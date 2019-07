Abrines: “He estado a punto de arrojar la toalla, pero he acabado con esta pesadilla”

Álex Abrines, 152 días después de haber disputado su último partido y de haber rescindido por problemas personales su contrato con Oklahoma City, ha anunciado su regreso al baloncesto. El alero mallorquín ha explicado la aversión que tomó al deporte que ha practicado durante toda su vida y su recuperación a través de un vídeo publicado en las redes sociales y en el que aparece entrenándose en el pabellón del colegio La Salle de Palma. “Allí empezó todo”, dice el título.

El exjugador de la NBA, que cumple 26 años el próximo mes, rescindió su contrato con los Thunder a principios de febrero por problemas personales que no habían trascendido hasta ahora. En su vídeo relata el proceso por el que ha pasado y que le llevó a aparcar su carrera profesional hace ya más de cinco meses. Su relato es el siguiente:

“Querido amigo la que me has liado. Tanto tiempo juntos y ahora me haces esto”, explica ante la cámara de vídeo. “Nos conocemos desde que no sabía ni caminar. Años y años de una amistad inquebrantable porque empezaste a darme miedo. Vernos era poco menos que una obligación, a la más mínima oportunidad esquivaba. Solo quería huir de ti y de todo lo que te rodea. Pasé mucho tiempo diciéndome a mí mismo que esto no podía ser verdad, que no tenía sentido, que debía volver a ser el que era. Por eso pedí ayuda a los míos y recurrí a los mejores profesionales para recuperar la felicidad que sentía cada vez que estábamos juntos. Decidí decir basta quería luchar por nuestra amistad y recuperar juntos la sonrisa. No ha sido fácil”.

El jugador mallorquín admite: “Muchas veces he pensado en tirar la toalla. Me decía a mí mismo que encontraría otras maneras de inspirarme y sacar lo mejor de mí. Pero nada ni nadie me ha calado tan hondo como tú. Así que me he armado de valor para acabar con esta pesadilla y lo he conseguido. He recuperado la sonrisa, las ganas de verte y de volver a pasar mil y una horas juntos. Querido balón, he vuelto. Soy yo, Alex. Gracias por estar ahí siempre esperando”, concluye.

Oklahoma City, el equipo de la NBA, que lo eligió en el puesto 32 del ‘draft’ de 2013, lo incorporó en julio de 2016. Poco antes había renovado su contrato con el Barcelona hasta 2019, pero tras la oferta de los Thunder, Abrines abonó los 2,2 millones de euros de la cláusula de rescisión con el equipo azulgrana. Se comprometió con el equipo de Russell Westbrook por tres temporadas y 17 millones de dólares.

Durante su etapa en la NBA Abrines ha disputado 174 partidos en la temporada regular, con una media de 5,3 puntos, 1,4 rebotes y 16 minutos, además de 11 encuentros en los ‘playoffs’, con una media de 4,4 puntos, 2,3 rebotes y 17,3 minutos. Desde que abandonó los Thunder en febrero, no habían trascendido los motivos por los que dejó el baloncesto, aunque recibió el apoyo de todos sus compañeros y del entrenador, Billy Donovan, que manifestó: “Él forma parte de la familia, y haremos todo lo que podamos para intentar ayudarle a seguir adelante”.

Abrines fichó por el Barcelona en 2012, dos años después de su irrupción en el baloncesto profesional con Unicaja. Con el club azulgrana ganó una Liga, una Copa y una Supercopa y fue nombrado el Mejor Jugador Joven de la Euroliga en 2016. Debutó con la selección española en 2014 y ha disputado 42 encuentros. Obtuvo la medalla de bronce en los Juegos de Río, aunque apenas tuvo minutos debido a una lesión. Y también consiguió la medalla de bronce en el Eurobasket de 2017, aunque tuvo que dejar el equipo debido a una contusión en una pierna y a la presión que ejerció Oklahoma City para que evitara el más mínimo riesgo de que pudiera agravarse esa lesión.

Ahora, Abrines es pretendido de nuevo por el Barcelona. De confirmase su regreso como azulgrana, integrará en un equipo totalmente remozado, que espera la llega de Nikola Mirotic, también procedente de la NBA, y al que también se ha incorporado otro alero, el estadounidense Cory Higgins, que ya ha sido presentado como nuevo jugador para las tres próximas temporadas. También está a punto de rubricar la firma oficial el pívot estadounidense Brandon Davies, que la temporada pasada jugó en el Zalgiris.

