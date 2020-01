“Te prometo que continuaré tu legado”

Kobe intenta quitarle el balón a LeBron en un All Star, en 2013.

Kobe Bryant fue el espejo, el ídolo, el compañero en la selección y el rival de LeBron James durante las 13 temporadas que coincidieron en la NBA. Pero esa rivalidad no llegó al frenesí ansiado por todo el mundo, empezando por ellos mismos. Sí estuvieron frente a frente en 26 partidos, y LeBron ganó 16. Pero todos fueron en la fase regular del campeonato. No hubo duelo en la cumbre, en los playoffs. Es como si Magic Johnson y Larry Bird no se las hubieran tenido nunca en unos playoffs o Michael Jordan e Isiah Thomas, o más atrás, Kareem Abdul-Jabbar y Wilt Chamberlain.

En noviembre de 2015, cuando Kobe anunció que se retiraba al final de la temporada, LeBron, confesó: “No cumplí mi parte del trato en 2009, enfrentarnos en las finales para que los aficionados y nosotros mismos disfrutáramos de ese duelo”. La misión no era fácil, porque LeBron, hasta que fichó por los Lakers en 2018, siempre compitió en equipos de la Conferencia Este, Miami y Cleveland, en dos etapas. En consecuencia, la única posibilidad de enfrentarse en los playoffs a Kobe Bryant, que siempre jugó con los Lakers en la Conferencia Oeste, era que sus equipos se clasificaran para la final. La vez que estuvieron más cerca del ansiado cara a cara fue la temporada 2008-2009. Pero Cleveland fue eliminado por Orlando en la final de Este. La frustración de LeBron, que promedió 35,3 puntos, plusmarca en sus trece presencias en los playoffs, fue tal que, tras consumarse la eliminación, abandonó la cancha a la carrera y echando chispas, sin dar siquiera la mano a los jugadores de Orlando. Después, la NBA le impuso una multa por no atender a la prensa.

En 2015, confesó: “Sé que el mundo quería verlo. Lo quería, lo queríamos. Él (Kobe) cumplió su parte del trato y yo no. Odio eso. Odio que no sucediera”. Desde 2007 hasta que Kobe se retiró en 2016 el equipo de uno u otro estuvo en las finales, pero nunca coincidieron. “Aquello, definitivamente fue un asco. No solo para nosotros, que queríamos enfrentarnos en las finales, sino también para los aficionados”.

La relación entre LeBron con Kobe, seis años mayor que él, siempre fue muy estrecha. Fueron los pilares sobre los que la selección de Estados Unidos se redimió de sus fracasos en los Juegos de 2004 y el Mundial de 2006, gracias a los oros olímpicos en Pekín-2008 y Londres-2012 en dos finales memorables con la selección española como rival.

La noticia del fallecimiento de Kobe pilló a LeBron de regreso del partido que los Lakers habían disputado el sábado en Filadelfia, precisamente la ciudad donde nació Kobe hace 41 años. LeBron se echó a llorar desconsolado cuando le informaron de la tragedia. El lunes escribió a través de las redes sociales: “No estoy listo”. “Pero ahí voy”. “Estoy aquí sentado, intentando escribir algo para esta publicación y cada vez que lo intento empiezo a llorar de nuevo, solo de pensar en ti, en mi sobrina Gigi y en esa amistad y hermandad que teníamos. Literalmente acababa de escuchar tu voz el domingo por la mañana antes de regresar a Los Ángeles desde Filadelfia. Ni en millones de años hubiera podido imaginar que esa sería nuestra última conversación. ¡Qué mierda! ¡Estoy con el corazón roto y devastado, hermano! Tío, te quiero, hermano. Mi corazón está con Vanessa y los niños. Te prometo que continuaré con tu legado. Significas mucho para nosotros aquí, en especial para la Nación Laker y es mi responsabilidad seguir adelante tras esto. Por favor, dame fuerza desde el paraíso y cuida de mí. Hay tantas cosas que me gustaría decir, pero sencillamente puedo hacerlo ahora mismo porque no lo asimilo. ¡Hasta que volvamos a vernos, hermano!”.

Los Lakers y los Clippers tenían que haber disputado esta madrugada en el Staples Center el derbi de Los Ángeles. Pero la NBA decidió posponer el partido. “Por respeto a la organización de los Lakers, que está profundamente afligida por la trágica pérdida de la leyenda de los Lakers Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más en un accidente de helicóptero este domingo”, explicó la NBA en un comunicado en el que no se concreta cuándo se disputará el encuentro. El próximo compromiso de los Lakers es el que les enfrentará a Portland, el viernes, en el Staples Center.

La conmoción por la muerte de Kobe sigue provocando un alud de reacciones. Una de las más llamativas es la iniciativa a través de Change.org, la mayor plataforma de peticiones del mundo, para utilizar la imagen de Kobe como el nuevo logo de la NBA. A ella se han adherido ya más de dos millones de personas, incluidas algunas celebridades como Snoop Dogg, Justin Bieber y Usher.

