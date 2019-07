Nikola Mirotic: “Quiero marcar una época en el Barça”

Nikola Mirotic no tuvo dudas. Tras cinco temporadas en la NBA y ante la perspectiva de que quedaba libre, habló con su esposa y decidió regresar a Europa. Recibió después varias ofertas. Se reunió con Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, en Miami, y a partir de ahí se plasmó el contrato por tres temporadas, más una opcional, como jugador azulgrana. “Quiero marcar una época. Quería regresar aquí en mis mejores años, no cuando tuviera 33 o 34 años, y tener la opción de marcar una época. Quiero liderar y ganar títulos siendo un jugador importante”, explicó el ala-pívot montenegrino de 28 años en su presentación en el Palau Blaugrana.

Mirotic regresa a pesar de que hubiera podido continuar en la NBA. La pasada temporada cobró 12,5 millones de dólares entre Nueva Orleans y Milwaukee. Y tenía una oferta en firme para fichar por Utah por tres temporadas y 45 millones de dólares. Pero prefirió fichar por el Barça, que le pagará una ficha de entre 4 y 5 millones de euros al año.

“Entiendo las dudas que pueda haber, pero para para mí es un gran paso adelante. Los primeros cinco años en la NBA han sido muy buenos, he ido de menos a más. Los dos últimos han sido los mejores. Me hice importante, jugué con los mejores equipos y competí cuatro veces en los playoffs. Pero llegó un momento en que quería algo más. También he sido dos veces traspasado y seguramente hubiera vuelto a ser traspasado de haber seguido allí. Buscaba una estabilidad para mí y para mi familia. Y buscaba un equipo en el que pudiera ganar y liderar. Y eso, estando en Estados Unidos, es difícil. Por eso pienso que la decisión que he tomado es acertada”.

Mirotic incidió en el peso de su vida familiar a la hora de tomar la decisión y en los cambios que ha experimentado desde que decidió dejar el Real Madrid para fichar por los Chicago Bulls. “He madurado mucho como persona después de ser padre por segunda vez, de haber luchado y haberme ganado ser importante en la NBA. Mi mentalidad sigue siendo la misma, si cabe más con ganas. Sigo siendo un jugador con la misma hambre y el mismo compromiso con el equipo”.

Preguntado por su pasado madridista y sobre la influencia que pudo tener en su fichaje por el Barcelona, explicó. “Esta es mi vida, mi decisión. Sin ninguna duda, hago lo mejor para mí y para mi familia. Estoy orgulloso de mi pasado, pero muy feliz con mi presente y con mi futuro”.

Josep Maria Bartomeu enfatizó la dimensión del fichaje de Mirotic: “Es una presentación ilusionante y especial. Se trata de una estrella que ha triunfado en la NBA, que ha jugado a un buen nivel y ha sido determinante en los equipos en que ha estado. El hecho de que haya decidido venir al Barcelona es ilusionante para los barcelonistas, para un equipo que está creciendo en las dos últimas temporadas y con él este crecimiento será mucho más alto. Esperamos muchísimo de él”.

El presidente del Barcelona añadió: “No es normal de hecho que un jugador de la NBA vuelva a Europa. Normalmente es al revés. Eso da mucho valor a su decisión y la de su familia, es más difícil que seguir en la NBA, es un reto y una ambición que ayudaremos a que sea acertada y que sea el éxito que todos esperamos”.

