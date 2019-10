Una gimnasta mexicana denuncia maltrato físico y psicológico por parte de sus entrenadores

El caso de Elsa García ha cimbrado a la gimnasia en México. Una de las mejores gimnastas mexicanas ha denunciado agresiones físicas, psicológicas y verbales de parte de los coordinadores técnicos de la federación de su país antes y durante el Campeonato del Mundo de Gimnasia en Stuttgart. "Si no hablé antes fue por las amenazas de que mi lugar estaba en duda si yo hacía notar estos maltratos. No puedo creer que esto pase en mi país. La indignación es muy grande", escribió García.

"Estas agresiones se vieron reflejadas hacia mi entrenador [Antonio Barraza] y esto llevó a que, finalmente, tuvieran un acto de venganza personal y me dejaran fuera del all around", ha explicado García, de 29 años, a través de un mensaje que colgó en sus redes sociales sobre Éric y Cécile Demay, encargados de la delegación mexicana en Alemania. La deportista no se explica por qué quedó fuera de la competencia cuando en septiembre ganó la medalla de plata en barras asimétricas en la Copa del Mundo en Portugal. Así, ha perdido la oportunidad de asistir en Tokio a sus segundos Juegos Olímpicos. En un vídeo, la deportista mexicana muestra cómo el Éric Demay le arroja una pesa a los pies durante un entrenamiento. Previo al Mundial de Stuttgart, a García se le restringió el contacto con su entrenador, Barraza, durante las competencias. "La idea era lastimarme con cargas de entrenamiento innecesarias y lograr romperme psicológicamente para tenerme fuera de competencia", ha acusado García.

La Federación Mexicana de Gimnasia, sin embargo, ha intentado minimizar la situación de Elsa García. "Las opiniones y comentarios vertidos en redes sociales por Elsa García nos sorprenden y no coincidimos en su percepción de la situación", ha apuntado en un comunicado. "Estamos dispuestos a tomar acciones en caso de ser necesarias", ha señalado la institución que investigará el caso con el resto de gimnastas y entrenadores. "Es triste que se vivan este tipo de injusticias", agrega García.

La mexicana García ha pertenecido al equipo mexicano desde los 17 años. Ha cosechado una variedad de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: cuatro oros y tres platas en las distintas disciplinas. Además, ganó una plata y un bronce en los Juegos Panamericanos de 2011. Un año después, participó en los Juegos Olímpicos de Londres, aunque una lesión en su mano izquierda la marginó de las barras asimétricas y del caballo. "Solo estoy agradecida de que por fin puedo hablar sin temor", ha escrito la mexicana en su Instagram.

En agosto pasado, se inició una investigación contra Maggie Haney, entrenadora del equipo olímpico de Estados Unidos, por abuso verbal y emocional a sus deportistas. Haney utilizaba métodos de presión para obligar a las gimnastas a entrenar pese a estar lesionadas. Y quizá uno de los casos que ha sacudido a la gimnasia internacional es el de Larry Nassar, el antiguo médico de la federación que fue condenado a una pena de hasta 125 años en prisión por abusar sexualmente de al menos 265 deportistas.

