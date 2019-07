Abrines completa la lujosa remodelación del Barça de Pesic

Álex Abrines completa la espectacular remodelación de la plantilla del Barcelona para la temporada 2019-2020. La incorporación del alero mallorquín, que ha firmado por dos años, se añade a las de Nikola Mirotic (Milwaukee), Cory Higgins (CSKA de Moscú) y Brandon Davies (Zalgiris). El regreso de Abrines al club azulgrana, en el que ya jugó en las temporadas 2012-2013 y 2013-2014, es muy especial porque se trata de un jugador que podía haber continuado en la NBA y porque se produce después de cinco meses en los que se mantuvo alejado del baloncesto a causa de una depresión.

El propio Abrines explicó sus problemas y su recuperación en un vídeo que hizo público el 3 de julio. “He estado a punto de arrojar la toalla, pero he acabado con esta pesadilla”, confesaba el alero mallorquín. “Empezaste a darme miedo. No te podía ni ver. Incluso llegué a odiarte”. “Solo quería huir de ti y de todo lo que te rodea”. “Decidí decir basta quería luchar por nuestra amistad y recuperar juntos la sonrisa. No ha sido fácil”. “Querido balón, he vuelto. Soy yo, Alex. Gracias por estar ahí siempre esperando”, contaba Abrines, que en febrero rescindió el contrato que le ligaba a Oklahoma City.

El alero mallorquín, que el próximo mes cumple 26 años, fichó en julio de 2016 por el equipo que lo eligió en el puesto 32 del ‘draft’ de 2013. Poco antes había renovado su contrato con el Barcelona hasta 2019, pero tras la oferta de los Thunder, Abrines abonó los 2,2 millones de euros de la cláusula de rescisión con el equipo azulgrana. Se comprometió con el equipo de Russell Westbrook por tres temporadas y 17 millones de dólares.

Durante su etapa en la NBA Abrines ha disputado 174 partidos en la temporada regular, con una media de 5,3 puntos, 1,4 rebotes y 16 minutos, además de 11 encuentros en los ‘playoffs’, con una media de 4,4 puntos, 2,3 rebotes y 17,3 minutos.

Surgido del colegio La Salle de Palma, fue fichado por el Unicaja en 2010 y en octubre de 2011 debutó en la ACB. El Barcelona lo fichó en 2012, en una operación en la que Fran Vázquez pasó del equipo azulgrana al malagueño. Con el club azulgrana ganó una Liga, una Copa y una Supercopa y fue nombrado el Mejor Jugador Joven de la Euroliga en 2016. Debutó con la selección española en 2014 y disputó 42 encuentros con ella. Obtuvo la medalla de bronce en los Juegos de Río, aunque apenas tuvo minutos debido a una lesión, y también la medalla de bronce en el Eurobasket de 2017, aunque tuvo que dejar el equipo debido a una contusión en una pierna y a la presión que ejerció Oklahoma City para que evitara el más mínimo riesgo de que pudiera agravarse esa lesión.

Ahora, Abrines se integra en un equipo muy renovado tras la llegada de Mirotic, Higgins y Davies. Pesic seguirá al frente de la dirección técnica y además de esas cuatro incorporaciones contará con Heurtel, Pangos, Pau Ribas, Hanga, Kuric, Claver, Smits, Oriola, Tomic y Pustovyi. Causan baja Blazic, Singleton y Séraphin.

