Luis Suárez, cuatro meses de baja

Luis Suárez estará cuatro meses de baja después de ser operado este domingo del menisco externo de la rodilla derecha, según ha comunicado el Barcelona. Un nuevo contratiempo para el Barcelona, que ya tiene en la enfermería a Dembélé y a Arthur. El delantero uruguayo regresó lesionado de la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético, el pasado jueves, y el club informó este sábado de la intervención quirúrgica. El 9, que el próximo 24 de enero cumplirá 33 años, ya había pasado por el quirófano en mayo de 2019 tras la derrota del Barcelona ante el Liverpool en Anfield y antes de la final de la Copa del Rey. Entonces, el delantero apuró la operación para no perderse la Copa América de Brasil.

El tiempo estimado de baja no se preveía tan alto. La idea del Barcelona era que el jugador regresara al campo antes de la eliminatoria de los octavos de final de la Champions ante el Nápoles. El uruguayo, sin embargo, podrá regresar a trabajar junto a sus compañeros en mayo. El 9 se perderá, en principio, 14 partidos de LaLiga, incluidos el clásico ante el Real Madrid (1 de marzo) y el encuentro ante el Atlético (26 de abril). Además, no podrá estar en el comienzo de la Copa del Rey y no estará seguro ante el Nápoles. Será baja en la Champions si clasifica para los cuartos de final y podría jugar la vuelta de la semifinal que está prevista para la primera semana de mayo.

Cuando el Barcelona pagó 120 millones de euros por Griezmann el verano pasado, el club entendía que el francés podía jugar en las tres demarcaciones de ataque. También Messi puede volver a jugar de falso 9, como lo hizo durante seis temporadas, justamente hasta que Luis Suárez llegó al equipo que entonces dirigía Luis Enrique en 2014. El club puede mirar a La Masia. Ansu Fati es la relevación de la cantera, mientras que en el filial espera Abel Ruiz.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.