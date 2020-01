Barcelona - Leganés en directo, la Copa del Rey en vivo

Jordi Quixano

Por otra parte, el Barcelona también ha decidido no fichar a un nueve, que era una de las pretensiones del área deportiva y hasta del entrenador. Pero el club no tiene dinero, ha intentado negociar a la baja y no ha conseguido fructificar operación alguna. Rodrigo, del Valencia, era la prioridad pero Peter Lim ha rechazado las condiciones. Guillermo Amor, responsable de las relaciones institucionales del primer equipo azulgrana lo ha explicado ante los micros: "Para no mejorar lo que tenemos, es mejor no hacer nada".