México alimenta la Copa América

D.M.

En mayo del año pasado se supo que México quedaba excluido de la Copa América 2019. La decisión de que no participaran los equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe nació en la Concacaf, la confederación del norte del continente, que limitó a sus selecciones con la celebración de la Copa Oro en las mismas fechas de la competición sudamericana. “Por lo que me dice el presidente [de la Federación mexicana] no hay una posibilidad cercana de jugar”, lamento el técnico del Tri, Gerardo Martino.

Los años de México en la Copa América han sido provechosos. Tan solo en la primera edición que jugó, en 1993, llegaron a la final y la perdieron 2-1 frente a la Argentina de Batistuta, Ruggeri y Simeone. En 2001 sumaron su segundo subcampeonato al caer ante Colombia (1-0). Además, se ha llevado el bronce en las ediciones de 1997, 1999 y 2007. En la edición de 2011 la Conmebol determinó que los mexicanos solo podían competir con un equipo sub-22 que incluyera cinco refuerzos sin límite de edad. Cuatro años más tarde sería la Concacaf quien complicaría la asistencia de los mexicanos que mandaron una selección alternativa al torneo disputado en Chile.

Un año más tarde, durante las celebraciones de la Copa América centenario, entre la Concacaf y la Conmebol hubo armonía. En 2016 se realizó el campeonato más grande de su historia con 16 equipos: 10 sudamericanos, el Tri, EE UU, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Haití. En 2020 se volverá a realizar el torneo de naciones más antiguo del mundo, nuevamente, sin México.