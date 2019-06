Viñales se impone en Assen

El fin de la penitencia de Yamaha llegó en la Catedral. Maverick Viñales ha ganado el Gran Premio de Holanda, por delante de Marc Márquez y de Fabio Quartararo. Es el primer triunfo de una Yamaha desde el Gran Premio de Australia del año pasado, donde también venció Maverick. Ocho meses de sequía, una larga travesía por el desierto hasta llegar a la frondosa Holanda. Viñales vuelve a lo más alto del podio tras una imponente carrera, que confirmó las buenas sensaciones que ya había dejado en la tanda de entrenamientos. "Assen es un circuito que me gusta mucho", había avanzado el piloto de Roses antes de saltar a la pista. "Si las Yamaha pueden volver a ganar en algún circuito, es aquí", vaticinó Marc Márquez. Tas el mano a mano, el líder del mundial reconoció que "Viñales iba más fuerte que yo" y manifestó que optó por no arriesgar en búsqueda de la victoria porque "no las tenía todas conmigo de poder acabar entre los tres primeros".

El poleman, Fabio Quartararo, completó el podio. El rookie lideró, por vez primera, parte de una carrera en la categoría reina, hasta que los fuertes dolores que siente en su brazo derecho, operado hace menos de un mes, le obligaron a aflojar el ritmo.

Tras el gran premio de Holanda, el mundial se pone cuesta abajo para Márquez. Amplía a 44 puntos la ventaja sobre Andrea Dovizioso. El piloto de Ducati entró cuarto en Assen. Alex Rins se fue al suelo en los primeros compases, cuando lideraba la carrera. También se cayó, Valentino Rossi, que encadena el tercer cero consecutivo.

La profecía holandesa se cumplió de nuevo. Desde 2011, cada año impar se impone una Yamaha, mientras que los años pares están reservados para las Honda. El próximo gran premio, dentro de una semana en el circuito alemán de Sachsenring.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.