Maradona regresa a Gimnasia, equipo al que había renunciado dos días antes

Diego Armando Maradona se ha arrepentido de haber dimitido a su cargo como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Lo ha hecho en tan solo 48 horas. Su principal motivo para renunciar había sido su fidelidad al presidente saliente del club, Gabriel Pellegrino, el mismo que no participaría en las elecciones del equipo de este sábado. Pero el exfutbolista argentino ha decidido regresar ante la promesa de una lista electoral de unidad que incluya a Pellegrino en algún puesto de relevancia. Los dirigentes se comprometieron también a conseguir los fichajes que Maradona considere necesarios para sacar al equipo de la zona de descenso.

El posible regreso de Maradona al club del que había renunciado hace solo dos días fue un rumor durante todo el jueves. Hasta que llegó la confirmación del jugador en las redes sociales. "Me da mucha felicidad poder decir que sigo siendo el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Quiero agradecerle a los hinchas del Lobo, y a los jugadores, porque entre todos nosotros conseguimos finalmente la unidad política del club", escribió Maradona en su cuenta de Instagram.

El mensaje, sin embargo, sumó una advertencia. "Espero que me cumplan con los refuerzos que me prometieron", apuntó el exfutbolista de 59 años, quien asumió el puesto de director técnico el pasado 8 de septiembre. Durante su paso ha sumado tres triunfos y cinco derrotas, pero al menos ha logrado que Gimnasia ya no esté último. Este domingo Gimnasia jugará frente al Arsenal de Sarandí y buscarán salir de la antepenúltima posición en la Liga argentina.

El pasado lunes el astro argentino se había despedido de sus futbolistas a pesar de que estos intentaran convencerle de que se quedase hasta fin de año. Argumentó entonces que era "un hombre de palabra" y que sería fiel a Pellegrino, el responsable de su fichaje. Si el presidente no tenía posibilidades de renovar su mandato, Diego se iría con él. “Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones. Sinceramente me sorprendió que no lo haga", dijo entonces el jugador, para justificar su renuncia.

Su salida produjo un terremoto en el club, que vio como la llegada de Maradona al banco había multiplicado sus ingresos publicitarios y el número de socios ansiosos por ver al astro sobre el césped, cualquiera sea su función. Fueron ellos los que finalmente convencieron a la dirigencia de la necesidad de mantener al exjugador en el club y a Diego de volver.

Este miércoles miles de hinchas de Gimnasia se manifestaron frente a la sede del club en La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires. Con banderas y tambores, exigieron la permanencia de Maradona en el equipo al grito de "Que se vayan todos, que quede Diego solo". Maradona escuchó el operativo clamor y lo agradeció en su mensaje de regreso. "Gracias por sus mensajes, por el apoyo, por la movilización de ayer, con 50 grados de calor, y al nenito que me pidió "Diez, volvé!". Vamos Lobo, aguante Gimnasia!!!", escribió.

Los dirigentes del club también tomaron nota de la presión de los hinchas, que pedían suspender las elecciones y mantener a Diego como entrenador, sin importar el nombre del presidente del club. La fórmula de los dirigentes ha sido, por el momento, suspender las elecciones "por quince días", según explicó Pellegrino a la salida de una reunión con sus rivales, "para que Diego pueda trabajar con tranquilidad hasta el final del campeonato". Durante ese tiempo, los tres candidatos en disputa buscarán una fórmula que satisfaga definitivamente las aspiraciones de Maradona.

