es un partido muy importante porque queremos seguir en la competición hasta el final”. Y poco le importa que les tilden de favoritos: “Yo nunca voy tranquilo a los partidos. Aunque exista la tendencia de pensar que todo es fácil… este Leganés ha complicado mucho las cosas a rivales, como al Atlético el fin de semana pasado. Lo que hace, lo hace muy bien y tiene otro dinamismo en relación a hace un par de meses”.

“Sería interesante que viniera un jugador”

Lesionado Luis Suárez, el Barça le busca un reemplazo, todavía sin éxito tras entablar conversaciones con unos cuantos clubes. Pero por el momento no llega el delantero deseado, el 9 que reclama un equipo que pierde gol si Messi no está atinado. “Yo vengo del barro y me he acostumbrado a trabajar con lo que tengo. Este equipo está preparado para competir en todo”, convino Setién. Aunque maquilló su respuesta: “Estoy encantado con lo que tenemos, sí. Pero no vamos a negar que sería interesante que viniera un jugador. Pero cuento con lo que tengo y lo que esté por venir, bienvenido será”.

Con el que no cuenta, sin embargo, es Carles Pérez, que ya pasó la revisión médica con el Roma y se está a la espera de su oficialización. “Es una decisión compartida y realmente lo que hablé con el muchacho fue muy claro. No suelo hablar de las conversaciones privadas y entiendo las decisiones del club”, esgrimió Setién. Pero, preguntado de nuevo por si era decisión suya o del club, también por si podía asegurar que no se iría nadie más en el mercado de invierno, aclaró: “Yo no puedo garantizar nada. Son decisiones que toma el club y que piensan que son las mejores. Y nadie se va si no quiere irse, ¿no? Eso está claro”.

