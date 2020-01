Quique Setién: “Griezmann es una opción para jugar de 9”

La apuesta por Antoine Griezmann guardaba un doble propósito para el Barcelona. Reforzar el equipo con uno de los mejores jugadores del mundo y poner en alerta a Luis Suárez, dueño del centro del ataque del Barça desde que llegó al Camp Nou en 2014. El francés, sin embargo, de arranque se arrinconó en el ala izquierda, como en su momento Neymar. Pero le costó. “Debe entrar en juego y tocar balones decisivos. Buscamos que las posesiones sean más productivas. Tiene que buscarse la vida para poder participar”, aseguraba, en su momento, Ernesto Valverde. En el primer partido del Barça en LaLiga ante el Athletic (1-0) el francés tocó solo 12 pelotas en campo rival, dio 20 pases y no remató a portería. “Sabía que me iba a costar y tengo que mejorar”, argumentaba Griezmann. El 17, fiel a su historia de rebelarse ante la adversidad, ha comenzado a congeniar con Luis Suárez y Messi. Lleva 11 goles y cuatro asistencias y ha acertado el 21% de sus remates, números mejores que los del año pasado en el Atlético (15%).

Ahora, en cualquier caso, con Luis Suárez en la enfermería hasta mayo, Griezmann es una opción para colocarse en el centro de la delantera, siempre y cuando Messi no quiera. “Griezmann realmente puede jugar de delantero centro”, aseguró Quique Setién; “ahora no tenemos un jugador muy específico para que pueda jugar de 9 y la alternativa de Griezmann, que lo hizo muy bien, está ahí. Lo valoramos”. En el mercado de invierno de la campaña pasada se fichó a Boateng para que compita con Luis Suárez. No funcionó, como tampoco lo había hecho Paco Alcácer ni los canteranos Munir y Sandro. En la secretaría técnica del Barcelona se plantean el fichaje de un 9. “¿Le gusta Rodrigo Moreno?”, le preguntaron a Setién. “A mí me gustan todos los grandes jugadores”, resolvió el preparador.

Setién, sin embargo, no quiere especular con posibles incorporaciones. “Son suposiciones que no valoro. El Barça es un gran equipo y siempre debe competir por ganarlo todo. Hay algunas cosas que no se pueden controlar como las lesiones”, comentó el nuevo entrenador del Barcelona. Eso sí, mira al filial. Abel Ruiz, el centro delantero del Barça B, entra en los planes de Setién. Una situación diferente de la que el canterano había vivido con Valverde. “Ya he dicho muchas veces que os llevaréis sorpresas, que veréis jugadores que están entrenando y volverán al filial y otros que subirán. Aquí la opción será para todos”, explicó Setién.

El técnico cántabro explora en la cantera y busca inculcar nuevas ideas en sus muchachos. “Tenemos trabajo para integrar conceptos en los jugadores. Hay que leer mejor lo que queremos hacer. El problema es que todos trabajan pero también dependen de lo que hacen sus compañeros. Esta coordinación es importante para que todo fluya”, subrayó. Y analiza cómo romper las defensas rivales. “Ante el Granada generamos bastante peligro. No entraron las ocasiones pero sí generamos bastante ante un rival que se encerró bien. En Ibiza no lo pudimos hacer y preparamos los partidos. Las circunstancias fueron especiales y nosotros tampoco estuvimos inspirados. Estoy seguro de que generaremos peligro y después veremos”, dijo.

Ante el Granada apareció Messi; frente al Ibiza, Griezmann. “Antoine no es un nueve nato ya que se desmarca y está ahí. Sus compañeros filtraron muy bien el pase para encontrarle”, explicó Setién sobre el juego del francés ante el Ibiza. Después de ganar ante el Granada en LaLiga y frente al Ibiza en la Copa, en el camino del Barcelona aparece el Valencia (este sábado, 16:00 horas). “Es un gran equipo con grandes futbolistas y será un equipo con mucho nivel. Tienen capacidad para atacarnos. Tendremos más espacios que en los partidos anteriores”, concluyó Setién. En Mestalla, Messi apunta para jugar de falso nueve, Griezmann, por las dudas, está listo para colocarse de 9. Para eso lo ficharon.

