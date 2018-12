Jon Rahm: “Si pienso sólo en un grande, me pierdo el resto del camino”

En el golf de Meaztegi, sonríen los niños, pululan los padres, nerviosos, y campa sus anchas Jon Rahm, relajado, amable, bromista, pidiéndole a su padre, Edorta, unas cartas para echar una partida de mús. Él y Javier Ballesteros, el hijo del recordado Seve, han presidido la final del circuito infantil “Seve & Jon, golf for kids”, en un día espectacular. Brilla el sol; la temperatura no baja de 18 grados en los greens del campo de la zona minera, un espacio público patroneado por la Diputación Foral.

El campeón de Barrika tiene previsto acudir al Athletic-Valladolid, por la noche, pero le queda tiempo para comentar sus cosas, que son las cosas del golf, mientras firma autógrafos, se saca fotografías con los chavales o con la jefa de prensa del European Tour, María Acacia López -Bachiller, que tiene el don de la ubicuidad, y le pide ese recuerdo, ahora que se jubila.

“Mi ídolo y mi referente ha sido Seve”, asegura Jon, ante las palabras de Javier Ballesteros, que dice que “desde que surgió la idea de este torneo, me pareció algo especial. Jon ha dicho muchas veces que mi padre era su ídolo y yo creo que se asemejan mucho. En la familia estamos encantados”.

¿Y no será malo que los niños de este torneo se vayan a la cama pensando que son Jon Rahm? “Creo que no”, asegura el aludido. “No es fácil, pero no es malo que piensen que quieren ser Jon Rahm. Yo también quería ser Ballesteros. Es cuestión de talento y de trabajo. Alguno sí puede conseguirlo, ¿por qué no?”

El golfista vizcaíno dice que su objetivo del año que está a punto de acabar ya lo ha cumplido. “tras terminar en Bahamas, la palabra clave de 2018 es madurez. Quería crecer como persona, y creo que lo he hecho, al margen de ganar torneos. Creo que cuando se crece como persona también lo haces como jugador. Quería llegar a los domingos en los grandes y he estado cerca”. Ese reto personal, ahora público, lo renueva para 2019, aunque no lo revela: No voy a comentar mis objetivos para el próximo año. Lo tengo escrito en mi libreta. Si alguien quiere saberlo, tendrá que entrar en mi habitación del hotel y robarme la mochila. Está escrito ahí”, bromea.

El golfista vasco habló de todo, hasta de la evolución de su deporte: “Ahora no se juega como en los tiempos de Seve. La mejor manera de limitar al jugador es hacer campos cortos y estrechos. En Valderrama es imposible jugar como en algunos terrenos de Estados Unidos, donde la tendenciaes a hacer lo contrario, campos más largos, más anchos. Los campos en los que más me divierto son los campos cortos y estrechos, pero todo evoluciona. Cada vez somos mejores atletas y el material es mejor. No podemos dar pasos hacia atrás”.

Rahm dice que le encanta jugar en España, que acabó destrozado síquicamente después de ganar el Open en Madrid, “porque lo había ganado en categorías inferiores y tenía que compatibilizar la presión de 50.000 personas que querían que gane, con la mía, que también quería ganar. Me encantaría jugar más en casa, y en la semana del Open de Andalucía, en la que he jugado dos veces el abierto de Francia, podría estar este año”. Y quiere seguir mejorando. “Hay que hacerlo siempre. En el juego corto, comparado con los mejores del mundo fallo un poco. Ahí está uno de los puntos de mejora. Ojalá siga creciendo. Me pongo yo más presión de la que me pueda meter nadie. La presión para mí es motivación, lo que sería malo es que nadie diese un duro por mí”. ¿Y para cuándo un Major? “Siempre está ahí, en la cabeza. Lo quiero desde que era niño, pero hay que jugar muy bien y tomarlo con paciencia. Me gusta ir semana a semana y golpe a golpe. Si pienso ya en el Masters me voy a perder mucho de lo que hay en ese camino”.