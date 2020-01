Jokin Ezkieta, del Barça a un debut inesperado con el Athletic

El segundo lanzador del Tenerife, en la tanda de penalties contra el Athletic, fue el argentino Nahuel Leiva. La pelota la tenía en las manos Jokin Ezkieta. Se acercó a él, sonrió y se la pidió con un gesto amistoso. Luego disparó y marcó, aunque el guardameta navarro estuvo cerca de pararlo. Al acabar la serie, con la victoria y la clasificación del Athletic, ambos se encontraron en el centro del campo. Se abrazaron y hablaron mientras caminaban hacia los vestuarios. Habían coincidido en el Barça B. Nahuel sabía que iba a ser complicado batirle. Recordaba el último partido del equipo azulgrana en Segunda División, frente al Zaragoza. Ese día –con Cucurella, Marc Cardona, Carles Pérez y Aleñá en la alineación del filial–, Ezkieta le paró dos penalties al equipo aragonés.

Posiblemente, también lo recordaba Adrián Ortolá, el portero del Tenerife, que coincidió con Ezkieta en La Masia. El debut del navarro con el jersey del segundo equipo del Barcelona se produjo el 3 de abril de 2016, en Badalona, cuando Ortolá, que era el portero titular, se lesionó en el minuto 60.

Jokin Ezkieta Mendiburu, un gigante de 23 años 1,95 metros, es de Villava, el pueblo de Miguel Indurain. Nació en 1996, el año en el que el pentacampeón del Tour dio sus últimas pedaladas, pero él prefirió el fútbol al ciclismo. Comenzó a jugar en la ikastola Paz, de Ziganda; pasó después por las escuelas de fútbol de Oberena y Mutilvera, antes de que le captaran los ojeadores de Tajonar. En la temporada 2014-15, Jan Urban confió en él para el primer equipo de Osasuna, aunque como tercer portero, por detrás de Asier Riesgo y Roberto Santamaría. Jugaba habitualmente en el filial de Tercera División y disputó dos partidos con la selección española sub-19.

El verano siguiente, sin embargo, dejó Osasuna, que con graves problemas económicos no pudo retenerlo. Fichó por el Barcelona, pero estuvo seis meses sin poder debutar. La sanción de la FIFA al club azulgrana, que le impedía fichar, le afectó en primera persona. Cuando pudo jugar, no contó con la confianza del técnico, Gerard López, así que se marchó cedido al Sabadell, con el que jugó 37 partidos. Volvió al Barça B, en el que apenas actuó en Segunda División. Al año siguiente sí lo hizo, Entrenaba a menudo con el primer equipo azulgrana, y llegó a ser convocado por Ernesto Valverde a raíz de la lesión de Cillessen. También había acudido a la gira veraniega del equipo por Estados Unidos. Sin embargo, vio que no tenía futuro en el Barcelona y aceptó la oferta que le hizo Rafa Alkorta el pasado verano para fichar por el Athletic, hasta 2023 y con una cláusula de rescisión de 45 millones de euros. El club rojiblanco no tuvo que pagar nada por él, que había terminado su contrato.

El martes le llegó su gran oportunidad. Después de hacer la pretemporada con el primer equipo, se integró en el Bilbao Athletic, con el que ha jugado 20 partidos de Liga en los que encajó 25 goles. El último encuentro lo jugó en Lezama contra el Haro, el pasado 15 de enero. Después, con Unai Simón enfermo de paperas, ha ocupado plaza de banquillo en el Athletic. En Tenerife, en el minuto 2, tuvo que salir al campo tras la expulsión de Iago Herrerín. Apenas le dio tiempo a calentar. Tras el lanzamiento de la falta que dio origen a la tarjeta roja, Williams metió el brazo y el árbitro señaló penalti. No parecía el debut soñado. Empató el propio Williams; Joselu hizo el segundo del Tenerife en un disparo a bocajarro, volvió a empatar Williams, y en la prórroga, Dani Gómez volvió a marcar de penalti, para que, a falta de dos minutos, igualara Yuri.

Llegaron los penalties. En ellos, Ezkieta puso en práctica sus propios pensamientos: "En la portería somos el reflejo de cómo somos en la vida. Me considero una persona tranquila y así lo reflejo en la portería”. Aprendió la lección de los que había encajado, y en el tercero, adivinó la intención de Joselu, al que durante el partido también le había detenido, con un paradón, el taconazo que intentó en el minuto 78. “Entre el partido y la tanda ha habido muchos penaltis. He estado dando vueltas a la cabeza a ver por dónde podían ir y en el de Joselu he tenido la suerte de acertar”.

Jokin Ezkieta es el jugador número 621 que debuta con el Athletic (y el 57º portero desde Luis Arana en 1902), y haberlo hecho le reporta beneficios en su contrato, aunque él no pensaba en eso: “Se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero por suerte he podido mantener la calma y todo ha ido bien. Es un día que voy a recordar siempre, muy feliz para el equipo y para todos los aficionados del Athletic. Va a ser difícil repetir esto, así que me limito a disfrutar del momento. Sabes que no pasa mucho, pero a veces las cosas pasan y siempre estás atento. Hoy ha pasado y ya que ha pasado tienes que intentar enchufarte lo antes posible para ayudar al equipo”.

