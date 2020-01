Zidane: “Estos jugadores son la hostia”

En esta secuencia interminable de partidos en la que anda metido el Real Madrid, lo mejor para su principal gestor, Zinedine Zidane, es que todo sucede acorde a un guion de juego y resultados que le ha permitido incluso alcanzar el liderato de LaLiga en solitario. A la victoria ante Unionistas en el estreno de la Copa del Rey el pasado miércoles, le siguió el domingo la cosechada ante el Valladolid, lo que sitúa al equipo con 19 partidos consecutivos sin perder. Al no encajar ningún tanto en el estadio José Zorrilla, es, además, el equipo menos goleado de la competición doméstica con 13 tantos en 21 partidos (uno menos que el Atlético). A este aspecto se refirió Zidane en la comparecencia previa al encuentro que su equipo disputará este miércoles frente al Real Zaragoza en el estadio de La Romareda (21.00), en octavos de la Copa, a partido único. "Defensivamente estamos contentos porque sabemos que antes de atacar hay que defender bien, y estar intensos en nuestra fase defensiva. Sabemos que todos los partidos son diferentes y hay que demostrarlo. Mañana (por el miércoles) tenemos otro partido para mostrar nuestra fortaleza", indicó el técnico francés.

A pesar de esta secuencia victoriosa, Zidane se mostró, una vez más, cauto ante los elogios, consciente como es de que la aparición de cualquier derrota puede terminar con los piropos que acumula en estos momentos. "Siempre digo lo mismo, no voy a cambiar. Lo importante es que este club me ha dado la oportunidad de entrenar a este equipo, a estos jugadores, que son la hostia. Es un equipazo", comentó. "Lo bueno es que lo que quiere la gente para este equipo es ver a sus jugadores y al entrenador dar lo máximo en el campo. Lo que se diga fuera, flor o no flor, que somos buenos, que no… Hace dos meses las cosas no iban bien y había muchas críticas, y eso no va a cambiar. Lo que queremos nosotros es seguir en esta línea de ahora. Los jugadores son lo más importante para mí", completó.

Hace una semana, Gareth Bale, goleador en Salamanca, fue sustituido por una torcedura de tobillo que le apartó del encuentro ante el Valladolid, y que podría hacerlo de nuevo frente al Zaragoza. Pese a que su entrenador aseguró en la previa del encuentro ante el conjunto pucelano que esperaba que el galés se reincorporase al trabajo el pasado lunes, lo cierto es que lo hizo en solitario, y esta mañana tampoco ha sido desvelada por parte del técnico su presencia o no en la convocatoria para el partido de Copa. "Hay una convocatoria después y ahí veremos. Sé que todos los jugadores quieren estar bien, disponibles, sin molestias, y es lo que está pasando", apuntó con el misterio que acostumbra. Quien no estará seguro es Mariano, ausente en el entrenamiento de este martes. "No está disponible, está un poco molesto y cuando uno tiene un poco de molestia, mejor no arriesgar más. Ahora mismo no te puedo decir nada más. No me gusta y seguro que no le gusta a él estar fuera del equipo por este motivo", señaló el francés.

Acerca del Zaragoza que entrena Víctor Fernández, Zidane destacó la complejidad de la eliminatoria y la categoría de su técnico. "El Zaragoza es un club histórico y lo va a poner complicado. Lo que quieren es pasar. Nosotros estamos de la misma manera, queremos darlo todo en el campo. La experiencia de su entrenador, que creo que es el que más partidos tiene en Primera y seguro que está preparado también. No nos va a sorprender la dificultad, tenemos que estar preparados otra vez. Esto va a seguir así hasta el final", explicó.

